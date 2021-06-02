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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл. США/кв. м

 

Относительно апреля средняя цена увеличилась на 0,4%. В национальной валюте уменьшилась - на 1,2% до 44 871 грн./кв.м (±0,84%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл. США/кв. м

 

С января 2021 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличились на 5%, в гривнах - на 2,4%.

За год, средние показатели подорожали в долларах на 16%, а в гривнах - на 18,3%.

Индекс роста в долларах составил 1,16, в гривнах 1,18.

Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 0,1% до 1 477 дол. США/кв.м, увеличилась с начала 2021 года - на 2,9%, за год - на 14,9%.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно апреля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась - на 1% до 25 530 грн./кв.м и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 0,7% до 73 471 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 0,7%, до 925 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,9%, до 2 662 долл./кв. м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,88.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл. США/кв. м

 

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 19,7%, а в «дешевом» - на 18,6%. В долларовом эквиваленте квартиры подорожали в «дешевом» сегменте на 16,2%, в «дорогом» - на 17,3%.

Средние цены на квартиры по расположению и количеству комнат (май 2021 г.)

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 8 714 76 3 513 406 44 871 -1,2 127 297 1 626 14,4
Левый берег 2 512 72 2 583 578 36 097 -1,0 93 608 1 308 15,1
  1-комн. 587 42 1 739 308 41 365 -0,7 63 018 1 499 18,9
2-комн. 748 64 2 381 813 36 567 -0,8 86 298 1 325 17,5
3-комн. 938 87 2 971 283 33 449 -0,6 107 655 1 212 12,1
4-комн. 239 113 3 767 006 32 078 -1,2 136 486 1 162 12,8
Правый берег 4 367 71 3 057 655 42 013 -1,2 110 785 1 522 14,1
  1-комн. 1 270 43 1 884 933 43 618 -2,2 68 295 1 580 13,6
2-комн. 1 425 64 2 691 247 41 346 -0,7 97 509 1 498 11,8
3-комн. 1 336 91 3 856 983 40 631 -1,0 139 746 1 472 15,0
4-комн. 336 126 5 865 948 44 268 -0,3 212 534 1 604 19,6
Центр 1 835 91 5 870 893 63 686 -0,1 212 714 2 307 14,1
  1-комн. 276 48 3 146 537 64 607 -0,5 114 005 2 341 11,8
2-комн. 579 71 4 502 550 63 301 -0,8 163 136 2 294 12,2
3-комн. 694 104 6 697 456 63 601 0,6 242 661 2 304 15,7
4-комн. 286 144 9 264 455 63 781 0,0 335 669 2 311 16,9

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен на 0,5% в Деснянском районе. В остальных административных районах Киева уменьшение, от 0,2 в Печерском до 1,4% в Оболонском.

В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась во всех административных районах: от 0,2% в Оболонском до 2,1% в Деснянском.

