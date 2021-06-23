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Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ
10:14 23.06.2021 |
Стоимость жилья в Киеве и покупательская способность населения растут соразмерными темпами, а соотношение цены к годовому доходу находится на низшем уровне за последние 10 лет, констатируется в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.
"Хотя стоимость жилья растет, оно все же остается доступным по относительным показателям. Цены и доходы населения растут соизмеримо. В первом квартале 2021 года покупательская активность на рынке жилья была почти на десятую часть выше пятилетнего среднего за первый квартал", – говорится в отчете НБУ.
Согласно прогнозу, рост доходов населения, постепенное восстановление ипотеки и снижение доходности депозитов будут стимулировать рост спроса на жилье. В то же время длительная реализация реформы градостроительного контроля может сократить количество нового предложения, что, в свою очередь, влияет на рост цен: в апреле-2021 темпы роста цен в Киеве превысили 10% за год.
Как сообщает НБУ, в январе-мае в Украине было выдано 213 разрешений на строительство и 253 сертификата о принятии в эксплуатацию нового многоквартирного жилья. Кроме того, за последний год лишь половина заявок на разрешения были одобрены.
"Среднегодовое соотношение между разрешениями и сертификатами составляет около 3 к 4, что в сравнении с международным уровнем является довольно низким показателем и может свидетельствовать о медленных темпах возведения нового жилья в будущем", – считают в Нацбанке.
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