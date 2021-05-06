Активность на рынке недвижимости Украины в I кв. выросла на 6,7% - эксперт

В январе-марте 2021 года в Украине было оформлено 100714 договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников.

По данным Минюста, частные и государственные нотариусы за три месяца оформили 68,17 тыс. сделок купли-продажи квартир и домов - на 7,5% больше, чем за первый квартал 2020 года.

"Договоров дарения в первом квартале оформлено 25789 - на 2,8% больше аналогичного периода. Сохраняющаяся высокой доля договоров дарения (26% в числе трансакций) свидетельствует, что этот инструмент сохраняет свою популярность в качестве оптимизации налогообложения", - отметил Гусельников.

Помимо того в первом квартале было оформлено 322 договора мены, 449 - пожизненного содержания, 23 договора пожертвования, один - ренты, 5960 других договора отчуждения.