Средние цены на квартиры в Киеве (на вторичном рынке жилой недвижимости, май 2021 г.)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 8 714 76 3 513 406 44 871 -1,2 127 297 1 626 0,4
  1-комн. 2 133 43 2 008 103 45 714 -1,7 72 757 1 656 -0,1
2-комн. 2 752 65 2 988 227 44 666 -0,7 108 269 1 618 0,9
3-комн. 2 968 93 4 241 249 43 732 -1,4 153 668 1 585 0,3
4-комн. 861 128 6 412 204 47 366 -1,2 232 326 1 716 0,4
Голосеевский 1 143 74 3 543 507 46 285 -1,0 128 388 1 677 0,6
  1-комн. 340 44 2 050 286 46 309 -1,3 74 286 1 678 0,3
2-комн. 359 66 3 018 075 45 341 -1,4 109 351 1 643 0,3
3-комн. 351 96 4 581 511 46 259 0,1 165 997 1 676 1,7
4-комн. 93 137 7 113 249 49 937 -2,1 257 726 1 809 -0,5
Дарницкий 1 200 76 2 779 994 37 042 -1,1 100 724 1 342 0,6
  1-комн. 286 43 1 807 410 41 804 -1,6 65 486 1 515 0,0
2-комн. 362 68 2 601 331 37 808 -0,9 94 251 1 370 0,7
3-комн. 436 94 3 255 173 34 430 -0,4 117 941 1 247 1,2
4-комн. 116 119 3 949 446 32 726 -1,2 143 096 1 186 0,5
Деснянский 393 66 1 810 989 28 104 0,5 65 616 1 018 2,1
  1-комн. 80 39 1 282 080 32 976 0,8 46 452 1 195 2,4
2-комн. 107 59 1 714 960 28 980 0,9 62 136 1 050 2,6
3-комн. 169 77 2 043 947 26 257 -0,1 74 056 951 1,5
4-комн. 37 92 2 168 234 23 468 0,3 78 559 850 2,0
Днепровский 919 70 2 657 494 38 281 -1,3 96 286 1 387 0,3
  1-комн. 221 42 1 816 689 43 833 0,3 65 822 1 588 1,9
2-комн. 279 61 2 352 737 37 867 -1,1 85 244 1 372 0,5
3-комн. 333 84 3 070 214 35 815 -1,5 111 240 1 298 0,1
4-комн. 86 115 4 208 768 34 907 -2,3 152 492 1 265 -0,7
Оболонский 582 73 3 033 405 39 544 -1,4 109 906 1 433 0,2
  1-комн. 166 43 1 610 989 37 833 -2,9 58 369 1 371 -1,4
2-комн. 158 66 2 610 481 39 285 0,1 94 583 1 423 1,8
3-комн. 201 89 3 684 384 39 331 -0,5 133 492 1 425 1,1
4-комн. 57 124 6 052 632 46 001 -1,7 219 298 1 667 -0,1
Печерский 1 321 93 6 103 854 65 407 -0,2 221 154 2 370 1,5
  1-комн. 213 49 3 410 957 68 760 -0,5 123 585 2 491 1,1
2-комн. 413 72 4 665 262 64 594 0,2 169 031 2 340 1,8
3-комн. 486 107 7 013 392 65 007 0,2 254 108 2 355 1,9
4-комн. 209 146 9 576 055 64 529 -1,1 346 958 2 338 0,5
Подольский 723 68 2 982 097 42 872 -1,0 108 047 1 553 0,6
  1-комн. 207 43 1 929 367 44 414 -2,0 69 905 1 609 -0,4
2-комн. 263 64 2 741 460 42 182 -0,8 99 328 1 528 0,9
3-комн. 212 88 3 731 569 41 549 0,4 135 202 1 505 2,1
4-комн. 41 124 5 965 377 46 351 -2,2 216 137 1 679 -0,6
Святошинский 532 67 2 177 577 32 892 -0,9 78 898 1 192 0,7
  1-комн. 137 40 1 443 254 36 244 0,0 52 292 1 313 1,6
2-комн. 166 60 1 997 897 32 872 -0,7 72 388 1 191 1,0
3-комн. 176 81 2 572 990 31 367 -1,0 93 224 1 136 0,6
4-комн. 53 110 3 325 430 29 352 -2,2 120 487 1 063 -0,6
Соломенский 825 69 2 806 129 39 662 -0,4 101 671 1 437 1,3
  1-комн. 247 42 1 750 482 41 468 -2,0 63 423 1 502 -0,4
2-комн. 267 61 2 481 549 39 434 2,3 89 911 1 429 3,9
3-комн. 257 92 3 620 290 37 750 -2,7 131 170 1 368 -1,1
4-комн. 54 123 5 364 794 41 623 2,9 194 377 1 508 4,5
Шевченковский 1 076 79 4 291 287 52 785 -1,0 155 481 1 913 0,7
  1-комн. 236 44 2 295 677 51 497 -1,6 83 177 1 866 0,0
2-комн. 378 66 3 449 940 51 133 -2,2 124 998 1 853 -0,7
3-комн. 347 97 5 387 405 53 763 -0,6 195 196 1 948 1,0
4-комн. 115 135 7 844 678 57 906 3,8 284 227 2 098 5,5

Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве

Количество представленных к продаже квартир в Киеве в мае уменьшилось на 2,4% относительно апреля и составило 8 714 квартир. Объем предложения снизился в общей площади на 3,1%, в долларовом выражении - на 2,7%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл. США/кв. м

 

За год количество выставленных на продажу квартир в Киеве уменьшилось на 17%.

Индекс роста составил 0,83.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 13,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,6% ниже средней цены апреля и составляет 43 805 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - на 2%, 1 587 долл. США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 21%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,5%, на Правом берегу - на 1,2%, в Центре Киева - на 6,1%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 1%, двухкомнатных - на 2,8%, трехкомнатных - на 2,6%, четырехкомнатных - на 3,8%.

Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 15%, Дарницком - 14%, Голосеевском - 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Соломенском - 9%. Подольском - 8%, Оболонском - 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 5%.

Увеличение количества продаваемых квартир в Киеве наблюдалось в Дарницком - на 0,1%, Оболонском - на 1,9%, Святошинском - на 3,1% и Подольском - на 3,3%. В остальных районах уменьшение: от 2,2% в Деснянском, до 5,9% в Печерском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 16%, от 250 тыс. долл. США - 11% и до 50 тыс. долл. США - 10%,
 

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