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В марте средняя цена 1 кв. м домов в пригороде Киева составила 23 511 грн.
13:05 02.04.2021 |
Относительно декабря, средняя стоимость увеличилась на 3,3%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена увеличилась на 5,2%, до 846 долл. США/кв. м (±2,1%).
За год цены на дома в пригороде Киева в гривнах увеличились на 8,9%, а в долларах - на 10,1%.
Индекс роста в гривнах составил 1,09, в долларах 1,1.
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева
Медианная цена квадратного метра домов в пригородах Киева увеличилась на 6,8%, и составила 688 дол. США/кв.м, за год - на 11,1%.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 6% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов - на 15% дороже средневзвешенной цены декабря и составляет 26170 грн. за 1 кв. м (941 долл./кв. м +17,1%).
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 8 368 грн./кв.м (301 долл./кв. м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 49 540 грн./кв.м (1 782 долл./кв. м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 6.
В национальной валюте, в прошедшем периоде рост средних цен наблюдался во всех районах - от 0,8% в Обуховском до 4,4% в Бориспольском.
В долларовом эквиваленте цены увеличились от 2,6% до 6,3%.
Представленные к продаже дома в пригороде Киева, март 2021 г.
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл., кв.м.
|Ср. цена дома, грн.
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в % к дек. 2020г.
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в % к дек. 2020г.
|В целом по районам
|4277
|261
|6 993 578
|23 511
|3,3
|251 568
|846
|5,2
|Бориспольский
|629
|250
|5 931 938
|21 431
|4,4
|213 379
|771
|6,3
|Броварской
|330
|225
|4 087 544
|17 656
|4,2
|147 034
|635
|6,1
|Васильковский
|474
|228
|4 891 505
|17 998
|3,2
|175 953
|647
|5,1
|Вышгородский
|404
|231
|6 157 927
|24 001
|4
|221 508
|863
|5,9
|Киево-Святошинський
|1931
|265
|6 873 437
|24 025
|3,1
|247 246
|864
|4,9
|Обуховский
|509
|337
|13 266 149
|32 668
|0,8
|477 200
|1 175
|2,6
Количество выставленных на продажу домов в марте уменьшилось на 20,3%, до 4 277 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 16,9%, в долларовом выражении - на 13,8%.
Динамика предложения домов в пригороде Киева
За год предложение домов под Киевом уменьшилось на 32,1%.
Индекс роста составил 0,68.
Структура представленных к продаже домов в пригороде Киева
В марте 2021 г. большее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском (45%), в Бориспольском (15%) районах. Меньшее количество - в Обуховском (12%), Васильковском (11%), Вышгородском (9%), и Броварском (8%) районах.
Уменьшение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось во всех районах, от 17,9% в Бориспольском до 28,1% в Броварском.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 44%, и 250-500 кв. м - 30%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 15% и от 500 кв. м - 11%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 40%, от 100 до 200 тыс. долл. - 25%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 12%, от 300 до 500 тыс. долл. - 11% и от 500 тыс. долл. - 12%.
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