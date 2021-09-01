Объем выполненных стройработ в Украине в июле увеличился на 0,5% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в июле 2021 года увеличился на 0,5% по сравнению с июлем 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-июле 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года индекс строительной продукции составил 100%. Объем выполненных стройработ за семь месяцев составил 76,8 млрд грн.

По данным статведомства, в июле-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 92,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Госстат сообщил, что в июле-2021 к июлю-2020 рост объема стройработ наблюдался в строительстве жилых зданий – на 40,2%, нежилых – на 1,1%, в то время как в инженерном строительстве зафиксировано снижение объемов на 9%.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 35,6%, ремонта – 36,5%, реконструкции и технического переоснащения – 27,9%.

Рост объема строительных работ в январе-июле 2021 года по сравнению с январем-июлем-2020 зафиксирован в Тернопольской (на 54,8%, до 1,8 млрд грн), Ривненской (на 23,9%, до 1,6 млрд грн), Волынской (на 10,8%, до 1,2 млрд грн), Черкасской (на 18,8%, до 1,3 млрд грн), Ивано-Франковской (на 14,8%, до 1,8 млрд грн), Хмельницкой (на 13%, до 2,7 млрд грн), Одесской (на 5,8%, до 11,9 млрд грн), Донецкой (на 6,5%, до 4,1 млрд грн), Харьковской (на 9,4%, до 9 млрд грн), Киевской (на 8%, до 7 млрд грн) областях и Киеве (на 0,3%, до 22,3 млрд грн).

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 30,6%) и Кировоградская (на 33,2%) области.





Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за январь-июль 2021 года.

Январь-июль 2021 г. в % к январю-июлю 2020 г. Выполнено строительных работ за январь-июль 2021 г. млн грн в % к общему объему Украина 100,0 97444,1 100,0 Винницкая 93,8 4090,6 4,2 Волынская 110,8 1238,7 1,3 Днепропетровская 85,8 9164,4 9,4 Донецкая 106,5 4148,7 4,3 Житомирская 100,0 987,4 1,0 Закарпатская 73,5 559,8 0,6 Запорожская 84,5 1361,5 1,4 Ивано-Франковская 114,8 1835,9 1,9 Киевская 108,0 7091,4 7,3 Кировоградская 66,8 493,7 0,5 Луганская 71,5 219,3 0,2 Львовская 96,7 6040,4 6,2 Николаевская 93,5 1741,8 1,8 Одесская 105,8 11946,5 12,3 Полтавская 94,1 4376,8 4,5 Ривненская 123,9 1694,2 1,7 Сумская 89,3 783,3 0,8 Тернопольская 154,8 1809,0 1,8 Харьковская 109,4 9043,2 9,3 Херсонская 77,9 582,2 0,6 Хмельницкая 113,0 2774,2 2,8 Черкасская 118,8 1346,3 1,4 Черновицкая 69,4 729,9 0,7 Черниговская 76,9 1044,9 1,1 Киев 100,3 22340,0 22,9

Данные: Госстат

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.