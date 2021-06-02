Объем выполненных стройработ в Украине за 4 мес. сократился на 5,3% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе-апреле 2021 года сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-апреле объем выполненных стройработ составил 39,8 млрд грн.

По данным статведомства, в апреле-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 111,3% по сравнению с предыдущим месяцем, скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с апрелем-2020 – 110,2%.

Госстат сообщил, что в апреле-2021 к апрелю-2020 рост объема стройработ наблюдался во всех сегментах строительства: в жилом – на 40,1%, нежилом – на 4,5%, инженерном – на 2,5%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 42,7%, ремонта – 29,1%, реконструкции и технического переоснащения – 28,2%.

Рост объема строительных работ в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем-2020 зафиксирован в Хмельницкой (на 30,1%, до 1 млрд грн), Тернопольской (на 32%, до 766,1 млн грн), Ривненской (на 25,9%, до 754,5 млн грн), Волынской (на 11,4%, до 489 млн грн), Харьковской (на 9,4%, до 4,5 млрд грн), Донецкой (на 8,1%, до 1,4 млрд грн), Киевской (на 5,2%, до 2,6 млрд грн) и Одесской (на 0,1%, до 3 млрд грн) областях.

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 50%), Херсонская (на 32,9%) и Винницкая (на 30,3%) области.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.