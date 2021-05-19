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Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье
09:59 19.05.2021 |
Спрос на недвижимость на вторичном рынке в Киеве превышает предложение. Одно- и двухкомнатных квартир в домах, построенных после 2000 года, недалеко от станций метрополитена в продаже осталось мало.
Об этом РБК-Украина рассказал риелтор АН KDU Realty Group Олег Карлинский.
Продавцы снимают ликвидные объекты с продажи, ожидая роста цен осенью на 10-15%.
Рынок оживился
В январе-апреле количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке недвижимости Киева выросло на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. Больше всего покупателей интересовали одно- и двухкомнатные квартиры площадью до 50 кв м.
"В сегменте трех- и многокомнатных квартир во время апрельских локдаунов спрос снизился на 10-15%, а в некоторых городах и до 20%. Однако майское ослабление карантина способствует реализации отложенного спроса. С начала мая, по сравнению с началом апреля, количество сделок в зависимости от площади и локации жилья выросло на 3-5%", - рассказал эксперт.
В этом году наблюдается нехарактерная для рынка недвижимости тенденция. Если в предыдущие годы активнее всего покупатели приобретали самые дешевые квартиры - "гостинки" и "хрущевки", которые расположены в спальных районах города и стоили 25-30 тысяч долларов, то сейчас наблюдается другая ситуация. Олег Карлинский говорит, что большинство покупателей интересуется жилым фондом поновее - квартирами в домах, которые были введены в эксплуатацию не позднее 2000 года, расположенными в пешей доступности от станций метрополитена. Тогда как "хрущевки" почти не пользуются спросом.
Предпочтения покупателей изменились после нескольких локдаунов, говорят риелторы. Месяцы, проведенные в квартире с устаревшими коммуникациями, резко изменили требования к жилью. Сейчас большим интересом пользуется жилье в относительно новых домах, в частности, однокомнатные квартиры площадью 40 кв м. Однако такого жилья в продаже недостаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей. "Мы пытаемся найти жилье по запросу клиентов, но предложений очень мало", - говорит Карлинский.
Владельцы квартир снимают жилье с продажи в ожидании дальнейшего роста цен. "В других объектах, прежде всего тех, что пользуются повышенным спросом, цены могут вырасти на 5-7%, а к концу лета не исключено, что в сегменте 1-, 2-комнатных квартир, учитывая состояние самого жилья и локацию, рост цен может превысить в среднем 10%", - подытожил Юрий Пита.
За последний год ликвидное жилье в столице уже подорожало на 15-20%. За последние несколько месяцев на киевском рынке недвижимости сформировался отложенный спрос, а также появились инвесторы, которые покупают квартиры для их дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду.
Регионы растут
Количество сделок растет не только в Киеве, но и в других крупных украинских городах. Например, в Луцке за четыре месяца этого года продажи жилья выросли в среднем на 10% по сравнению с январем-апрелем прошлом года. Самым большим спросом в областном центре пользуются бюджетные квартиры - "единички" и "двушки", в том числе и в домах советской эпохи (так называемые "чешки").
В Чернигове в первом квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, по данным АСНУ, количество сделок выросло в среднем в 1,5 раза. В городе наибольшим спросом пользуется малогабаритное жилье, а именно 1- и 2-комнатные квартиры. Главная причина такой популярности, по мнению экспертов, заключается в чрезмерно высоких коммунальных платежах, которые не побуждают покупателей к приобретению больших по площади квартир.
В Одессе, как и в Киеве, говорит глава Одесского регионального отделения АСНУ Ольга Архипова, одно- и двухкомнатные квартиры в новом жилом фонде с качественным ремонтом за год подорожали до 10-15%. Тогда как квартиры в домах "советской застройки", наоборот, дешевеют. Продажи в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 20%, уточнила эксперт. "Сейчас можно говорить, что одесский вторичный рынок находится в доковидном состоянии. Рынок полностью оправился от карантинного года", - уверяет Архипова.
Напомним, как писало РБК-Украина, на вторичном рынке Киева цены на однокомнатные квартиры могут вырасти на 10-15%. В первую очередь это касается жилья в домах, которые были введены в эксплуатацию 15-20 лет назад.
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