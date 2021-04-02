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В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м
12:58 02.04.2021 |
По сравнению с декабрем 2020 года, средняя цена домов увеличилась на 3,8%. В долларовом эквиваленте - на 5,7%, до 1 061 долл. США/кв. м (±3,4%). За год цены на дома в Киеве в гривнах увеличилась на 8,4%, а в долларах - на 9,5%.
Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве
Индекс роста в гривнах составил 1,08, в долларах 1,1.
Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 4,2%, и составила 950 дол. США/кв.м, с марта 2020 г. - на 7,6%.
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 12 899 грн. за кв.м (464 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 53 543 грн./кв.м (1 926 долл./кв. м.).
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 4,15.
В национальной валюте в прошедшем квартале средние цены уменьшились в Подольском на 0,3% и Днепровском - на 0,9%. В остальных районах увеличение составило от 0,7% до 8,4%.
В долларовом эквиваленте увеличение средних цен наблюдалось во всех районах - от 0,9% до 10,4%.
Представленные к продаже дома по районам Киева, март 2021 г.
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл., кв.м.
|Ср. цена дома, грн
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в % к дек. 2020г.
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в % к дек. 2020г.
|В целом по Киеву
|889
|291
|8 518 876
|29 498
|3,8
|306 434
|1 061
|5,7
|Голосеевский
|131
|314
|10 418 888
|34 496
|1,4
|374 780
|1 241
|3,2
|Дарницкий
|288
|264
|6 577 439
|24 936
|6,6
|236 599
|897
|8,6
|Деснянский
|37
|374
|7 513 514
|22 041
|8,4
|270 270
|793
|10,4
|Днепровский
|59
|244
|5 532 041
|22 913
|-0,9
|198 994
|824
|0,9
|Оболонский
|44
|350
|9 420 408
|27 498
|2,3
|338 864
|989
|4,2
|Печерский
|18
|398
|22 854 689
|56 035
|0,7
|822 111
|2 016
|2,5
|Подольский
|87
|264
|9 161 817
|34 729
|-0,3
|329 562
|1 249
|1,4
|Святошинский
|60
|243
|5 598 129
|25 101
|2,3
|201 372
|903
|4,1
|Соломенский
|129
|314
|10 103 287
|32 598
|1,8
|363 428
|1 173
|3,7
|Шевченковский
|36
|342
|12 431 701
|39 020
|3,2
|447 184
|1 404
|5
Количество выставленных на продажу частных домов, в марте 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г., уменьшилось на 18,6% до 889 объектов. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 13,6%, в долларовом эквиваленте - на 9,7%.
Динамика предложения домов в Киеве
За год предложение домов в Киеве уменьшилось на 28,4%. Индекс роста составил 0,72.
Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 7,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 8,5% дороже средней цены декабря и составляет 30 842 грн. за 1 кв. м (1 109 долл./кв. м, +10,5%).
Структура представленных к продаже домов в Киеве
Большее количество домов в Киеве в марте предлагалось в Дарницком районе - 32%, Голосеевском - 15%, Соломенском - 14%. Меньшее количество домов выставлено на продажу в Подольском - 10%, Святошинском - 7%, Днепровском - 7%, в Оболонском - 5% и Шевченковском - 4%, Деснянском - 4% и в Печерском - 2%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 39%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 34%, до 100 кв. м - 14%, и площадью свыше 500 кв. м - 13%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 26%. В ценовой категории, до 100 тыс. долл. - 20%, от 300 до 500 тыс. долл. - 20%, от 200 до 300 тыс. долл. - 18%, от 500 тыс. долл. - 16%.
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|В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м
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