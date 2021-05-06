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Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2021 года составили 33 684 грн/кв.м
19:05 06.05.2021 |
Относительно марта средняя стоимость увеличилась на 1,3%, при уровне показателя погрешности ±2,9%.
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 18,5%.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1% и составила 28 250 грн., за год - на 13,1%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Шевченковском (на 0,2%) и Оболонском (на 0,4%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,5% в Деснянском до 4,7% в Подольском.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
Средние цены на квартиры в новостройках Киева, апрель 2021 г. (по районам)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|204
|77
|2 659 687
|33 684
|1,3
|Голосеевский
|29
|76
|2 578 408
|32 706
|2,5
|Дарницкий
|24
|81
|2 009 243
|26 840
|2,2
|Деснянский
|12
|65
|1 618 113
|24 896
|0,5
|Днепровский
|15
|74
|1 952 916
|26 731
|1,4
|Оболонский
|12
|87
|3 085 803
|32 585
|-0,4
|Печерский
|32
|87
|5 196 356
|57 598
|2,8
|Подольский
|14
|72
|2 835 095
|38 870
|4,7
|Святошинский
|15
|63
|1 764 954
|27 658
|2,3
|Соломенский
|22
|73
|1 942 337
|27 051
|0,9
|Шевченковский
|29
|84
|3 464 644
|40 742
|-0,2
Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно марта составило:
* эконом-класс - на 0,9% до 24 000 грн/кв.м;
* комфорт-класс - на 1,6% до 28 597 грн/кв.м;
* бизнес-класс - на 1,4% до 46 722 грн/кв.м;
* премиум-класс - на 4,4% до 74 115 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2021 г. (по классам и количеству комнат)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|204
|77
|2 659 687
|33 684
|1,3
|Эконом
|33
|75
|1 758 147
|24 000
|0,9
|1-комн.
|45
|1 112 000
|25 154
|2,5
|2-комн.
|66
|1 530 384
|23 694
|1
|3-комн.
|89
|2 068 248
|23 495
|-1,3
|4≥комн.
|140
|3 220 903
|23 248
|0,4
|Комфорт
|103
|72
|2 010 363
|28 597
|1,6
|1-комн.
|42
|1 243 669
|30 268
|3,1
|2-комн.
|65
|1 793 183
|28 015
|0,7
|3-комн.
|88
|2 409 835
|27 659
|0,8
|4≥комн.
|127
|3 505 530
|28 861
|1,6
|Бизнес
|47
|87
|4 034 754
|46 722
|1,4
|1-комн.
|49
|2 381 836
|48 900
|1,9
|2-комн.
|76
|3 512 135
|46 035
|2,4
|3-комн.
|106
|4 812 846
|45 424
|2,9
|4≥комн.
|141
|6 671 497
|47 561
|-6,2
|Премиум
|21
|104
|7 844 907
|74 115
|4,4
|1-комн.
|55
|3 756 082
|69 535
|-1,1
|2-комн.
|85
|6 752 546
|78 969
|11,2
|3-комн.
|106
|7 497 028
|70 711
|1,9
|4≥комн.
|177
|14 052 733
|76 978
|3,5
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 57 768 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 21 357 грн/кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости Киева
В апреле к продаже предлагались квартиры в 204 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 51%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, эконом-класса - 16%, премиум-класса - 10% от общего количества.
В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось в Печерском - 16%, Голосеевском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Подольском и Святошинском - по 7%, в Оболонском и Деснянском - по 6%.
В апреле были восстановлены и начаты продажи квартир в 2 жилых комплексах.
Прекращены продажи квартир в 4-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 ЖК.
Снижена стоимость квартир в 4 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 204.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.
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