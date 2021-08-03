Финансовые новости
- |
- 03.08.21
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средние цены на первичную недвижимость в Киеве выросли до $1705/кв.м. - эксперт
17:42 02.08.2021 |
Средняя в столице цена на первичную жилую недвижимость за полгода выросла на 16,2% и составила $1705/кв. м, сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям City One Development Галина Мартыненко агентству "Интерфакс-Украина".
"Рост цен в новостроях за второй квартал составил 9,3% - это почти столько же, сколько прибавила столичная недвижимость за весь 2018 год, 10%", - сообщила Мартыненко.
По ее словам, с 2014 по 2017 год средние цены квадратных метров в столичных новостроях дешевели (на 24%, 12%, 5% и 3% в год соответственно), в 2018 и 2019-м наблюдался рост - на 10 и 22%.
"Коронакризисный 2020-й показал устойчивость - снижение на символические 0,1%. Велика вероятность, что в целом по итогам 2021 года недвижимость вернет темпы роста на уровне 2019-го", - сообщила Мартыненко.
Согласно аналитическому отчету City One Development, сильнее всего прибавил в цене в целом по столичному рынку бизнес-класс - за первое полугодие-2021 квадрат подорожал на 22% - до $2252/кв.м. Самым устойчивым оказался премиум (элит) - рост на 9% до $3571/кв. м. Эконом подорожал на 15% - до $978/кв.м., комфорт - на 17%, до $1205/кв.м.
В целом на первичном рынке Киева представлено 186 объектов. Более 40% из них позиционируется в классе комфорт. Треть - бизнес класс. Менее 10% - премиум, элит.
"Когда-то самый емкий сегмент эконом на сегодня занимает всего 15% рынка. Он ужался за год с 18% до 15% и продолжает сокращаться", - сообщила Мартыненко.
Согласно аналитическому отчету City One Development, за второй квартал 2021 года стартовали продажи в 11 новых ЖК, в целом это более 4 тыс. квартир.
Эконом-класс представляет единственный проект, Navigator2 от ДБК Житлобуд, на 1350 квартир. Комфорт - 4 проекта, вместе на 1415 квартир, бизнес-класс - 5 проектов общим объемом 908 квартир. Премиум - один проект на 86 квартир.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ
ТОП-НОВОСТИ
|ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа
|Село без права голоса: Что не так с законом о старостах
|Банковая рискует оказаться заложницей Чауса
|Победы недели в ООС: Разоблачение и задержание боевика «ДНР» и российского шпиона
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар подорожал на межбанке 2 августа. ПУМБ скупал валюту под вывод дивидендов, а иностранцы выходили из ОВГЗ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.08.21
|Зеленский подписал закон о банках, необходимый для получения транша от МВФ
|Страховщики-члены МТСБУ за 6 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 14%, выплаты - на 34%
|Средние цены на первичную недвижимость в Киеве выросли до $1705/кв.м. - эксперт
|Минфин обнародовал перечень банков для выплаты пенсий и денежного пособия
Это интересно
|Глава Xiaomi объявил о поиске 500 специалистов для создания беспилотных машин
|На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан
|Sony рассказала, зачем приобрела Nixxes — для помощи в портировании своих игр на ПК
|Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом
|НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID
|Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг