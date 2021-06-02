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В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл. США/кв. м
15:45 02.06.2021 |
Относительно апреля средняя цена увеличилась на 0,4%. В национальной валюте уменьшилась - на 1,2% до 44 871 грн./кв.м (±0,84%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С января 2021 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличились на 5%, в гривнах - на 2,4%.
За год, средние показатели подорожали в долларах на 16%, а в гривнах - на 18,3%.
Индекс роста в долларах составил 1,16, в гривнах 1,18.
Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 0,1% до 1 477 дол. США/кв.м, увеличилась с начала 2021 года - на 2,9%, за год - на 14,9%.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно апреля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась - на 1% до 25 530 грн./кв.м и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 0,7% до 73 471 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 0,7%, до 925 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,9%, до 2 662 долл./кв. м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,88.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 19,7%, а в «дешевом» - на 18,6%. В долларовом эквиваленте квартиры подорожали в «дешевом» сегменте на 16,2%, в «дорогом» - на 17,3%.
Средние цены на квартиры по расположению и количеству комнат (май 2021 г.)
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|8 714
|76
|3 513 406
|44 871
|-1,2
|127 297
|1 626
|14,4
|Левый берег
|2 512
|72
|2 583 578
|36 097
|-1,0
|93 608
|1 308
|15,1
|1-комн.
|587
|42
|1 739 308
|41 365
|-0,7
|63 018
|1 499
|18,9
|2-комн.
|748
|64
|2 381 813
|36 567
|-0,8
|86 298
|1 325
|17,5
|3-комн.
|938
|87
|2 971 283
|33 449
|-0,6
|107 655
|1 212
|12,1
|4-комн.
|239
|113
|3 767 006
|32 078
|-1,2
|136 486
|1 162
|12,8
|Правый берег
|4 367
|71
|3 057 655
|42 013
|-1,2
|110 785
|1 522
|14,1
|1-комн.
|1 270
|43
|1 884 933
|43 618
|-2,2
|68 295
|1 580
|13,6
|2-комн.
|1 425
|64
|2 691 247
|41 346
|-0,7
|97 509
|1 498
|11,8
|3-комн.
|1 336
|91
|3 856 983
|40 631
|-1,0
|139 746
|1 472
|15,0
|4-комн.
|336
|126
|5 865 948
|44 268
|-0,3
|212 534
|1 604
|19,6
|Центр
|1 835
|91
|5 870 893
|63 686
|-0,1
|212 714
|2 307
|14,1
|1-комн.
|276
|48
|3 146 537
|64 607
|-0,5
|114 005
|2 341
|11,8
|2-комн.
|579
|71
|4 502 550
|63 301
|-0,8
|163 136
|2 294
|12,2
|3-комн.
|694
|104
|6 697 456
|63 601
|0,6
|242 661
|2 304
|15,7
|4-комн.
|286
|144
|9 264 455
|63 781
|0,0
|335 669
|2 311
|16,9
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен на 0,5% в Деснянском районе. В остальных административных районах Киева уменьшение, от 0,2 в Печерском до 1,4% в Оболонском.
В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась во всех административных районах: от 0,2% в Оболонском до 2,1% в Деснянском.
Средние цены на квартиры в Киеве (на вторичном рынке жилой недвижимости, май 2021 г.)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|8 714
|76
|3 513 406
|44 871
|-1,2
|127 297
|1 626
|0,4
|1-комн.
|2 133
|43
|2 008 103
|45 714
|-1,7
|72 757
|1 656
|-0,1
|2-комн.
|2 752
|65
|2 988 227
|44 666
|-0,7
|108 269
|1 618
|0,9
|3-комн.
|2 968
|93
|4 241 249
|43 732
|-1,4
|153 668
|1 585
|0,3
|4-комн.
|861
|128
|6 412 204
|47 366
|-1,2
|232 326
|1 716
|0,4
|Голосеевский
|1 143
|74
|3 543 507
|46 285
|-1,0
|128 388
|1 677
|0,6
|1-комн.
|340
|44
|2 050 286
|46 309
|-1,3
|74 286
|1 678
|0,3
|2-комн.
|359
|66
|3 018 075
|45 341
|-1,4
|109 351
|1 643
|0,3
|3-комн.
|351
|96
|4 581 511
|46 259
|0,1
|165 997
|1 676
|1,7
|4-комн.
|93
|137
|7 113 249
|49 937
|-2,1
|257 726
|1 809
|-0,5
|Дарницкий
|1 200
|76
|2 779 994
|37 042
|-1,1
|100 724
|1 342
|0,6
|1-комн.
|286
|43
|1 807 410
|41 804
|-1,6
|65 486
|1 515
|0,0
|2-комн.
|362
|68
|2 601 331
|37 808
|-0,9
|94 251
|1 370
|0,7
|3-комн.
|436
|94
|3 255 173
|34 430
|-0,4
|117 941
|1 247
|1,2
|4-комн.
|116
|119
|3 949 446
|32 726
|-1,2
|143 096
|1 186
|0,5
|Деснянский
|393
|66
|1 810 989
|28 104
|0,5
|65 616
|1 018
|2,1
|1-комн.
|80
|39
|1 282 080
|32 976
|0,8
|46 452
|1 195
|2,4
|2-комн.
|107
|59
|1 714 960
|28 980
|0,9
|62 136
|1 050
|2,6
|3-комн.
