В марте средняя цена 1 кв. м домов в пригороде Киева составила 23 511 грн.

Относительно декабря, средняя стоимость увеличилась на 3,3%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена увеличилась на 5,2%, до 846 долл. США/кв. м (±2,1%).

За год цены на дома в пригороде Киева в гривнах увеличились на 8,9%, а в долларах - на 10,1%.

Индекс роста в гривнах составил 1,09, в долларах 1,1.

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

Медианная цена квадратного метра домов в пригородах Киева увеличилась на 6,8%, и составила 688 дол. США/кв.м, за год - на 11,1%.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 6% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов - на 15% дороже средневзвешенной цены декабря и составляет 26170 грн. за 1 кв. м (941 долл./кв. м +17,1%).

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 8 368 грн./кв.м (301 долл./кв. м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 49 540 грн./кв.м (1 782 долл./кв. м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 6.

В национальной валюте, в прошедшем периоде рост средних цен наблюдался во всех районах - от 0,8% в Обуховском до 4,4% в Бориспольском.

В долларовом эквиваленте цены увеличились от 2,6% до 6,3%.

Представленные к продаже дома в пригороде Киева, март 2021 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Изм. в % к дек. 2020г. Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % к дек. 2020г. В целом по районам 4277 261 6 993 578 23 511 3,3 251 568 846 5,2 Бориспольский 629 250 5 931 938 21 431 4,4 213 379 771 6,3 Броварской 330 225 4 087 544 17 656 4,2 147 034 635 6,1 Васильковский 474 228 4 891 505 17 998 3,2 175 953 647 5,1 Вышгородский 404 231 6 157 927 24 001 4 221 508 863 5,9 Киево-Святошинський 1931 265 6 873 437 24 025 3,1 247 246 864 4,9 Обуховский 509 337 13 266 149 32 668 0,8 477 200 1 175 2,6

Количество выставленных на продажу домов в марте уменьшилось на 20,3%, до 4 277 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 16,9%, в долларовом выражении - на 13,8%.

Динамика предложения домов в пригороде Киева

За год предложение домов под Киевом уменьшилось на 32,1%.

Индекс роста составил 0,68.

Структура представленных к продаже домов в пригороде Киева

В марте 2021 г. большее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском (45%), в Бориспольском (15%) районах. Меньшее количество - в Обуховском (12%), Васильковском (11%), Вышгородском (9%), и Броварском (8%) районах.

Уменьшение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось во всех районах, от 17,9% в Бориспольском до 28,1% в Броварском.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 44%, и 250-500 кв. м - 30%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 15% и от 500 кв. м - 11%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 40%, от 100 до 200 тыс. долл. - 25%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 12%, от 300 до 500 тыс. долл. - 11% и от 500 тыс. долл. - 12%.