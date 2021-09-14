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В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ
11:42 14.09.2021 |
Покупатели формируют 60% спроса на риелторские услуги в Киеве в 2021 году, сообщила председатель киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха агентству "Интерфакс-Украина".
"Еще в начале года можно было говорить об определенном балансе на риелторские услуги со стороны продавцов и покупателей. Однако уже с середины апреля стало понятно, что в этом году из-за временного сокращения предложения и запуска программы "Доступная ипотека 7%" услугами риелторов пользуются больше покупателей, чем продавцов", - сообщила Гайдамаха.
Она уточнила, что по состоянию на начало сентября более 60% обращений к риелторам Киева касаются купли/продажи малогабаритных квартир площадью 35-50 кв. м в удачно расположенных домах советской застройки. Около 20% дают запросы на частные дома и земельные участки в ближайшем пригороде Киева (на расстоянии 10-15 км от столицы); 15% - объекты первичного рынка жилья столицы и пригорода (преимущественно классов комфорт + и бизнес), около 5% - объекты элитной недвижимости.
"Востребованность тех или иных услуг профессиональных специалистов по недвижимости зависит от спроса на определенный вид недвижимости. Поэтому в 2021 году работа профессиональных риелторов была сосредоточена преимущественно на приобретении или продаже одно-двухкомнатных квартир", - подчеркнула эксперт.
При этом она прогнозирует, что в 2022 году тенденция высокой востребованности риелторских услуг именно у покупателей недвижимости может сохраниться.
"Спрос на жилье в столице превышает предложение, ведь фактически нет других действенных способов сохранить и приумножить свое состояние. Такая тенденция будет наблюдаться и в 2022 году: покупатели будут формировать рынок риелторских услуг", - резюмировала Гайдамаха.
Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами является более 2 тыс. профессиональных риелторов. Отделения открыты практически во всех областях страны.
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