|169
|77
|2 043 947
|26 257
|-0,1
|74 056
|951
|1,5
|4-комн.
|37
|92
|2 168 234
|23 468
|0,3
|78 559
|850
|2,0
|Днепровский
|919
|70
|2 657 494
|38 281
|-1,3
|96 286
|1 387
|0,3
|1-комн.
|221
|42
|1 816 689
|43 833
|0,3
|65 822
|1 588
|1,9
|2-комн.
|279
|61
|2 352 737
|37 867
|-1,1
|85 244
|1 372
|0,5
|3-комн.
|333
|84
|3 070 214
|35 815
|-1,5
|111 240
|1 298
|0,1
|4-комн.
|86
|115
|4 208 768
|34 907
|-2,3
|152 492
|1 265
|-0,7
|Оболонский
|582
|73
|3 033 405
|39 544
|-1,4
|109 906
|1 433
|0,2
|1-комн.
|166
|43
|1 610 989
|37 833
|-2,9
|58 369
|1 371
|-1,4
|2-комн.
|158
|66
|2 610 481
|39 285
|0,1
|94 583
|1 423
|1,8
|3-комн.
|201
|89
|3 684 384
|39 331
|-0,5
|133 492
|1 425
|1,1
|4-комн.
|57
|124
|6 052 632
|46 001
|-1,7
|219 298
|1 667
|-0,1
|Печерский
|1 321
|93
|6 103 854
|65 407
|-0,2
|221 154
|2 370
|1,5
|1-комн.
|213
|49
|3 410 957
|68 760
|-0,5
|123 585
|2 491
|1,1
|2-комн.
|413
|72
|4 665 262
|64 594
|0,2
|169 031
|2 340
|1,8
|3-комн.
|486
|107
|7 013 392
|65 007
|0,2
|254 108
|2 355
|1,9
|4-комн.
|209
|146
|9 576 055
|64 529
|-1,1
|346 958
|2 338
|0,5
|Подольский
|723
|68
|2 982 097
|42 872
|-1,0
|108 047
|1 553
|0,6
|1-комн.
|207
|43
|1 929 367
|44 414
|-2,0
|69 905
|1 609
|-0,4
|2-комн.
|263
|64
|2 741 460
|42 182
|-0,8
|99 328
|1 528
|0,9
|3-комн.
|212
|88
|3 731 569
|41 549
|0,4
|135 202
|1 505
|2,1
|4-комн.
|41
|124
|5 965 377
|46 351
|-2,2
|216 137
|1 679
|-0,6
|Святошинский
|532
|67
|2 177 577
|32 892
|-0,9
|78 898
|1 192
|0,7
|1-комн.
|137
|40
|1 443 254
|36 244
|0,0
|52 292
|1 313
|1,6
|2-комн.
|166
|60
|1 997 897
|32 872
|-0,7
|72 388
|1 191
|1,0
|3-комн.
|176
|81
|2 572 990
|31 367
|-1,0
|93 224
|1 136
|0,6
|4-комн.
|53
|110
|3 325 430
|29 352
|-2,2
|120 487
|1 063
|-0,6
|Соломенский
|825
|69
|2 806 129
|39 662
|-0,4
|101 671
|1 437
|1,3
|1-комн.
|247
|42
|1 750 482
|41 468
|-2,0
|63 423
|1 502
|-0,4
|2-комн.
|267
|61
|2 481 549
|39 434
|2,3
|89 911
|1 429
|3,9
|3-комн.
|257
|92
|3 620 290
|37 750
|-2,7
|131 170
|1 368
|-1,1
|4-комн.
|54
|123
|5 364 794
|41 623
|2,9
|194 377
|1 508
|4,5
|Шевченковский
|1 076
|79
|4 291 287
|52 785
|-1,0
|155 481
|1 913
|0,7
|1-комн.
|236
|44
|2 295 677
|51 497
|-1,6
|83 177
|1 866
|0,0
|2-комн.
|378
|66
|3 449 940
|51 133
|-2,2
|124 998
|1 853
|-0,7
|3-комн.
|347
|97
|5 387 405
|53 763
|-0,6
|195 196
|1 948
|1,0
|4-комн.
|115
|135
|7 844 678
|57 906
|3,8
|284 227
|2 098
|5,5
Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве
Количество представленных к продаже квартир в Киеве в мае уменьшилось на 2,4% относительно апреля и составило 8 714 квартир. Объем предложения снизился в общей площади на 3,1%, в долларовом выражении - на 2,7%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
За год количество выставленных на продажу квартир в Киеве уменьшилось на 17%.
Индекс роста составил 0,83.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 13,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,6% ниже средней цены апреля и составляет 43 805 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - на 2%, 1 587 долл. США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 21%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,5%, на Правом берегу - на 1,2%, в Центре Киева - на 6,1%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 1%, двухкомнатных - на 2,8%, трехкомнатных - на 2,6%, четырехкомнатных - на 3,8%.
Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 15%, Дарницком - 14%, Голосеевском - 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Соломенском - 9%. Подольском - 8%, Оболонском - 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 5%.
Увеличение количества продаваемых квартир в Киеве наблюдалось в Дарницком - на 0,1%, Оболонском - на 1,9%, Святошинском - на 3,1% и Подольском - на 3,3%. В остальных районах уменьшение: от 2,2% в Деснянском, до 5,9% в Печерском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 16%, от 250 тыс. долл. США - 11% и до 50 тыс. долл. США - 10%,
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