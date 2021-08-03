Средние цены на первичную недвижимость в Киеве выросли до $1705/кв.м. - эксперт

Средняя в столице цена на первичную жилую недвижимость за полгода выросла на 16,2% и составила $1705/кв. м, сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям City One Development Галина Мартыненко агентству "Интерфакс-Украина".

"Рост цен в новостроях за второй квартал составил 9,3% - это почти столько же, сколько прибавила столичная недвижимость за весь 2018 год, 10%", - сообщила Мартыненко.

По ее словам, с 2014 по 2017 год средние цены квадратных метров в столичных новостроях дешевели (на 24%, 12%, 5% и 3% в год соответственно), в 2018 и 2019-м наблюдался рост - на 10 и 22%.

"Коронакризисный 2020-й показал устойчивость - снижение на символические 0,1%. Велика вероятность, что в целом по итогам 2021 года недвижимость вернет темпы роста на уровне 2019-го", - сообщила Мартыненко.

Согласно аналитическому отчету City One Development, сильнее всего прибавил в цене в целом по столичному рынку бизнес-класс - за первое полугодие-2021 квадрат подорожал на 22% - до $2252/кв.м. Самым устойчивым оказался премиум (элит) - рост на 9% до $3571/кв. м. Эконом подорожал на 15% - до $978/кв.м., комфорт - на 17%, до $1205/кв.м.

В целом на первичном рынке Киева представлено 186 объектов. Более 40% из них позиционируется в классе комфорт. Треть - бизнес класс. Менее 10% - премиум, элит.

"Когда-то самый емкий сегмент эконом на сегодня занимает всего 15% рынка. Он ужался за год с 18% до 15% и продолжает сокращаться", - сообщила Мартыненко.

Согласно аналитическому отчету City One Development, за второй квартал 2021 года стартовали продажи в 11 новых ЖК, в целом это более 4 тыс. квартир.

Эконом-класс представляет единственный проект, Navigator2 от ДБК Житлобуд, на 1350 квартир. Комфорт - 4 проекта, вместе на 1415 квартир, бизнес-класс - 5 проектов общим объемом 908 квартир. Премиум - один проект на 86 квартир.