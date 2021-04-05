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Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2021 года составила 33 253 грн/кв.м
13:47 05.04.2021 |
Относительно февраля средняя стоимость увеличилась на 3,4%, при уровне показателя погрешности ±2,9%.
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева повысилась на 15,2%.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,5% и составила 27 975 грн, за год - на 13,6%.
Динамика средней цены на квартиры в новостройках Киева
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 0,2%) и Днепровском (на 0,3%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,2% в Соломенском до 5,8% в Подольском.
Средние цены предложения квартир в новостройках в марте 2021 г. (по районам Киева)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|206
|77
|2 639 777
|33 253
|3,4
|Голосеевский
|29
|77
|2 548 622
|31 921
|-0,2
|Дарницкий
|25
|81
|2 012 487
|26 255
|2,5
|Деснянский
|12
|64
|1 590 172
|24 773
|3,8
|Днепровский
|16
|77
|1 989 138
|26 352
|-0,3
|Оболонский
|12
|82
|2 615 055
|32 708
|3,0
|Печерский
|32
|89
|5 189 217
|56 010
|1,5
|Подольский
|14
|72
|2 710 272
|37 141
|5,8
|Святошинский
|16
|66
|1 812 293
|27 042
|4,7
|Соломенский
|21
|73
|1 945 974
|26 822
|0,2
|Шевченковский
|29
|83
|3 441 499
|40 836
|8,6
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно февраля составило:
* эконом-класс - рост на 2,3% до 23 797 грн/кв.м;
* комфорт-класс - рост на 2,3% до 28 154 грн/кв.м;
* бизнес-класс - рост на 4,2% до 46 088 грн/кв.м;
* премиум-класс - снижение на 0,2% до 71 011 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, март 2021 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|206
|77
|2 639 777
|33 253
|3,4
|Эконом
|33
|75
|1 749 329
|23 797
|2,3
|1-комн.
|44
|1 058 770
|24 544
|3,3
|2-комн.
|67
|1 544 308
|23 456
|2,6
|3-комн.
|88
|2 062 526
|23 800
|1,6
|4≥комн.
|140
|3 220 372
|23 150
|1,6
|Комфорт
|104
|73
|2 021 894
|28 154
|2,3
|1-комн.
|41
|1 183 666
|29 349
|2,5
|2-комн.
|66
|1 813 711
|27 821
|2
|3-комн.
|90
|2 455 690
|27 428
|3,1
|4≥комн.
|126
|3 453 184
|28 396
|1
|Бизнес
|48
|87
|4 005 565
|46 088
|4,2
|1-комн.
|48
|2 300 671
|47 976
|3,1
|2-комн.
|76
|3 409 638
|44 942
|4,2
|3-комн.
|106
|4 676 031
|44 140
|3,6
|4≥комн.
|143
|7 262 289
|50 708
|8,5
|Премиум
|21
|98
|7 118 696
|71 011
|-0,2
|1-комн.
|56
|3 844 609
|70 283
|3,5
|2-комн.
|84
|6 176 780
|71 018
|-4,8
|3-комн.
|109
|7 581 346
|69 401
|3,3
|4≥комн.
|156
|11 865 883
|74 394
|-2,4
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 57 179 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 20 871 грн/кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В марте к продаже предлагались квартиры в 206 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 51%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, эконом-класса - 16%, премиум-класса - 10% от общего количества.
В марте большее количество жилых комплексов предлагалось в Печерском - 15%, Голосеевском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 10% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском и Святошинском - 8%, Подольском - 7%, в Оболонском и Деснянском - по 6%.
В марте были начаты продажи квартир в 3 жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 13 объектах.
Увеличены цены в гривне в 48 ЖК.
Количество проанализированных новостроек: 206
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.
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