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Аренда жилья подорожала на 10-15% - эксперты
15:30 03.08.2021 |
С начала 2021 года стоимость аренды жилой недвижимости в Украине в среднем выросла на 10-15%.
Об этом в комментарии Укринформу рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.
По его словам, цены выросли больше всего на "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро либо транспортных узлов. В частности, максимальное увеличение цен зафиксировано в Харькове, Одессе, Львове, Днипре и Киеве (почти 15%). Пита добавил, что в областных центрах в среднем цены на аренду жилья выросли на 5-10%. Он заметил, что формирование цен в соответствии со спросом произошло в апреле-мае. И до середины августа цены останутся стабильными.
По данным АСНУ, по сравнению с прошлым годом, спрос на аренду вырос на 20-25%, хотя он до сих пор не дотягивается до пиковых показателей 2019 года.
"На рынке аренды жилья цены формируются путем имеющегося запроса граждан. В течение 2021 года происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков", - подчеркнул Пита.
К концу года, по мнению специалиста, при сохранении нынешней социально-экономической ситуации, в этом сегменте недвижимости вряд ли возможны какие-то неожиданные события, способные повлиять на ценообразование. По прогнозам АСНУ, к концу 2021 года стоимость аренды может вырасти в среднем еще на 10-15% и вернется к показателям 2019 года.
"Итак, по итогам года стоимость аренды квартир увеличится на 25-30% и будет соответствовать "доковидным" ценам", - отметил он.
Как сообщалось, в 2020 году во время первого весеннего локдауна стоимость аренды жилья существенно снизилась. В некоторых городах страны, например, в Николаеве, Херсоне, Запорожье, она упала на 50-70%. В других регионах снижение цены зафиксировано в среднем на уровне 35-40%. При этом, как рассказал эксперт, на более востребованное жилье - 1,2-комнатные квартиры советской застройки площадью 35-50 кв. м - снижение арендной платы в Киеве, Харькове, Одессе, Днипре и Львове не превысило 25-30%.
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