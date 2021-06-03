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Кабмин предлагает ввести НДС на продажу жилья в новостройках
18:35 03.06.2021 |
Правительство предлагает обложить налогом на добавленную стоимость операции по продаже новопостроенных квартир или домов.
Об этом говорится в законопроекте № 5600 с поправками в Налоговый кодекс, который зарегистрировали в Раде 2 июня.
Документ вводит, среди прочего, налогообложения НДС первой поставки жилья.
Отмечается, что первая поставка жилья означает первую передачу готового нового жилья в собственность покупателя или поставку услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика.
Кроме этого, в документе есть пункт, которым предлагают увеличить налог на доходы физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.
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