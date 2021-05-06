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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2021 года составили 33 684 грн/кв.м

 

Относительно марта средняя стоимость увеличилась на 1,3%, при уровне показателя погрешности ±2,9%.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 18,5%.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1% и составила 28 250 грн., за год - на 13,1%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Шевченковском (на 0,2%) и Оболонском (на 0,4%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,5% в Деснянском до 4,7% в Подольском.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2021 года составили 33 684 грн/кв.м

 

Средние цены на квартиры в новостройках Киева, апрель 2021 г. (по районам)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 204 77 2 659 687 33 684 1,3
Голосеевский 29 76 2 578 408 32 706 2,5
Дарницкий 24 81 2 009 243 26 840 2,2
Деснянский 12 65 1 618 113 24 896 0,5
Днепровский 15 74 1 952 916 26 731 1,4
Оболонский 12 87 3 085 803 32 585 -0,4
Печерский 32 87 5 196 356 57 598 2,8
Подольский 14 72 2 835 095 38 870 4,7
Святошинский 15 63 1 764 954 27 658 2,3
Соломенский 22 73 1 942 337 27 051 0,9
Шевченковский 29 84 3 464 644 40 742 -0,2

Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно марта составило:

* эконом-класс - на 0,9% до 24 000 грн/кв.м;
* комфорт-класс - на 1,6% до 28 597 грн/кв.м;
* бизнес-класс - на 1,4% до 46 722 грн/кв.м;
* премиум-класс - на 4,4% до 74 115 грн/кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2021 г. (по классам и количеству комнат)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 204 77 2 659 687 33 684 1,3
Эконом 33 75 1 758 147 24 000 0,9
  1-комн. 45 1 112 000 25 154 2,5
2-комн. 66 1 530 384 23 694 1
3-комн. 89 2 068 248 23 495 -1,3
4≥комн. 140 3 220 903 23 248 0,4
Комфорт 103 72 2 010 363 28 597 1,6
  1-комн. 42 1 243 669 30 268 3,1
2-комн. 65 1 793 183 28 015 0,7
3-комн. 88 2 409 835 27 659 0,8
4≥комн. 127 3 505 530 28 861 1,6
Бизнес 47 87 4 034 754 46 722 1,4
  1-комн. 49 2 381 836 48 900 1,9
2-комн. 76 3 512 135 46 035 2,4
3-комн. 106 4 812 846 45 424 2,9
4≥комн. 141 6 671 497 47 561 -6,2
Премиум 21 104 7 844 907 74 115 4,4
  1-комн. 55 3 756 082 69 535 -1,1
2-комн. 85 6 752 546 78 969 11,2
3-комн. 106 7 497 028 70 711 1,9
4≥комн. 177 14 052 733 76 978 3,5

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 57 768 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 21 357 грн/кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости Киева

В апреле к продаже предлагались квартиры в 204 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2021 года составили 33 684 грн/кв.м

 

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 51%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, эконом-класса - 16%, премиум-класса - 10% от общего количества.

В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось в Печерском - 16%, Голосеевском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Подольском и Святошинском - по 7%, в Оболонском и Деснянском - по 6%.

В апреле были восстановлены и начаты продажи квартир в 2 жилых комплексах.

Прекращены продажи квартир в 4-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 ЖК.

Снижена стоимость квартир в 4 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 204.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.
 

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