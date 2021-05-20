Кабмин назначил главу Госинспекции архитектуры и градостроительства

Кабинет Министров на заседании 19 мая назначил Семена Кривоноса на должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

Кривонос был признан победителем конкурса на должность главы ГИАГ решением правительства от 28 апреля.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины - единственный центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

В Минрегионе напоминают, что выполнение полномочий ГИАГ в полном объеме может осуществляться после того, как на работу будет принято 30% сотрудников (предельная утвержденная численность - 660 человек).

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 13 марта 2020 года принял постановление о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и создание вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ. Соответствующие постановления Кабмина вступили в силу 15 марта.

В частности, правительство создало Государственную сервисную службу градостроительства (Госсервисстрой), основными задачами которой является предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию завершенных строительством объектов. Также была образована Государственная инспекция градостроительства и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

В декабре 2020 года правительство ликвидировало Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства. Вместо этих органов была создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины.