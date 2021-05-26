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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Загородная недвижимость резко подорожает уже летом: в цене взлетят стройматериалы

 Дмитрий Кругликов / UBR.ua

За последнее время серьезно подорожали деревянные стройматериалы, керамоблок и газоблок, арматура и даже утеплители.

Таунхаусы, в свою очередь, построенные с использование керамоблока, при такой же удаленности от столицы, будут стоит от $800 до $1,5 тыс. за "квадрат", спрогнозировала UBR.ua эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Причина - в высоком еще с прошлого года спросе, превышающем предложение застройщиков, а также в росте себестоимости строительства из-за подорожания стройматериалов.

Особенно заметно подскочили цены на пиломатериалы, используемые для строительства деревянных домов. Данный фактор повлияет и на себестоимость готовых домов из дерева.

Однако, утверждают наши собеседники, деревянные частные дома занимают незначительную долю украинской загородной застройки, особенно в массовом сегменте, и ориентированы на более состоятельных граждан.

В связи с этим удорожание деревянных домов рынок не почувствует настолько сильно, как в сегменте монолитно-каркасных частных домов. Их цену подтолкнет удорожание керамоблоков и арматуры.

Строят новички

Как заметил нам гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, с 2020 года в Украине "наблюдается бум загородного строительства".

Остается он, указывает Виктория Берещак, и в нынешнем году.

"Спрос на коттеджи не настолько ажиотажный, как в прошлом году, однако позитивная динамика роста сохраняется на уровне 12% с начала 2021 года - это высокий показатель, учитывая, что до 2020 года у нас вообще была стагнация в этом сегменте", - говорит Берещак.

Эксперт высказала мнение, что повышенный интерес к загородной недвижимости столкнулся с недостатком предложения на украинском рынке. По словам Берещак, "желая заработать легкие деньги", на рынок с недавних пор зашло большое количество новых игроков, однако качественные девелоперы все еще в дефиците.

"Когда спрос превышает предложение, у собственников появляется возможность "крутить носом" и повышать цены", - выразила мнение эксперт.

Пятикратное подорожание ДВП

Растет и потребление строительных материалов. За последнее время наиболее сильно подорожали пиломатериалы: доски, брусья, ДВП И ДСП (древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты).

"Мировой индекс цен на пиломатериалы в четвертом квартале 2020 года вырос на 8%, причиной этому был рост спроса на необработанную древесину в Европе и Северной Америке. Самый высокий темп прироста был отмечен в США, Канаде, Центральной Европе и Эстонии", - рассказал UBR.ua консультант компании Pro-Consulting Андрей Мокряков.

За последний квартал ДВП, указывает Берещак, на товарной бирже в Китае подорожали почти в 5 раз, и сейчас стоят $16 за плиту.

Дефицит сырья

Как рассказали UBR.ua в отделе продаж компании "Современные деревянные дома" (СДД), где занимаются как возведением построек, так и изготавливают для них материалы, стоимость клееного профилированного бруса выросла с 15,5 тыс. грн/куб. м до 17,5 тыс. грн/куб. м.

И это еще не предел, говорят продавцы.

"Сейчас цена на сырье в леспромхозах растет с каждым днем, из-за чего мы даже не можем сформировать стоимость дома для конечного покупателя. Кроме того, у нас нет возможности выполнять и производственные заказы: из-за высокого спроса из Китая, Европы и Индии на сырье в Украине, здесь возник его дефицит", - указали в отделе продаж СДД.

Как отмечает Андрей Мокряков, согласно данным Госстата, индекс цен производителей промпродукции, изготавливающей изделия из древесины (в т.ч. используемые и в новостройках), вырос на 14% в апреле 2021 года, в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Одновременно с этим растут все другие затратные части предприятий, что в итоге, прогнозируют продавцы, приведет к росту стоимости деревянной постройки для конечного заказчика на 20-25%.

"По нашим последним подсчетам, стартовая стоимость домов вырастет с $500-520 до $700 за квадратный метр", - заявили в СДД.

В Pro-Consulting констатируют, что в среднем по стране деревянные дома подорожали на $100/кв. м. Сегодня, говорят аналитики, за дом "под ключ" просят $500-700 за "квадрат".

