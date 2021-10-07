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Спрос и цены замедлили рост: ситуация на рынке вторичного жилья
09:41 07.10.2021 |
Пик активности на вторичном рынке городов-миллионов медленно спадает. До конца октября эта тенденция перекинется на остальные областные центры. В течение следующих 3-х месяцев не стоит ожидать существенных ценовых изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости Украины
Со второй половины сентября спрос на вторичном рынке жилья в крупнейших городах страны: Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове - снизился на 5-10%.
"По состоянию на начало октября тенденция к уменьшению активности уже прослеживается не только в крупнейших городах, но и во всех областных центрах Украины", - отметил президент АСНУ Юрий Пита.
Он обратил внимание, что уменьшение активности покупателей привело к стабилизации цен. Так в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове средний рост стоимости жилья по сравнению с августом, не превысил 1,5-2%. В остальных городах цены остались практически без изменений.
За последние 2-3 недели ценовая ситуация на вторичном рынке жилья достаточно стабильна. В сентябре наблюдались незначительные колебания преимущественно на наиболее востребованные малогабаритные квартиры площадью до 50 кв. м в надлежащем состоянии и в удачных локациях. По данным аналитиков АСНУ, цены выросли всего в 10% выставленных на продажу квартир и лишь в отдельных районах крупнейших городов.
До конца года по всей стране будет наблюдаться стабилизация цен с незначительными колебаниями, которые существенно не отразятся на общих показателях. Эксперт отметил, что снижение спроса прежде всего связано с тем, что покупатель уже не готов к существующим ценам: "покупатель есть, но ищет более дешевые предложения. Таким образом, наблюдавшийся в первой половине года рост цен уже "перепрыгнул" ожидания и финансовые возможности покупателей".
Юрий Пита подчеркнул, что цены на вторичном рынке почти достигли своих максимальных отметок, соответствующих платежеспособному спросу. Поэтому в имеющейся экономической ситуации не стоит ожидать существенного оживления на рынке жилья.
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