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Стоимость жилья на первичном рынке Украина может вырасти на 5-10%, на вторичном - на 7% к концу 2021г – АСНУ
17:21 07.09.2021 |
Стоимость жилья на первичном рынке к концу 2021 года может вырасти на 5-10%, на вторичном - на 7%, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита агентству «Интерфакс-Украина».
"Несмотря на ожидаемое осеннее оживление на рынке жилой недвижимости, ценовая ситуация будет достаточно стабильной. Рост цен будет носить более инерционный характер и в основном за счет активности покупателей, которые покупают жилье сугубо в инвестиционных целях - для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду", - сообщил Пита.
По оценкам главы АСНУ, ресурс потенциальных покупателей почти иссяк. В Украине лишь 7-8% граждан могут позволить себе покупку жилья за наличные средства, по программам ипотеки или в рассрочку. При этом на рынке наблюдается снижение интереса к инвестиционным сделкам: с июля их доля на первичном и вторичном рынках сократилась почти на 25%.
"Ограниченное количество потенциальных покупателей является главным фактором сдерживания роста цен", - подчеркнул эксперт.
Он также сообщил, что на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах Украины - Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове - с начала 2021 года стоимость квартир подорожала на 18-20%. В остальных областных центрах - Винница, Ивано-Франковск, Ривне и др. - цена на первичном рынке выросла до 15%.
"До конца года ожидается, что жилье на первичном рынке может прибавить в цене еще от 5% до 10% в зависимости от региона, места строительства, рекреационных и инфраструктурных возможностей для будущих жителей", - отметил Пита.
На вторичном рынке, по его словам, наблюдаются схожие ценовые тенденции: в городах-миллионниках: по итогам года рост стоимости квартир может достигнуть 17-20%, в остальных областных городах - до 15%. В основном это касается наиболее востребованной категории жилья - малогабаритных квартир в хорошем состоянии до 50 кв. м в типовых домах советской застройки, расположенных в удачных локациях.
Отличие в темпах роста эксперт пояснил миграционными процессами. "Граждане меняют место жительства преимущественно из-за больших возможностей найти достойную работу, лучший уровень жизни. Как следствие, квартиры в небольших городах теряют свою популярность ", - сказал глава АСНУ.
Среди главных причин роста стоимости жилья на вторичном рынке Пита назвал инфляционные процессы, неуверенность в экономической политике страны, что сказывается на уровне благосостояния граждан, а также ограниченное действие государственных ипотечных программ.
"По данным АСНУ, "льготная "ипотека под 7%" не более чем на 1-2% увеличила количество потенциальных покупателей жилья. Именно поэтому, как и на первичном рынке, в ближайшие месяцы будут сформированы максимальные цены, соответствующие реальному и достаточно ограниченному в финансовом плане спросу", - подчеркнул он.
Согласно данным эксперта, в сегменте аренды жилья в случае, если не возникнут новые форс-мажорные обстоятельства, новый локдаун, спрос и цены почти полностью вернутся к "допандемическому" уровню. Осенью аренда квартир преимущественно 1-, 2-комнатных в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове может вырасти в пределах 10-15%, в других областных центрах - до 7-10%.
Таким образом, по оценке президента АСНУ, стоимость аренды по итогам 2021 возрастет 25-30%. При этом обещанный рост коммунальных расходов на 40-70% ляжет на плечи арендаторов, что станет предохранителем будущего роста цен, несмотря на возможный рост спроса.
"До конца отопительного сезона стоимость аренды будет ориентирована на совокупные расходы нанимателей жилья", - подытожил Пита.
Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами является более 2 тыс. профессиональных риелторов. Отделения открыты практически во всех областях страны.
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