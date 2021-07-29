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Строительство жилья в Украине выросло на четверть
18:49 29.07.2021 |
Объемы строительства в Украине в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21%. При этом строительство жилья выросло на 24,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2021 года зафиксирован рост в строительной отрасли на 0,2%. При этом в строительстве жилья зафиксирован рост на 16,4%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июне 2021 года составил 76,8 млрд гривен. Новое строительство составило 36,8% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 35,7%, реконструкция и техническое переоснащение - 27,5%.
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