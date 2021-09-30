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Объем выполненных стройработ в Украине в августе увеличился на 8,9% - Госстат
22:53 30.09.2021 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в августе 2021 года увеличился на 8,9% по сравнению с августом 2020 года.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года индекс строительной продукции составил 101,8%. Объем выполненных стройработ за восемь месяцев составил 121 млрд грн.
По данным статведомства, в августе-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 107,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Госстат сообщил, что в августе-2021 к августу-2020 рост объема стройработ наблюдался в строительстве жилых зданий - на 27,2%, нежилых - на 9,8%, инженерных конструкций - на 5,2%.
Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 34,9%, ремонта - 38,4%, реконструкции и технического переоснащения - 26,7%.
Рост объема строительных работ в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом-2020 зафиксирован в Тернопольской (на 55,5%, до 2,24 млрд грн), Черкасской (на 32,1%, до 1,84 млрд грн), Ривненской (на 21,9%, до 2 млрд грн), Ивано-Франковской (на 19,3%, до 2,38 млрд грн), Волынской (на 14,3%, до 1,54 млрд грн), Хмельницкой (на 13%, до 3,7 млрд грн), Одесской (на 10,1%, до 15,6 млрд грн), Харьковской (на 9,7%, до 10,7 млрд грн), Киевской (на 7,9%, до 8,7 млрд грн), Николаевской (на 0,3%, до 2,15 млрд грн) областях и Киеве (на 4,7%, до 27,7 млрд грн).
В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 37,2%) и Кировоградская (на 30,9%) области.
Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за январь-август 2021 года.
|Январь-август 2021 г. в % к январю-августу 2020 г.
|Выполнено строительных работ за январь-август 2021 г.
|млн грн
|100,0
|Украина
|101,8
|121043,9
|4,5
|Винницкая
|93,0
|5405,0
|1,3
|Волынская
|114,3
|1547,0
|9,0
|Днепропетровская
|87,1
|10924,1
|4,1
|Донецкая
|97,0
|4992,8
|1,0
|Житомирская
|98,5
|1214,6
|0,6
|Закарпатская
|71,4
|696,5
|1,4
|Запорожская
|87,5
|1660,0
|2,0
|Ивано-Франковская
|119,3
|2386,0
|7,2
|Киевская
|107,9
|8694,5
|0,5
|Кировоградская
|69,1
|602,6
|0,2
|Луганская
|77,4
|292,6
|6,1
|Львовская
|94,1
|7361,1
|1,8
|Николаевская
|100,3
|2154,3
|13,0
|Одесская
|110,1
|15688,3
|4,3
|Полтавская
|96,8
|5261,9
|1,7
|Ривненская
|121,9
|2090,9
|0,8
|Сумская
|95,4
|993,9
|1,9
|Тернопольская
|155,5
|2242,8
|8,9
|Харьковская
|109,7
|10786,3
|0,5
|Херсонская
|79,7
|673,0
|3,1
|Хмельницкая
|113,0
|3699,2
|1,5
|Черкасская
|132,1
|1842,5
|0,7
|Черновицкая
|62,8
|829,5
|1,0
|Черниговская
|77,2
|1233,1
|22,9
|Киев
|104,7
|27771,4
|100,0
Данные: Госстат
Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.
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