Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2021 года составила 33 253 грн/кв.м

Относительно февраля средняя стоимость увеличилась на 3,4%, при уровне показателя погрешности ±2,9%.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева повысилась на 15,2%.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,5% и составила 27 975 грн, за год - на 13,6%.

Динамика средней цены на квартиры в новостройках Киева

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 0,2%) и Днепровском (на 0,3%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,2% в Соломенском до 5,8% в Подольском.

Средние цены предложения квартир в новостройках в марте 2021 г. (по районам Киева)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 206 77 2 639 777 33 253 3,4 Голосеевский 29 77 2 548 622 31 921 -0,2 Дарницкий 25 81 2 012 487 26 255 2,5 Деснянский 12 64 1 590 172 24 773 3,8 Днепровский 16 77 1 989 138 26 352 -0,3 Оболонский 12 82 2 615 055 32 708 3,0 Печерский 32 89 5 189 217 56 010 1,5 Подольский 14 72 2 710 272 37 141 5,8 Святошинский 16 66 1 812 293 27 042 4,7 Соломенский 21 73 1 945 974 26 822 0,2 Шевченковский 29 83 3 441 499 40 836 8,6

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно февраля составило:

* эконом-класс - рост на 2,3% до 23 797 грн/кв.м;

* комфорт-класс - рост на 2,3% до 28 154 грн/кв.м;

* бизнес-класс - рост на 4,2% до 46 088 грн/кв.м;

* премиум-класс - снижение на 0,2% до 71 011 грн/кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, март 2021 г.

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 206 77 2 639 777 33 253 3,4 Эконом 33 75 1 749 329 23 797 2,3 1-комн. 44 1 058 770 24 544 3,3 2-комн. 67 1 544 308 23 456 2,6 3-комн. 88 2 062 526 23 800 1,6 4≥комн. 140 3 220 372 23 150 1,6 Комфорт 104 73 2 021 894 28 154 2,3 1-комн. 41 1 183 666 29 349 2,5 2-комн. 66 1 813 711 27 821 2 3-комн. 90 2 455 690 27 428 3,1 4≥комн. 126 3 453 184 28 396 1 Бизнес 48 87 4 005 565 46 088 4,2 1-комн. 48 2 300 671 47 976 3,1 2-комн. 76 3 409 638 44 942 4,2 3-комн. 106 4 676 031 44 140 3,6 4≥комн. 143 7 262 289 50 708 8,5 Премиум 21 98 7 118 696 71 011 -0,2 1-комн. 56 3 844 609 70 283 3,5 2-комн. 84 6 176 780 71 018 -4,8 3-комн. 109 7 581 346 69 401 3,3 4≥комн. 156 11 865 883 74 394 -2,4

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 57 179 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 20 871 грн/кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В марте к продаже предлагались квартиры в 206 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 51%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, эконом-класса - 16%, премиум-класса - 10% от общего количества.

В марте большее количество жилых комплексов предлагалось в Печерском - 15%, Голосеевском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 10% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском и Святошинском - 8%, Подольском - 7%, в Оболонском и Деснянском - по 6%.

В марте были начаты продажи квартир в 3 жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 13 объектах.

Увеличены цены в гривне в 48 ЖК.

Количество проанализированных новостроек: 206

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.