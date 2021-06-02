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Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в мае 2021 года составила 33 639 грн/кв.м
15:51 02.06.2021 |
Относительно апреля цена уменьшилась на 0,1% (±2,9%). За год средняя стоимость 1 кв. м в квартирах в новостройках Киева увеличилась на 18,4%. С января 2021 - на 6,4%.
Цены на квартиры в новостройках Киева
Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 0,6% до 28 427 грн, с начала 2021 года - на 5,3%, за год - на 13,9%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце зафиксировано в Голосеевском (на 2,3%), Святошинском (на 1,9%), Днепровском (на 1%) и Соломенском (на 0,2%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,1% в Печерском и до 2,8% в Оболонском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (май 2021 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|206
|76
|2 636 380
|33 639
|-0,1
|Голосеевский
|30
|77
|2 664 718
|33 472
|2,3
|Дарницкий
|25
|80
|1 988 512
|26 658
|-0,7
|Деснянский
|11
|63
|1 560 342
|24 544
|-1,4
|Днепровский
|15
|76
|2 019 005
|26 996
|1,0
|Оболонский
|13
|78
|2 782 632
|31 681
|-2,8
|Печерский
|31
|89
|5 257 635
|57 518
|-0,1
|Подольский
|15
|73
|2 820 257
|38 298
|-1,5
|Святошинский
|16
|62
|1 761 452
|28 189
|1,9
|Соломенский
|23
|73
|1 939 906
|27 108
|0,2
|Шевченковский
|27
|82
|3 381 354
|40 628
|-0,3
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:
* эконом-класс - снижение на 0,8% до 23 814 грн/кв.м;
* комфорт-класс - рост на 1% до 28 895 грн/кв.м;
* бизнес-класс - рост на 1,6% до 47 456 грн/кв.м;
* премиум-класс - снижение на 0,4% до 73 841 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в мае 2021 г. (по классам и количеству комнат)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|206
|76
|2 636 380
|33 639
|-0,1
|Эконом
|38
|73
|1 696 829
|23 814
|-0,8
|1-комн.
|43
|1 063 151
|24 626
|-2,1
|2-комн.
|66
|1 528 930
|23 531
|-0,7
|3-комн.
|89
|2 046 198
|23 226
|-1,1
|4≥комн.
|140
|3 295 700
|23 666
|1,8
|Комфорт
|99
|72
|2 013 209
|28 895
|1
|1-комн.
|42
|1 260 823
|30 635
|1,2
|2-комн.
|65
|1 809 251
|28 438
|1,5
|3-комн.
|88
|2 403 526
|27 765
|0,4
|4≥комн.
|126
|3 475 689
|29 060
|0,7
|Бизнес
|47
|86
|4 069 098
|47 456
|1,6
|1-комн.
|49
|2 449 605
|50 109
|2,5
|2-комн.
|76
|3 504 651
|45 955
|-0,2
|3-комн.
|106
|4 847 423
|45 738
|0,7
|4≥комн.
|143
|7 263 865
|50 201
|5,6
|Премиум
|22
|108
|8 064 131
|73 841
|-0,4
|1-комн.
|57
|3 785 750
|67 767
|-2,5
|2-комн.
|83
|6 499 321
|78 246
|-0,9
|3-комн.
|109
|7 782 468
|71 038
|0,5
|4≥комн.
|172
|13 503 533
|77 000
|0,03
20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 57 501 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 21 261 грн/кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В мае к продаже предлагались квартиры в 206 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 48%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, эконом-класса - 18%, премиум-класса - 11% от общего количества.
В мае большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском и Печерском районах - по 15%, в Шевченковском - 13%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11%. Меньшее количество новостроек в Святошинском - 8%, Днепровском и Подольском - по 7%, Деснянском и Оболонском - по 6%.
В мае были восстановлены или начаты продажи квартир в 7 жилых комплексах.
Прекращены продажи квартир в 5-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 44 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 7 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 206.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.
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