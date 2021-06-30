Цены на строймонтажработы в Украине в мае возросли на 16,8% - Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в мае 2021 года возросли на 16,8% по сравнению с маем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 10,6%, в нежилом - 15,3%, в инженерном - 22,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых зданий в мае возросла на 1,3%, нежилых - на 2%, инженерных сооружений - на 1,4%.

С начала года рост цен на стройработы составил 14,2%, сообщил Госстат.

Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м - на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.