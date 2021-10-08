Арендные ставки на офисную недвижимость в Киеве снизились на 7-8% с начала года - CBRE Ukraine

Декларируемые арендные ставки в Киеве снизились для помещений в бизнес-центрах всех классов на 7-8%.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе CBRE Ukraine со ссылкой на проведенные исследования, декларируемые арендные ставки варьируются в объектах класса "А" в диапазоне $23-28/кв.м/мес, в классе "B" - $ 13-23/кв.м/мес.

Эффективная арендная ставка на прайм объекты с начала года осталась стабильной на уровне $25/кв. м/месяц, поскольку спрос на новые высококачественные арендные площади оставался высоким.

По данным CBRE Ukraine, средняя вакантность на офисном рынке незначительно выросла с начала года до 14,4% (+0,4 п.п.). Ожидается, что вакантность будет относительно равномерно распределена на рынке офисной недвижимости. Это является хорошим признаком того, что арендные ставки в среднесрочной перспективе в целом не изменятся.

