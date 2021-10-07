Финансовые новости
- |
- 07.10.21
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Снижение активности и ожидание реформ: прогнозы первичного рынка недвижимости до конца года
17:19 07.10.2021 |
Несмотря на увеличение цен на первичном рынке в крупнейших городах на 15-20%, связаное с ростом себестоимости строительства (на 20-30%), а также с большим количеством инвестиционных приобретений для сохранения и приумножения средств (до 60% от всех сделок), к концу года рост цен маловероятен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.
На первичном рынке недвижимости ценовая конъюнктура зависит от нескольких факторов, таких как:
* рост себестоимости строительства, в частности строительных материалов и строительно-монтажных работ;
* существующего платежеспособного спроса;
* развития ипотеки и финансовых инструментов;
* реформы градостроительства.
Например, по данным Львовского отделения АСНУ, за сентябрь количество сделок у некоторых застройщиков Львова снизилось на 12-20%. Похожие тенденции наблюдаются в других крупных областных центрах: в Киеве, Одессе и Харькове уменьшение покупателей составляет около 10%, в Днепре - 7-10%.
Президент АСНУ Юрий Пита рассказал, что снижение активности покупателей на первичном рынке пока не повлекло каких-то существенных ценовых изменений. Однако, застройщики получили весьма красноречивый сигнал, что в настоящее время спрос почти полностью реализован: "До конца года средние цены на новостройки могут вырасти на 2-3%. Увеличение цен в пределах 3-5% ожидается лишь у 20-30% возводимых объектов. Вместе с тем, застройщики прекрасно понимают, что "оторванность" цен от реального спроса повлияет на дальнейшее уменьшение количества сделок".
В последние месяцы 2021 года как на первичном, так и на вторичном рынках будут прослеживаться схожие ценовые тенденции. Однако для первичного рынка крайне важным является завершение реформы градостроительной деятельности. Пока рано утверждать, что в этом вопросе произошли значительные сдвиги.
"В октябре-ноябре ожидается голосование Рады по ряду законопроектов, которые прямо будут влиять на конъюнктуру первичного рынка жилья. Принятие необходимых документов для реформирования строительной отрасли (законопроектов № 5655, 5656 и 5877) могут существенно упростить деятельность застройщиков и одновременно увеличить доверие потенциальных инвесторов. Не исключено, что с принятием этих законопроектов уже к концу года на рынке увеличится количество новых объектов, в которых начнутся продажи квартир. Рост предложения на фоне ограниченного спроса станет весомым фактором стабильности цен", - подчеркнул глава АСНУ.
Что касается законопроекта 5877, то одним из главных вопросов для его эффективности является налогообложение приобретенной квартиры, которая будет построена в будущем.
"По логике, приобретение квартиры в возводимом доме должно облагаться налогом сразу по ставке 20% НДС, что приведет к налоговой нагрузке для застройщиков, и 18% налога на доходы физических лиц с третьей и следующей продажи, что приведет к существенным расходам для инвесторов, которые приобретут объекты с целью перепродажи. Очевидно, что это повлияет на конечные затраты покупателя, а потому не исключена их частичная переориентация на вторичный рынок. Для уменьшения налогового бремени на инвестора очевидно нужны изменения в Налоговый кодекс Украины, учитывающих специальный статус квартир, которые будут построены в будущем", - считает Юрий Пита.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая задача ВСК Безуглой. Cумеет ли Зеленский перебить «Вагнергейт» Иловайском
|«Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall
|Рада отозвала Разумкова с должности спикера
|Встреча Зеленского с Путиным: о чем говорит обнародованный список «12 потенциальных решений» — интервью с Илией Кусой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы с начала 2021г приобрели через ПриватБанк ОВГЗ на 2 млрд грн
|«Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall
|ФРС: в ближайшей перспективе гегемонии американской валюты ничто не угрожает
|Снижение активности и ожидание реформ: прогнозы первичного рынка недвижимости до конца года
|Депозитные ставки для физлиц 07.10.21
|Доллар торгуется разнонаправленно к мировым валютам
|Фондовые биржи АТР 7 октября закрыли торги ростом вслед за индексами Уолл-стрит
Это интересно
|Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих пользователей
|Windows 11 вызвала неоднозначную оценку в экспертной среде
|Китай ввёл этические принципы для регулирования искусственного интеллекта
|Google отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google Pay
|Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые «Мерседесы»
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн