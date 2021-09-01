Объем выполненных стройработ в Украине в июле увеличился на 0,5% - Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-июле 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года индекс строительной продукции составил 100%. Объем выполненных стройработ за семь месяцев составил 76,8 млрд грн.
По данным статведомства, в июле-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 92,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Госстат сообщил, что в июле-2021 к июлю-2020 рост объема стройработ наблюдался в строительстве жилых зданий – на 40,2%, нежилых – на 1,1%, в то время как в инженерном строительстве зафиксировано снижение объемов на 9%.
Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 35,6%, ремонта – 36,5%, реконструкции и технического переоснащения – 27,9%.
Рост объема строительных работ в январе-июле 2021 года по сравнению с январем-июлем-2020 зафиксирован в Тернопольской (на 54,8%, до 1,8 млрд грн), Ривненской (на 23,9%, до 1,6 млрд грн), Волынской (на 10,8%, до 1,2 млрд грн), Черкасской (на 18,8%, до 1,3 млрд грн), Ивано-Франковской (на 14,8%, до 1,8 млрд грн), Хмельницкой (на 13%, до 2,7 млрд грн), Одесской (на 5,8%, до 11,9 млрд грн), Донецкой (на 6,5%, до 4,1 млрд грн), Харьковской (на 9,4%, до 9 млрд грн), Киевской (на 8%, до 7 млрд грн) областях и Киеве (на 0,3%, до 22,3 млрд грн).
В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 30,6%) и Кировоградская (на 33,2%) области.
Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за январь-июль 2021 года.
|Январь-июль 2021 г. в % к январю-июлю 2020 г.
|Выполнено строительных работ за январь-июль 2021 г.
|млн грн
|в % к общему объему
|Украина
|100,0
|97444,1
|100,0
|Винницкая
|93,8
|4090,6
|4,2
|Волынская
|110,8
|1238,7
|1,3
|Днепропетровская
|85,8
|9164,4
|9,4
|Донецкая
|106,5
|4148,7
|4,3
|Житомирская
|100,0
|987,4
|1,0
|Закарпатская
|73,5
|559,8
|0,6
|Запорожская
|84,5
|1361,5
|1,4
|Ивано-Франковская
|114,8
|1835,9
|1,9
|Киевская
|108,0
|7091,4
|7,3
|Кировоградская
|66,8
|493,7
|0,5
|Луганская
|71,5
|219,3
|0,2
|Львовская
|96,7
|6040,4
|6,2
|Николаевская
|93,5
|1741,8
|1,8
|Одесская
|105,8
|11946,5
|12,3
|Полтавская
|94,1
|4376,8
|4,5
|Ривненская
|123,9
|1694,2
|1,7
|Сумская
|89,3
|783,3
|0,8
|Тернопольская
|154,8
|1809,0
|1,8
|Харьковская
|109,4
|9043,2
|9,3
|Херсонская
|77,9
|582,2
|0,6
|Хмельницкая
|113,0
|2774,2
|2,8
|Черкасская
|118,8
|1346,3
|1,4
|Черновицкая
|69,4
|729,9
|0,7
|Черниговская
|76,9
|1044,9
|1,1
|Киев
|100,3
|22340,0
|22,9
Данные: Госстат
Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.