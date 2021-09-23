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Правительство увеличивает уставный капитал Укрфинжилья на 20 миллиардов гривень
08:09 23.09.2021 |
Кабинет Министров принял постановление об увеличении уставного капитала АО "Укрфинжильё" на 20 млрд гривень.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в Министерстве финансов.
"Сегодня, 22 сентября 2021 года, Кабмин принял постановление об увеличении уставного капитала Укрфинжилья «Некоторые вопросы выпуска облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением акций дополнительной эмиссии частного акционерного общества «Украинская финансовая жилищная компания», разработанное Минфином", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятое решение позволит пополнить уставный капитал Укрфинжилья на 20 млрд грн с последующим направлением этих средств на реализацию программ обеспечения граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга.
По расчетам Минфина, 20 тыс. украинских семей, которые получают заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и 12 тыс. квартир на условиях финансового лизинга.
Постановлением предусмотрено, что Минфин в течение 2021 года осуществляет приобретение в государственную собственность акций дополнительной эмиссии ЧАО «Укрфинжильё» на сумму 20 млрд грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа. Для этого будут выпущены ОВГЗ на 20 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и ставкой дохода до 13% годовых.
Постановление о приобретении акций дополнительной эмиссии АО «Украинская финансовая жилищная компания» правительство приняло в соответствии с законом о государственном бюджете на 2021 год, заметили в министерстве.
Как сообщал Укринформ, в 2020 году во исполнение задачи Президента Украины по реализации программы "Доступная ипотека" было создано ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" (Укрфинжильё). Компания фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку - 7% годовых.
В начале сентября 2021 года Кабмин принял постановление о присоединении к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компанияˮ Государственного ипотечного учреждения.
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