По итогам 2021 года рынок ожидает еще один ценовой всплеск, прогнозируют эксперты.

Усадьбы станут еще дороже

Частное загородное строительство активизировалось не только в Украине, но и в других государствах, в связи с восстановлением мировой экономики в 2021 году.

Высокие цены на материалы для строительства домов из дерева привели к их дефициту в России, где сейчас обсуждается возможность введения вывозной пошлины на сухие пиломатериалы (с влажностью менее 22%).

Без этой меры в российской Ассоциации деревянного домостроения спрогнозировали рост стоимости деревянных домов без отделки на 20%, с отделкой (где используется большое количество древесины) - на 25-40%.

Тем не менее в Украине рынок домов, в которых основным материалом является дерево, не столь развит. По словам Олега Приходько, около 60% строящихся у нас загородных домов - монолитно-каркасные, заполняемые газоблоком (пеноблок).

"Если люди рассматривают загородный дом не как дачную резиденцию, а как постоянное место жительства, то, конечно, они отдадут предпочтение более капитальным домам, нежели деревянным", - пояснил директор Greenol Приходько.

Подтверждает низкий спрос на деревянные дома среди украинцев и статистика компании СДД, где рассказали, что основная часть их покупателей находится за границей. За прошлый год, к примеру, у них вовсе не было заказов внутри Украины.

"Даже если взять радиус 60-70 км от Киева, то в его пределах доля полностью деревянных домов составляет приблизительно 23% рынка. Если учитывать только города-сателлиты, то показатель будет еще ниже", - добавляет Берещак.

По ее мнению, из-за роста стоимости пиломатериалов на 10-15% могут подорожать частные деревянные усадьбы в рекреационных зонах, в частности, в Карпатах. Но в целом, так как рынок небольшой, рост не станет для него смертельным.

"Полностью деревянные дома строятся, как правило, только по авторскому дизайн-проекту или под конкретного заказчика", - объяснила Берещак.

Летом ждем скачка цен на доступные дома

Серийная коттеджная застройка также подорожает, но главным образом за счет роста инфляции в 8,5%, а также - цен на другие стройматериалы.

"Арматура скачкообразно дорожает в среднем на 30% в последний период. Для серийного строительства - таунхаусов и ситихаусов - это имеет большее значение. Также не хочет снижаться в цене керамоблок и газоблок. Позитивная динамика роста есть даже по утеплителям. В целом, в зависимости от категории, материалы продолжают дорожать в пределах 9-15%", - говорит Берещак.

В целом, ссылается Олег Приходько на заявления Союза производителей стройматериалов, из-за увеличившихся затрат на энергоресурсы, транспорт и зарплаты, а также на фоне начала строительного сезона весной, в Украине уже на 10-15% выросли цены как на иностранное, так и на отечественное сырье.

За лето цены на него подскочат еще на 20-25%. Наиболее сильно, из-за низкой маржинальности проекта для застройщика, это отразится на самом дешевом сегменте частных домов, находящихся в большом удалении от Киева.

Рынок захлебнется от новых проектов

Тем не менее в будущем цена на загородное жилье будет постепенно снижать динамику роста, уверена Берещак.

"Думаю, что пройдет максимум год и рынок просто захлебнется в количестве новых неликвидных проектов. Но сохранится ли нынешний уровень спроса - я не уверена", - добавила она.

Помимо этого, к тому, чтобы сбросить расценки на классическое загородное жилье, застройщиков будут подталкивать конкуренты - многоквартирные загородные дома современных форматов.

В ближайших к Киеву сателлитах, указывает эксперт, есть многоквартирные дома с большой придомовой территорией, садами, скверами и парками, а также рекреационными объектами, озерами.

Также развиваются и микс-форматы: квартиры с двориками, патио, лаунджами.

"Как не крути, дом все-таки стоит дороже, учитывая покупку земли. Таунхаусы до 40 кв. м уже сейчас, хоть их даже в пределах 30 км от Киева можно найти по цене $700-800 за "квадрат", как правило, не выигрывают конкуренцию у современных загородных многоквартирных проектов, так как не имеют инфраструктуры", - пояснила Берещак.
 

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