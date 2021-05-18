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На рынке офисов Киева усиливается тренд на децентрализацию офисной недвижимости - мнение
13:04 18.05.2021 |
На рынке офисной недвижимости Киева усиливается тренд на децентрализацию бизнес-центров и размещение их в составе жилых и мультифункциональных коммерческих комплексов, сообщили в компании NAI Ukraine.
"В спросе все сильнее выигрывают офисные проекты, которые расположены не особенно центрально и статусно, однако имеют удачную транспортную инфраструктуру, высокую плотность населения рядом, и предлагают качественные площади с сильным сервисным обеспечением, и поэтому имеют оптимальный баланс цена/качество для арендатора", - рассказала руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич в ходе рабочей встречи URE Club "Новая классификация офисной недвижимости".
По ее словам, из более чем 40 бизнес-центров, введенных в эксплуатацию за последние пять лет и анонсированных к открытию, только девять объектов расположены в пределах центрального делового района (ЦДР). Одной из причин такого явления эксперт называет высокий порог вхождения в центрально-расположенные проекты в виду дефицита свободных участков и высоких проектных затрат. При этом для максимизации ставки вне ЦДР, девелоперы используют качественные проектные и сервисные решения.
Кроме того, существует запрос на офисы вне ЦДР и со стороны офисных сотрудников. Так, 66% респондентов отметили необходимость наличия офисов и 57% - коворкингов в составе инфраструктуры ЖК в Голосеевском районе, свидетельствуют результаты опроса NAI Ukraine. При этом, в составе коммерческого проекта рядом с жилой застройкой Святошинского района, 41% опрашиваемых нуждаются в офисах и/или коворкингах.
По словам эксперта, этому способствует ежегодный рост пробок в столице и затрат времени для поездки на работу, в то время, как в приоритете комфорт повседневной жизни и экономия времени на дорогу. В 2020 году, с резким развитием формата удаленной работы, развитие офисной инфраструктуры у жилых массивов только усилилось.
"Таким образом, новое предложение тяготеет к локациям, отвечающим формуле "плотная жилая застройка плюс транспортная и коммерческая инфраструктура", а также более широко представлено в новых ЖК, в составе новых многофункциональных и транспортно-ориентированных проектов", - считает Гуревич.
В то же время, появление высококачественных проектов за пределами ЦДР интересно офисным арендаторам, которые находятся в поиске оптимального офисного предложения с точки зрения затрат/качества помещений, и обеспечивает, как правило, невысокую вакантность и стабильные арендные ставки в таких объектах.
"Арендодатель не только стремится к оптимизации расходов, но и конкурирует за экономически-активное население. Так, растет фактор нематериальной мотивации, поэтому офис следует размещать ближе и удобнее к сотрудникам и к спальным районам", - подчеркнула эксперт.
По ее словам, такая тенденция только усилилась в период пандемии, однако наблюдалась в последние пару лет. Согласно опросу NAI Ukraine в 2019 году, более 90% компаний среди требований к офисным помещениям называли развитую транспортную инфраструктуру, наличие обслуживающей компании и коммерческое обеспечение (супермаркеты, кафе, рестораны, спортзалы, банки, аптеки), и только 7% нуждались в размещении в центре города.
Компания NAI Ukraine является украинским представительством NAI Global, компании №3 в мировом рейтинге консалтинговых компаний в недвижимости 2020 года.
NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.
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