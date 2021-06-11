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Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ
15:42 11.06.2021 |
Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева за последний год сократилось на 70%, сообщила председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха на XXV Международной конференции "Рынок недвижимости: передовая практика", который прошел 10 июня.
Эксперт отметила, что снижение преступлений на рынке недвижимости в 2020 году в определенной степени связано с последствиями пандемии, которая привела к сокращению количества сделок.
"Количество сделок на вторичном рынке в сегментах купли-продажи и аренды квартир в период весеннего локдауна 2020 сократилось в среднем на 30-40%. Кроме этого, все потенциальные клиенты были более бдительны и рассудительны, что минимизировало преступления", - рассказала она.
По данным Елены Гайдамахи, более 80% всех случаев мошенничества на рынке недвижимости Киева приходится на сегмент аренды. Почти все такие случаи являются следствием отказа граждан от риелторских услуг или обращения к непрофессионалам, называющих себя риелторами.
По ее словам, в Киеве доля сертифицированных риелторов составляет не более 1/5 от общего количества лиц, предлагающих такие услуги. Однако за последние два года количество сертифицированных специалистов выросло почти на 35%. "Мы наблюдаем тенденцию "естественного отбора": люди, всерьез пытаются заниматься риэлтерской деятельностью, все больше обращают внимание на важность получения профессионального образования, необходимых знаний и умений для работы с недвижимостью", - сообщила эксперт.
Гайдамаха подчеркнула, что борьба с мошенничеством является частью работы профессиональных риелторов. "Сейчас рынок лишен всех, в том числе дискриминационных, ограничений для работы. В то же время существует большая потребность в реформировании риэлтерского рынка именно в части профессиональной подготовки специалистов и защиты клиентов", - отметила она.
Эксперт сообщила, что Киевское отделение АСНУ активно занимается разработкой квалификационных норм и положений для рынка риэлтерских услуг, который станет частью нового альтернативного законопроекта "О риелтерских услугах".
"Украинский рынок способен изнутри разработать законодательные механизмы, которые бы стали основой настоящей реформы отрасли. Защита прав потребителей, четкие критерии ответственности и необходимые квалификационные критерии для специалиста по недвижимости алгоритм сотрудничества квалифицированных риелторов с государственными органами, в частности с МВД, должны стать основными, базовыми положениями риелторского законопроекта", - подытожила Елена Гайдамаха.
Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.
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