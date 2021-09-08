Рост цен на жилье на вторичном рынке в пригороде Киева к концу года не превысит 7%, пик активности пройден - АСНУ

Жилье на вторичном рынке ближайшего пригорода Киева к концу 2021 года может подорожать в пределах 5-7%, сообщила председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха агентству "Интерфакс-Украина".

"Наибольшая активность на вторичном рынке Киева наблюдалась во II квартале и в начале III квартала: в этот период количество сделок было почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всем признакам пик активности на вторичном рынке столицы уже пройден ", - сообщила Гайдамаха.

По данным эксперта, наибольший спрос в течение 2021 года был на квартиры площадью до 55-60 кв. м в многоквартирных домах, построенных с 2010-го по 2015 годы и расположенных в городах-спутниках: Ирпене, Буче, Броварах, Коцюбинском и др. В общей структуре спроса такое жилье было популярно у 30% покупателей. Стоимость таких квартир сейчас составляет $650-800/кв. м.

Более 25% спроса в пригороде Киева приходится на квартиры площадью 40-55 кв. м в многоквартирных домах, построенных с 2015-го по 2020 годы, расположенных в Гатном, Софиевской Борщаговке, Буче, Гостомеле, Борисполе и других населенных пунктах. Стоимость таких квартир составляет в среднем от $850-1000/кв. м.

Около 20-25% потенциальных покупателей интересовали частные дома и коттеджи площадью 120-150 кв. м, находящихся на расстоянии до 15 км от Киева, с имеющейся социально-бытовой инфраструктурой и расположенных вблизи водоемов и лесов. Стоимость таких домов с ремонтом составляет в среднем от $1,2-1,5 тыс./кв. м.

Еще около 20% спроса приходится на таунхаусы и дуплексы площадью до 100-150 кв. м, расположенных на расстоянии 10-15 км от столицы. Средняя стоимость такого жилья со строительной готовностью составляет $700-900/кв. м.

Эксперт отметила, что на вторичном рынке пригорода Киева также в продаже есть квартиры в многоквартирных домах советской застройки (они составляют около 7-10% в структуре предложения пригорода). Несмотря на довольно лояльную цену ($700-800/кв. м), особого спроса на такое жилье не наблюдается.

"Квартиры в" хрущевках ", к примеру, в Буче, даже расположенные рядом с Варшавским шоссе, не вызывают особого интереса, ведь такие квартиры не способны удовлетворить высокие требования покупателей к комфортной жизни. Спрос на такие квартиры составляет лишь 3-5% ", - сообщила Гайдамаха.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами является более 2 тыс. профессиональных риелторов. Отделения открыты практически во всех областях страны.

