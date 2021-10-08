Частные дома в пригороде: популярные форматы и направления

Более половины принятого в эксплуатацию жилья ежегодно приходится на частную застройку.

В Киеве и ближайшем пригороде сохраняется высокая востребованность частного сектора, малоэтажного жилья и индивидуального строительства. Больше половины (в среднем 56%) в структуре принятого в эксплуатацию жилья ежегодно приходится на частные дома, коттеджи и таунхаусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Украинской Торговой Гильдии.

Наиболее популярным среди административных районов ближайшего пригорода Киева является Киево-Святошинский с наибольшим количеством выставленных на продажу домов (44,7%). За ним - Бориспольский (14,3%), Обуховский (11,7%) и Васильковский (11,2%) районы.

"Начиная с 2017 года наблюдается ежегодное сокращение объема предложения и количества выставленных на продажу домов: с 7 673 в 2017 до 4 277 в 2021 или -44,3%. При этом, наблюдается рост средней площади в структуре предложения (с 224 кв. м в 2017 до 261 кв. м в 2021), что свидетельствует о высокой востребованности современных комфортных домов рациональной площади", - комментирует руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.

По его словам, коттеджи и таунхаусы с причудливыми ремонтами, нерациональными планировками, завышенными ценовыми ожиданиями, без развитой инфраструктуры долго находятся в базах продажи и часто остаются невостребованными. Повышенным спросом пользуются современные, энергоэффективные дома и таунхаусы с рациональными планировками по справедливой цене, расположенные вблизи населенных пунктов, насыщенных элементами обслуживающей, социальной, рекреационной и торговой инфраструктуры.

После длительного периода падения (с 1073 долл. в 2012 до 752 долл. В 2018) цена за 1 кв. м домов, коттеджей и таунхаусов стабилизировалась и начала демонстрировать постепенный рост во всех без исключения районах региона.

Средняя стоимость домов в пригороде Киева на начало 2021 года составила 22 754 грн. (804 долл.), среднегодовой рост цен в долл. = +4,7%.