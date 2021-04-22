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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Аренда жилья в Киеве опять дорожает

 

Год назад с началом карантина рынок аренды жилья в столице начал искать дно. Но уже летом цены немного стабилизировались, а спустя год, весной - снова начали расти.

LIGA.net выясняла, что происходит с арендой жилья в Киеве.

3 000 сделок в месяц и рост цен

Цены на аренду квартир в Киеве в марте и апреле выросли почти вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года, говорит директор Риелторского объединения Простор Юлия Курганова.

Это неудивительно. В прошлом году на этот период пришелся первый в Украине локдаун, ажиотаж вокруг пандемии привел к тому, что рынок аренды в Киеве упал до исторического минимума - с квартир съехали около 15% арендаторов, а цены обвалились на 45%.

Спустя год, несмотря на новый жесткий локдаун, рынок ожил. С конца 2020 года цены выросли в пределах 10-15%, приводит данные аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий. "Сравнивать количество сделок с данными того же периода прошлого года даже смешно, тогда они были близки к нулю", - говорит Костецкий. По данным SV Development, в марте этого года в Киеве было заключено около 3 000 договоров аренды квартир, до пандемии количество сделок доходило до 2 500.

"Сдаются практически все квартиры. Скорость сдачи зависит от того, насколько собственник лоялен к скидкам", - рассказывает Курганова. Например, некоторые владельцы готовы сдавать квартиры первые два месяца со скидкой в 1 000 грн. Арендатора удается найти за 7-10 дней. Если не делать скидок, поиск может занять до месяца.

Почему растут цены? Причин несколько. Во-первых, стабилизация рынка. Сейчас нет стихийного оттока арендаторов, который наблюдался в марте-апреле 2020-го.

Есть и традиционные факторы. Например, рост инфляции. Кроме того, часть арендодателей традиционно поднимают оплату весной по окончанию отопительного сезона.

Сейчас минимальные цены на рынке стартуют с 6000 грн. За эти деньги можно арендовать 1-комнатную квартиру в спальных районах города со старым ремонтом и советской мебелью, рассказывает Курганова. Но самые популярные варианты стоят 8000-12 000 грн/мес.

Что можно арендовать за эти деньги? Собеседники LIGA.net выделяют следующие категории жилья.

7000-7500 грн в месяц. За эту цену можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе в доме старого жилого фонда. Около метро такая квартира будет стоить уже 9000-10 000 грн.

8000-8500 грн в месяц. Столько может стоить аренда 1-комнатной квартиры в новом доме в спальном районе. Во столько же обойдется аренда 2-комнатной квартиры, но в старом жилфонде. В 10-15 минутах от метро оба варианта квартир стоят около 12 000 грн.

9000-10 000 грн в месяц. Столько вас попросят заплатить за 2-комнатную квартиру в новом доме в спальном районе. Близость квартиры к метро добавит к ценнику еще 4000-5000 грн.

В центральных районах Киева цены в среднем вдвое выше, чем в спальных. Так однокомнатная квартира в старом жилом фонде стоит в среднем 15 000 грн, в новом доме - около 19 000 грн. Аренда 2-комнатной квартиры, в зависимости от возраста жилого фонда, обойдется в 17 000 и 22 000 грн соответственно.

Люди устали от карантина. Еще до нового локдауна арендаторы вернулись в столицу, отмечает Костецкий из SV Development. Как правило, самые активные арендаторы - молодые сотрудники, они давно закреплены в Киеве, локадун их не напугал - при необходимости быстро меняют место работ; и сезонные работники. "Пока границы закрыты, часть из них все еще в столице, несмотря на карантин, работа у них есть", - говорит Костецкий.

Цены на аренду квартир продолжат расти до конца года, прогнозирует он.

Юлия Курганова осторожно относится к прогнозам в период локдауна. "Обычно летом цены на аренду падают, так как студенты - львиная доля арендаторов - разъезжаются по домам, к концу года цены снова растут. Но сейчас сложно прогнозировать, мы не знаем, вернутся ли студенты в столицу, будут ли работать университеты и как еще изменится уклад жизни в период пандемии", - говорит она.

Быть начеку. Работают злоумышленники

Аферисты, которые пытаются сдать в аренду несуществующие апартаменты, активизировались в период локдауна, отмечает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Мошенники используют карантинные ограничения как отвлекающий маневр. Например, убеждают, что не могут разъезжать по городу в период локдауна, и присылают потенциальному арендатору видео и фото квартир. Главное условие мошенников - предоплата за полмесяца или месяц, которая якобы обусловленная бешеным спросом.

"Если человек соглашается, ему отправляют на почту или мессенджер копии фиктивного договора. До передачи ключей, разумеется, не доходит", - говорит Топал.

Так как агентства недвижимости сейчас активно переходят к онлайн-коммуникации с клиентами, выкладывают на своих сайтах видео объектов, мошенники активно заимствуют у них контент, говорит он.

Собеседники LIGA.net рекомендуют обращаться в проверенные агентства недвижимости, избегать объявлений, которые содержат текст: "С риелторами не сотрудничаю", "Посредникам не беспокоить", "Только для прямых арендаторов". А также с особой осторожностью относиться к объявлениям, где цены на аренду квартиры существенно ниже рыночных.
 

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