Knight Frank: По темпам роста цен на недвижимость Украина заняла 22 место среди 55 стран

Стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие жилье подорожало на 4%.

Об этом говорится в рейтинге агентства Knight Frank.

При этом по темпам роста цен Украина заняла 22 место среди 55 стран.

Лидером рейтинга остается Турция - рост цен на 29,2%. Значительно выросли цены на жилье в Новой Зеландии (на 25,9%), США (18,6%), Австралии (16,4%), Канаде (16%) и России (14,4%).

В агентстве отмечают, что за последний год увеличилось с 13 до 18 количество стран, где темпы роста измеряются двузначным числом. Только в двух странах - Индии и Испании - наблюдается падение стоимости недвижимости.