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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бюджетное жилье исчезнет с рынка: застройщиков переводят на «дорогие» евростандарты

 Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Рынок скоро будет жить по новым строительным нормам. Соблюдать их будет значительно дороже.

Украинских застройщиков заставят строить дома по новым требованиям. Минрегион обнародовал проекты технических задач в рамках обновления государственных строительных норм (ГСН). Для покупателей это означает внедрение европейских подходов при проектировке и возведении жилья и другой недвижимости.

В то же время опрошенные UBR.ua эксперты отметили, что нововведение может спровоцировать и рост цен.

За качество придется доплатить

Приведение украинских ГСН в соответствие с еврокодами эксперты называют "существенным шагом", который поможет унифицировать требования к качеству стройматериалов и возведению зданий всех классов, особенно - многоэтажек.

Другими словами, стройкомпании, девелоперы будут реализовывать свои проекты по евростандартам. Сказаться может это не только на качестве возводимых объектов, но и их стоимости.

"Если нововведение затронет производителей стройматериалов, которым, возможно, придется менять технологию производства, повышать качество продукции и, соответственно, цены на свою продукцию, то безусловно себестоимость возрастет", - заметил в беседе с UBR.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Похожая ситуация и с нормами по благоустройству, связанному с инклюзивностью.

"Если от застройщика потребуются дополнительные работы или же на соблюдение этих норм нужно будет пожертвовать "пядью" земли, отведенной под строительство, то они могут учесть возросшие затраты в конечной стоимости квадратного метра", - добавил Пита.

Даже в случае роста себестоимости для покупателей новые нормы будут однозначно большим плюсом, подчеркнул он. "Ведь соответствие евростандартам - это некая гарантия качества", - отметил глава АСНУ. Другое дело, как эти нормы будут соблюдаться, не возникнет ли у кого-то из игроков рынка желание обойти их, предположил он.

Эксперт заявил, что пока проект техзаданий подлежит обсуждению, поэтому до их принятия говорить о каких-либо более предметных последствиях их внедрения - преждевременно. "Но усовершенствование ГСН - это необходимый процесс для построения современного строительного рынка", - подчеркнул Юрий Пита.

Как будут строить дома

Подготовленный Минрегионом проект изменений, по сути, является третьим мероприятием в сфере реформирования государственных строительных норм в области организации благоустройства территорий населенных пунктов, подмечают эксперты.

"Основными направлениями изменений, скорее всего, станут вопросы эргономики зонирования территорий и мест общего пользования, их функциональное назначение, в том числе проектирование и реализация безопасного, продуманного, разнообразного пространства с учетом инклюзивности, безбаръерности и человекоцентричности", - заметила нам эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак

По ее словам, уже известно, что планируется установить новые требования по планировочным и техническим решениям пешеходных зон придомовых территорий.

Действующая редакция ГСН пока говорит, что девелоперы и застройщики в своих проектах должны предусматривать транспортные проезды с продуманной логистикой и системой движения.

В частности, для крупногабаритных транспортных средств, спецтехники, а также основные и второстепенные пешеходные коммуникации, различные функциональные зоны (спортивные, для отдыха и детские), велодорожки, паркоместа, площадки для выгула домашних питомцев. Помимо этого, нужно спроектировать систему озеленения.

Сегодня обязательный перечень элементов благоустройства на придомовой территории должен включать:

* различные виды покрытия площадок;
* твердое покрытие проезжей части;
* элементы сопряжения поверхностей;
* оборудование площадок;
* озеленение;
* осветительное оборудование;
* урны;
* оборудование для парковки велосипедов.

"Согласитесь, довольно скромные требования, которые отстают чуть ли не на десять шагов от реальных требований платежеспособного украинца, который ищет квартиру", - констатировала Виктория Берещак.

Как замечает эксперт, пока покупатель "заказывает музыку на рынке", это добавляет к вышеизложенному перечню еще немалый список требований. Например, это и wellness-инфраструктура, коммерческие, бытовые, социальные объекты, зоны рекреации и многое другое, что в целом влияет на экосистему жилого комплекса и непосредственно на цену "квадрата".

Затраты на создание полифункциональной, продуманной, безопасной среды для жизни, как правило, тянут на себя 30-40% бюджета проектов в среднем классе и "комфорт+".

Бесспорно, добавляет Берещак, они также сказываются и на цене "квадрата", а также на разрыве между среднестатистической стоимостью "метра" и средней ценой на ликвидные сейчас проекты.

По ее мнению, затратная часть на проектирование и реализацию благоустройства территории жилых комплексов в дальнейшем будет только увеличиваться.

"Думаю, что она дойдет минимум до 50%, остальные составят: качественные строительные материалы, квалифицированная рабочая сила, экспертиза всех подрядчиков, в том числе в проектировании, архитектуре, дизайне и другие расходы. Безопасная, комфортная, полифункциональная среда не может быть бесплатной", - отметила она.

Главное, уверена Берещак, покупатель готов платить, о чем свидетельствует рост спроса на новые форматы ЖК и проседания "платежеспособного интереса" к жилью масс-маркета.

Дешевого жилья станет меньше

Эконом-сегмент не только морально устарел, но и уверенно проиграл борьбу за потребительские сердца, считают эксперты. Они уверены, что в дальнейшем у жилых проектов этого класса есть два пути.

Во-первых, изменение девелоперских подходов к продукту, создание и проектирование жилья в целом. Большие инвестиции в инфраструктурные проекты на территории ЖК повлекут за собой подорожание "квадрата". Стоимость такого жилья может вплотную подойти к нижней границе "комфорт-сегмента".

Во-вторых, это "медленная, но уверенная смерть" и мимикрия под "комфорт-класс" с надеждой завлечь покупателя. "Однако покупатель, к счастью, сейчас имеет глаза, изучает, анализирует, разбирается, критически мыслит и имеет перечень четких требований и желаний, которые определяют его представления о современном жилье", - подчеркнула Виктория Берещак.

По ее словам, эконом-сегмент в первозданном виде "не сможет выиграть битву за внимание" и будет терять вес в общей структуре рынка. Она напомнила, что за последние два года его доля уже уменьшилась более чем на 15%.
 

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