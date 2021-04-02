В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м

По сравнению с декабрем 2020 года, средняя цена домов увеличилась на 3,8%. В долларовом эквиваленте - на 5,7%, до 1 061 долл. США/кв. м (±3,4%). За год цены на дома в Киеве в гривнах увеличилась на 8,4%, а в долларах - на 9,5%.

Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве

Индекс роста в гривнах составил 1,08, в долларах 1,1.

Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 4,2%, и составила 950 дол. США/кв.м, с марта 2020 г. - на 7,6%.

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 12 899 грн. за кв.м (464 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 53 543 грн./кв.м (1 926 долл./кв. м.).

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 4,15.

В национальной валюте в прошедшем квартале средние цены уменьшились в Подольском на 0,3% и Днепровском - на 0,9%. В остальных районах увеличение составило от 0,7% до 8,4%.

В долларовом эквиваленте увеличение средних цен наблюдалось во всех районах - от 0,9% до 10,4%.

Представленные к продаже дома по районам Киева, март 2021 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн Цена, грн/кв.м Изм. в % к дек. 2020г. Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % к дек. 2020г. В целом по Киеву 889 291 8 518 876 29 498 3,8 306 434 1 061 5,7 Голосеевский 131 314 10 418 888 34 496 1,4 374 780 1 241 3,2 Дарницкий 288 264 6 577 439 24 936 6,6 236 599 897 8,6 Деснянский 37 374 7 513 514 22 041 8,4 270 270 793 10,4 Днепровский 59 244 5 532 041 22 913 -0,9 198 994 824 0,9 Оболонский 44 350 9 420 408 27 498 2,3 338 864 989 4,2 Печерский 18 398 22 854 689 56 035 0,7 822 111 2 016 2,5 Подольский 87 264 9 161 817 34 729 -0,3 329 562 1 249 1,4 Святошинский 60 243 5 598 129 25 101 2,3 201 372 903 4,1 Соломенский 129 314 10 103 287 32 598 1,8 363 428 1 173 3,7 Шевченковский 36 342 12 431 701 39 020 3,2 447 184 1 404 5

Количество выставленных на продажу частных домов, в марте 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г., уменьшилось на 18,6% до 889 объектов. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 13,6%, в долларовом эквиваленте - на 9,7%.

Динамика предложения домов в Киеве

За год предложение домов в Киеве уменьшилось на 28,4%. Индекс роста составил 0,72.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 7,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 8,5% дороже средней цены декабря и составляет 30 842 грн. за 1 кв. м (1 109 долл./кв. м, +10,5%).

Структура представленных к продаже домов в Киеве

Большее количество домов в Киеве в марте предлагалось в Дарницком районе - 32%, Голосеевском - 15%, Соломенском - 14%. Меньшее количество домов выставлено на продажу в Подольском - 10%, Святошинском - 7%, Днепровском - 7%, в Оболонском - 5% и Шевченковском - 4%, Деснянском - 4% и в Печерском - 2%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 39%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 34%, до 100 кв. м - 14%, и площадью свыше 500 кв. м - 13%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 26%. В ценовой категории, до 100 тыс. долл. - 20%, от 300 до 500 тыс. долл. - 20%, от 200 до 300 тыс. долл. - 18%, от 500 тыс. долл. - 16%.