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Раде рекомендовали принять закон о реструктуризации валютной ипотеки
23:35 08.04.2021 |
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принят во втором чтении и в целом законопроект №4475 относительно реструктуризации валютной ипотеки.
Об этом в Telegram сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.
Текст законопроекта со всеми правками ко второму чтению еще не обнародован.
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Комитет согласовал также законопроекты № 4398 (о реструктуризации задолженности валютных заемщиков через процедуру банкротства) и № 4399 (предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга).
Отметим, что на следующей неделе Верховная Рада проведет два внеочередных пленарных заседаниях 13 и 15 апреля, на которых рассмотрит ряд законодательных инициатив.
Планируется, в частности, рассмотреть во втором чтении три законопроекта, касающихся "валютных заемщиков": 4475, 4398, 4399.
"Откладывать рассмотрение мы просто не можем, ведь 21 апреля истекает срок действия моратория на выселение из единственного жилья", - указывает нардеп Евгения Кравчук.
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