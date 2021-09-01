Цены на аренду жилья в Киеве растут. Свободных квартир все меньше

Диана Манучарян / LIGA.net

В столице пустует 8000 свободных квартир - в полтора раза меньше чем в прошлом году. Сентябрь покажет, чего ждать дальше.

С января по август 2021 года средняя цена на аренду квартир в Киеве выросла на 12-18%, рассказал LIGA.net Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

За летний период, с июня по август 2021 года, цены выросли на 6-8%, в зависимости от района, приводит цифры директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Согласно данным ЛУН, медианные цены аренды в Киеве за три месяца лета (до 30 августа включительно) - на однокомнатную квартиру выросли на 12,5% до 13 500 грн, двухкомнатную - на 10% до 22 000 грн и трехкомнатную - на 13,7% до 40 700 грн.

Впервые с начала эпидемии коронавируса предложение в столице снизилось более чем в полтора раза. Для сравнения, если летом 2020 года в Киеве пустовало 11 000-13 000 свободных квартир, то в июне-августе 2021 года только 8000, говорит Герасимчук. Большая разница с показателями прошлого года связана еще и с тем, что во время локдауна часть собственников ушла с рынка - перевела жилье из аренды на продажи, говорит аналитик.

Снижение объема предложения с лета прошлого года в среднем на 25% позволило оставшимся собственникам квартир поднять цены.

Аренда подорожала и из-за роста спроса, в этом году он начался во второй половине июня и достиг максимума в начале августа - фактически выйдя на докарантинный уровень, говорит Герасимчук.

Кроме сокращения предложения и роста спроста, уже в начале августе наложился сезонный фактор - спрос растет за счет переезда студентов и подготовке к деловой активности в столице, отмечает вице-президент профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Но есть нюанс. Спрос сейчас растет исключительно на средний и низкий ценовой диапазон.

Что почем?

Минимальная цена жилья в столице сейчас стартует от 5500 грн. Это "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, вдали от метро или транспортных узлов, рассказывает Пита.

Но основной объем предложения, как правило, сосредоточен в диапазоне от 8000 до 18 000 грн, говорит Герасимчук.

Что можно снять за эти деньги? Директор риелторского объединения "Простор" Юлия Курганова дает следующую разбивку цен.

7000-7500 грн в месяц. За эту цену можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе в доме старого жилого фонда. Около метро такая квартира может стоить уже 11 000 - 12 000 грн.

От 7500 грн до 9000 грн - во столько обойдется аренда 2-комнатной квартиры в старом жилфонде. Около метро такая квартира стоит около 13 000 грн.

9000 грн в месяц может стоить аренда 1-комнатной квартиры в новом доме в спальном районе. В 10-15 минутах от метро такая 1-комнатная квартира будет стоить 13 000 грн.

12 000 грн в месяц вас попросят заплатить за 2-комнатную квартиру в новом доме в спальном районе. Близость квартиры к метро добавит к ценнику еще до 3000 грн.

В центральных районах Киева цены могут быть вдвое выше. Однокомнатная квартира в зависимости от возраста жилого фонда стоит в среднем 16 000 грн - 20 000 грн. Аренда 2-комнатной квартиры, в зависимости от наполнения, - от 20 000 грн и выше.

Уже к концу 2021 года собеседники LIGA.net ожидают роста цен еще на 10%. Драйвером роста цен станет сентябрь - скажутся сезонные факторы - рост деловой активности и переезд в столицу сезонных работников и оставшейся части студентов.

"Сентябрь формирует весь осенний период. Если не будет локдауна, все будет стабильно до конца года. Если жесткий локдаун все же случится, цены по прошлому опыту могут упасть вплоть до 35-40%", - говорит Пита.