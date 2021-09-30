Объем выполненных стройработ в Украине в августе увеличился на 8,9% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в августе 2021 года увеличился на 8,9% по сравнению с августом 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года индекс строительной продукции составил 101,8%. Объем выполненных стройработ за восемь месяцев составил 121 млрд грн.

По данным статведомства, в августе-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 107,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Госстат сообщил, что в августе-2021 к августу-2020 рост объема стройработ наблюдался в строительстве жилых зданий - на 27,2%, нежилых - на 9,8%, инженерных конструкций - на 5,2%.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 34,9%, ремонта - 38,4%, реконструкции и технического переоснащения - 26,7%.

Рост объема строительных работ в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом-2020 зафиксирован в Тернопольской (на 55,5%, до 2,24 млрд грн), Черкасской (на 32,1%, до 1,84 млрд грн), Ривненской (на 21,9%, до 2 млрд грн), Ивано-Франковской (на 19,3%, до 2,38 млрд грн), Волынской (на 14,3%, до 1,54 млрд грн), Хмельницкой (на 13%, до 3,7 млрд грн), Одесской (на 10,1%, до 15,6 млрд грн), Харьковской (на 9,7%, до 10,7 млрд грн), Киевской (на 7,9%, до 8,7 млрд грн), Николаевской (на 0,3%, до 2,15 млрд грн) областях и Киеве (на 4,7%, до 27,7 млрд грн).

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 37,2%) и Кировоградская (на 30,9%) области.

Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за январь-август 2021 года.

Январь-август 2021 г. в % к январю-августу 2020 г. Выполнено строительных работ за январь-август 2021 г. млн грн 100,0 Украина 101,8 121043,9 4,5 Винницкая 93,0 5405,0 1,3 Волынская 114,3 1547,0 9,0 Днепропетровская 87,1 10924,1 4,1 Донецкая 97,0 4992,8 1,0 Житомирская 98,5 1214,6 0,6 Закарпатская 71,4 696,5 1,4 Запорожская 87,5 1660,0 2,0 Ивано-Франковская 119,3 2386,0 7,2 Киевская 107,9 8694,5 0,5 Кировоградская 69,1 602,6 0,2 Луганская 77,4 292,6 6,1 Львовская 94,1 7361,1 1,8 Николаевская 100,3 2154,3 13,0 Одесская 110,1 15688,3 4,3 Полтавская 96,8 5261,9 1,7 Ривненская 121,9 2090,9 0,8 Сумская 95,4 993,9 1,9 Тернопольская 155,5 2242,8 8,9 Харьковская 109,7 10786,3 0,5 Херсонская 79,7 673,0 3,1 Хмельницкая 113,0 3699,2 1,5 Черкасская 132,1 1842,5 0,7 Черновицкая 62,8 829,5 1,0 Черниговская 77,2 1233,1 22,9 Киев 104,7 27771,4 100,0

Данные: Госстат

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.

