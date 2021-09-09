Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос

Сегодня покупателей загородной недвижимости интересуют объекты с современной концепцией, форматами домов и актуальной инфраструктурой. Компактность, экономичной и функциональность - стали основными требованиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику компаний Re/Max Central и Z Consulting.

В 2008 году многие девелоперы обожглись и ушли из сегмента загородной недвижимости в более понятное городское жилье. Накопившийся за 12 лет спрос и недавние карантины оживили загородный рынок.

Сегодня на рынке загородной недвижимости Киевского региона (Киев и пригородная зона 30 км) заявлено 370 коттеджных городков. Почти 90% из них уже ведут продажи - это приблизительно 4500 домовладений.

Форматы жилья

Если еще пять лет назад предложение состояло преимущественно из коттеджей, то сегодня больше половины - это таунхаусы в разных вариациях: непосредственно таунхаусы, дуплексы, квадрексы. Это обусловлено тем, что сейчас и девелопер, и покупатель ориентированы на минимизацию затрат на строительство и последующую эксплуатацию. Также появляются кардинально новые форматы - квартиры, в которых благодаря большой террасе создается ощущение загородного дома.

Всего в структуре предложения коттеджи занимают 53%, таунхаусы - 44%, земельные участки под индивидуальное строительство - 3%.

Предложение формируется как за счет абсолютно новых проектов, так и развития и переосмысления уже существующих. Кроме того, еще с докризисных времен во многих городках остались непроданные объекты, которые застройщики стремятся реализовать на фоне возобновившегося спроса.

Расположение

По расположению коттеджных городков в структуре предложения 8% находятся в Киеве, 47% - в пределах 10 км от столицы, 36% - в 20 км, 9% - до 30 км от городской черты.

Самые популярные по количеству объектов в пригороде Ирпень и Буча - 34 и 27 коттеджных городков соответственно. На третьем месте Киев - в черте города сейчас ведут продажи 26 коттеджных городков.

Населенные пункты с наибольшим количеством реализующихся коттеджных городков (Источник: Re/Max Central и Z Consulting)

Архитектура

Пройдя период трансформации, загородные дома сегодня уходят от гигантомании и по размерам практически не будут отличаться от квартиры - никаких лишних спален, бильярдных, чайных комнат, которые большую часть времени просто пылятся. Сегодняшние проекты - про компактность, удобство и функциональность.

Инженерия

На первое место выходит себестоимость затрат на содержание домовладения. Если раньше на коммуналку мало обращали внимания, потому что это были сравнительно небольшие суммы, то сейчас ввиду дороговизны энергоресурсов вся инженерия должна быть максимально экономичной.

Еще 10 лет назад наличие газа в коттеджном городке было обязательным условием. Сейчас вместо газовых котлов все чаще используются тепловые насосы и электрические котлы. Когда газ сильно подорожал, а тепловой насос в производстве значительно подешевел, то стало экономически целесообразно ставить тепловые насосы.

Из чего состоят загородные дома (источник: Re/Max Central и Z Consulting)

Инфраструктура

Объем и разнообразие инфраструктуры зависят от типа и класса коттеджного городка. Но в любом случае сегодня инфраструктура - обязательна.

Что строят в коттеджных городках чаще всего:

Клуб - общественное пространство, в котором можно проводить досуг, организовать кафе, кино, зону для встречи жителей и гостей.

Спортивная инфраструктура - беговая дорожка, велосипедные дорожки, бассейн, спортивные и тренажерные площадки, волейбольные и футбольные поля. Жители хотят тренироваться в пределах своего городка.

Аквазона - общественный бассейн с прилегающей территорией отличная альтернатива личным бассейнам и по стоимости обслуживания, и по развлекательной функции. Кроме того, вокруг формируется зона для детей и взрослых, где можно провести время с семьей и друзьями.

Садики - покупатель загородной недвижимости помолодел и для него стало важным наличие садиков на территории городка. Садик может быть небольшим, поэтому может создаваться даже в поселке на 15-20 домов.

В Re/Max Central отмечают, что основной спрос, спровоцированный пандемией, был реализован в 2020 году. Желающие иметь безопасное место для жизни и отдыха сейчас заняли выжидательную позицию - ждут новые проекты либо ввод в эксплуатацию текущих.

Самым популярным остается запрос на дома площадью около 200 кв. м. Эта площадь востребована как в сегменте комфорт, так и в премиум с оговоркой, что требования к этим 200 метрам будут совершенно разные. Всегда пользуются популярностью дома с выходом на воду или прогулочную зону - парк, лес, луг.

"Спрос есть, но не ажиотажный. Все хотят жить сегодня, поэтому выбирают уже построенные дома. Это касается всех сегментов. Все чаще выбор покупателя падает на коттеджные городки, поскольку вопросы эксплуатации, охраны, комьюнити стоят на первом месте. На вторичном рынке востребованы современные и полностью готовые дома, а также те, в которых можно сделать минимальный косметический ремонт, при условии, что планировка и инженерия соответствуют сегодняшним реалиям жизни", - резюмирует собственник Re/Max Central Валерий Захаров.