Цены на строймонтажработы в Украине в мае возросли на 16,8% - Госстат

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на строймонтажработы в Украине в мае возросли на 16,8% - Госстат

 

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в мае 2021 года возросли на 16,8% по сравнению с маем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 10,6%, в нежилом - 15,3%, в инженерном - 22,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых зданий в мае возросла на 1,3%, нежилых - на 2%, инженерных сооружений - на 1,4%.

С начала года рост цен на стройработы составил 14,2%, сообщил Госстат.

Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м - на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

15:47 Цены на строймонтажработы в Украине в мае возросли на 16,8% - Госстат

15:42 Крейг Райт выиграл суд по делу о white paper биткоина

15:31 «НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента

14:13 Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч

13:46 Рада изменила процедуру ликвидация банков

13:42 Фонду гарантирования вкладов разрешили судиться в интересах кредиторов проблемных банков

13:35 Качество платежных услуг возрастет: Рада приняла закон во втором чтении

13:23 Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ «банковский» закон

12:55 Курс евро стабилен к доллару 30 июня после выхода статистики по еврозоне

12:42 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.06.21

12:30 Справочный курс гривны 30 июня понижен на 3,71 коп до 27,2158 грн/$1

12:21 Фондовые биржи Азии 30 июня закрылись ростом по итогам первого полугодия

10:55 НБУ разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

10:46 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.06.21

10:32 Остаток средств на корсчетах банков 30.06.21

• дальше…

15:47 Цены на строймонтажработы в Украине в мае возросли на 16,8% - Госстат

15:37 Рада упростила ввоз пестицидов и агрохимикатов

14:13 Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч

13:52 Цены на нефть 30 июня ускорили рост в ожидании данных о запасах в США

13:46 Рада изменила процедуру ликвидация банков

13:42 Фонду гарантирования вкладов разрешили судиться в интересах кредиторов проблемных банков

13:39 Рада приняла в целом закон об упрощении присоединений к газовым сетям

13:35 Качество платежных услуг возрастет: Рада приняла закон во втором чтении

13:31 Рада приняла за основу законопроект об обязательном использовании не менее 5% биотоплива в автобензине с 1 мая 2022г

13:23 Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ «банковский» закон

• дальше…

12:37 Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

08:39 Последние солдаты бундесвера покинули Афганистан

07:51 ЕС продлил пошлины на импорт стали на три года

29.06 ЕСПЧ определил, когда заслушает дело против России по Донбассу

29.06 Число долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

29.06 В Турции начали строить канал, который пройдет параллельно Босфору

29.06 Исполнительный совет МВФ ожидает распределения SDR на $650 млрд до сентября

29.06 США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке

29.06 Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве» и отзывает посла в ЕС

29.06 Глава Минздрава Британии ушел в отставку, потому что поцеловал свою девушку вопреки ковидным правилам

29.06 Премьер Швеции после вотума недоверия ушел в отставку

29.06 Минобороны Британии извинилось за потерю секретных документов о «Дефендере»

29.06 ЕС дал согласие на подписание с Украиной соглашения об «открытом небе»

25.06 В Беларуси на год отодвинули местные выборы. На что это повлияет?

25.06 Саммит ЕС предпочел диалогу с Путиным санкции против Москвы

• дальше…

24.06 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

24.06 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

15.06 Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

15.06 Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

11.06 Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ

11.06 Жилье в формате «город в городе» по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

09.06 Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут

07.06 Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

03.06 Ассоциация Аюрведа–Йога объявила о проведении всеукраинского видео чемпионата по йоге

03.06 С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings

• дальше…

15:31 «НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента

14:07 Расследование дела вагнеровцев: Положит ли ВСК начало импичменту Зеленского

12:37 Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

11:44 Зачем ФОПы решили отнести гроб Зеленскому - интервью с Алексеем Голобуцким

08:22 Рада приняла в целом законопроект об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

29.06 ЕСПЧ определил, когда заслушает дело против России по Донбассу

29.06 5 острых вопросов про украинскую евроинтеграцию: что не вошло в отчеты правительства

29.06 Срочный ремонт разрисованных дверей в Офисе Зеленского в обход тендера обошелся в 235 тысяч

29.06 Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику

29.06 Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО

29.06 Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве

25.06 Предприятия Group DF Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции СНБО

25.06 Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»

25.06 Признания, подозрения и угрозы: О чем рассказал Зеленский «1+1» и как это ему вылезет боком

25.06 Зеленский и заморозка на Донбассе. Как украинцы сами станут крайними

• дальше…

15:24 Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км

12:52 Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года

11:33 Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно

09:23 Jeep представил самую хардкорную версию Wrangler

08:09 Zoom купила стартап Kites для перевода разговоров в реальном времени

07:59 Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr

29.06 Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете

29.06 Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд, если потребуется

29.06 Представлена недорогая технология зарядки смартфонов за 5 минут

29.06 Windows 11 поддерживает динамическую частоту экрана для экономии заряда аккумулятора ноутбука

29.06 Потоковый игровой сервис Microsoft xCloud заработал через браузер на любых устройствах

29.06 Volkswagen завершит продажи машин с ДВС через 12-14 лет

29.06 В США представлена концепция атомной «батарейки» мощностью 10 МВт

29.06 Китай построит на орбите Земли космическую солнечную электростанцию

25.06 Telegram запустил групповые видеозвонки и возможность демонстрации экрана

• дальше…

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно