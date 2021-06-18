Доля покупок жилья с целью инвестиций составляет около 40% в структуре спроса – «Интергал-Буд»

Доля инвестиционных покупок жилья с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду достигла 40% в структуре спроса, сообщила коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская на Всеукраинском строительном саммите.

"Растет число инвестиционных сделок, которые предусматривают покупку квартир на начальном этапе строительства и их продажу перед вводом в эксплуатацию или приобретение квартиры для сдачи в аренду. Сейчас их около 40% в структуре спроса против прошлых 27-30%", – сказала она.

По словам Лаевской, также увеличился спрос на квартиры до $50 тыс. и площадью 33-40 кв. м с ремонтом. Этому также способствует то, что украинцы часто увеличивают площадь жилья через два-три года после покупки небольшой квартиры. В целом среднестатистический городской житель меняет место проживания каждые 12-15 лет.

Кроме того, снизился средний возраст покупателя недвижимости: в комфорт-классе – до 28-34 лет, в бизнес-классе – до 33-41 года.

Также на рынке жилья Украины продолжается рост цен: к концу года показатель может достичь 17-20%, сообщила Лаевская.

"Основная причина – низкие процентные ставки и смягчение денежно-кредитной политики. Цены выросли на 43 из 57 мировых рынках жилья. На украинском рынке недвижимости про бум говорить рано, но мы к нему постепенно приближаемся. Цены растут ежемесячно, и к концу года прирост составит 17-20%", – отметила эксперт.

"Интергал-Буд" также отмечает повышенный запрос на продажу кладовых.

"Все больше людей понимают, что квартира и балкон должны использоваться по прямому назначению, а не для хранения сезонных вещей. Если раньше продажи кладовых были единичными, то сегодня мы наблюдаем ажиотажный спрос на эту недвижимость", – указала коммерческий директор компании.

Среди набирающих популярность тенденций на рынке жилой недвижимости Лаевская отметила рост спроса на апартаменты, офисы в составе жилых комплексов и размытие границ между комфорт- и бизнес-классом в следующие пять лет.