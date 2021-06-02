Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в мае 2021 года составила 33 639 грн/кв.м

Относительно апреля цена уменьшилась на 0,1% (±2,9%). За год средняя стоимость 1 кв. м в квартирах в новостройках Киева увеличилась на 18,4%. С января 2021 - на 6,4%.

Цены на квартиры в новостройках Киева

Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 0,6% до 28 427 грн, с начала 2021 года - на 5,3%, за год - на 13,9%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце зафиксировано в Голосеевском (на 2,3%), Святошинском (на 1,9%), Днепровском (на 1%) и Соломенском (на 0,2%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,1% в Печерском и до 2,8% в Оболонском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (май 2021 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 206 76 2 636 380 33 639 -0,1 Голосеевский 30 77 2 664 718 33 472 2,3 Дарницкий 25 80 1 988 512 26 658 -0,7 Деснянский 11 63 1 560 342 24 544 -1,4 Днепровский 15 76 2 019 005 26 996 1,0 Оболонский 13 78 2 782 632 31 681 -2,8 Печерский 31 89 5 257 635 57 518 -0,1 Подольский 15 73 2 820 257 38 298 -1,5 Святошинский 16 62 1 761 452 28 189 1,9 Соломенский 23 73 1 939 906 27 108 0,2 Шевченковский 27 82 3 381 354 40 628 -0,3

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:

* эконом-класс - снижение на 0,8% до 23 814 грн/кв.м;

* комфорт-класс - рост на 1% до 28 895 грн/кв.м;

* бизнес-класс - рост на 1,6% до 47 456 грн/кв.м;

* премиум-класс - снижение на 0,4% до 73 841 грн/кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в мае 2021 г. (по классам и количеству комнат)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 206 76 2 636 380 33 639 -0,1 Эконом 38 73 1 696 829 23 814 -0,8 1-комн. 43 1 063 151 24 626 -2,1 2-комн. 66 1 528 930 23 531 -0,7 3-комн. 89 2 046 198 23 226 -1,1 4≥комн. 140 3 295 700 23 666 1,8 Комфорт 99 72 2 013 209 28 895 1 1-комн. 42 1 260 823 30 635 1,2 2-комн. 65 1 809 251 28 438 1,5 3-комн. 88 2 403 526 27 765 0,4 4≥комн. 126 3 475 689 29 060 0,7 Бизнес 47 86 4 069 098 47 456 1,6 1-комн. 49 2 449 605 50 109 2,5 2-комн. 76 3 504 651 45 955 -0,2 3-комн. 106 4 847 423 45 738 0,7 4≥комн. 143 7 263 865 50 201 5,6 Премиум 22 108 8 064 131 73 841 -0,4 1-комн. 57 3 785 750 67 767 -2,5 2-комн. 83 6 499 321 78 246 -0,9 3-комн. 109 7 782 468 71 038 0,5 4≥комн. 172 13 503 533 77 000 0,03

20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 57 501 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 21 261 грн/кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В мае к продаже предлагались квартиры в 206 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 48%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, эконом-класса - 18%, премиум-класса - 11% от общего количества.

В мае большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском и Печерском районах - по 15%, в Шевченковском - 13%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11%. Меньшее количество новостроек в Святошинском - 8%, Днепровском и Подольском - по 7%, Деснянском и Оболонском - по 6%.

В мае были восстановлены или начаты продажи квартир в 7 жилых комплексах.

Прекращены продажи квартир в 5-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 44 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 7 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 206.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.