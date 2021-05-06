В столичную недвижимость инвестировано $28,4 млн в апреле 2021 г

Объем инвестиций в недвижимость Киева в апреле 2021 года составил в эквиваленте $28,4 млн, что на 13,5% меньше по сравнению с мартом, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор агентства недвижимости "Благовест" (Киев) Елена Биберова.

"Рынок активный. Если сравнивать первый квартал 2019 года (2020 год не показательный, так как в тот период был жесткий локдаун и рынок практически остановился), то количество заявок, например, на квартиры стоимостью от $150 тыс., выросло втрое. Цены сделок растут, поскольку есть высокий спрос, а предложение пока ограниченное. В результате новое предложение, которое появляется на рынке, уже дороже, чем то, что было выставлено на продажу ранее", - сказала Биберова.

По словам эксперта, сегмент до $50 тыс. в апреле занял долю в 14% от общего количества сделок. В этой категории приобретались в основном 1-2-комнатные квартиры: больше всего в Днепровском, Дарницком, Шевченковском районах столицы. При этом сделки с квартирами составляли основную долю.

Самым доступным вариантом, купленным в апреле, стал земельный участок 12 соток в с. Тарасовка (Киево-Святошинский р-н). Дом площадью 93 кв. м с земельным участком 4 сотки в с. Белогородка купили за $47 тыс.

Среди квартир самым доступным объектом стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Березняковской (Днепровский р-н) за $37 тыс. На ул. Закревского (Деснянский р-н) приобрели 3-комнатную квартиру площадью 55 кв. м за $50 тыс.

"48% операций пришлось на сегмент от $50 до $100 тыс. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Соломенском, Подольском, Дарницком районах Киева", - сообщила Биберова. В частности, дом в с. Хотяновка (Вышгородский р-н) площадью 110 кв. м куплен за $65,5 тыс., однокомнатная квартира площадью 42 кв. м ул. Соломенской продана за $52 тыс., однокомнатная на ул. Каховской площадью 37 кв. м - за $65 тыс.; двушка на ул. Липковского (все - Соломенский р-н) площадью 50 кв. м - за $100 тыс.

Ценовая категория от $100 до $250 тыс. по итогам апреля составила 32%. Фаворитами данной категории были объекты в новых домах в Голосеевском и Печерском районах. Основной процент сделок пришелся на квартиры, около 5% - на дома.

Дом площадью 184 кв. м в с. Новые Безрадичи (Обуховский р-н) купили за $120 тыс., двушку площадью 68 кв. м на ул. Заречной (Дарницкий р-н) за $103 тыс. За $140 тыс. продали 3-комнатную квартиру площадью 73 кв. м на пер. Хорива (Подольский р-н), за $250 тыс. купили 4-комнатную квартиру площадью 120 кв. м на ул. Дегтярной (Подольский р-н).

Ценовая категория от $250 тыс. в апреле представлена 6% от общего объема сделок. 50% сделок пришлось на объекты нежилого фонда, остальные - квартиры.

На ул. Дегтяревской (Шевченковский р-н) здание площадью 1700 кв. м купили за $565 тыс., нежилое помещение 165 кв. м на ул. Костельной (Шевченковский р-н) - за $425 тыс.

По словам Биберовой, самым дорогим объектом, проданным в апреле, стала 3-комнатная квартира на ул. Бусловской (Печерский р-н) площадью 155 кв. м - $720 тыс.

АН "Благовест", входящее в корпорацию First Realty Group, основано в 1993 году.

К настоящему времени в Киеве работают восемь офисов агентства, с которыми сотрудничают около 500 профессиональных консультантов по недвижимости.