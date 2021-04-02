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В марте средняя цена квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1 610 долл. США/кв. м
12:51 02.04.2021 |
Относительно февраля средняя цена увеличилась на 2,3%. В национальной валюте - на 1,5%, до 44 756 грн./кв.м (±0,81%). Относительно марта 2020 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,3%, а в гривнах - на 11,2%, Индекс роста в долларах составил 1,12, в гривнах 1,11.
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2020 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,3%, а в гривнах - на 11,2%, Индекс роста в долларах составил 1,12, в гривнах 1,11.
Медианная цена квадратного метра увеличилась на 1,9%, и составила 1 471 дол. США/кв.м, с марта 2020 г. - на 14%.
Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве
Относительно февраля средняя цена предложения 20% на квартиры низкого ценового сегмента увеличилась на 1,1% до 25 437 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,9% до 72 753 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте увеличились на 1,8% до 915 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 2,6% до 2 617 долл./кв. м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,86.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
С марта 2020 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 9,5%, а в «дешевом» - на 13,7%.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 10,7%, в «дешевом» - на 14,9%.
Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве (март 2021 г.)
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|9 090
|76
|3 536 020
|44 756
|1,5
|127 195
|1 610
|2,3
|Левый берег
|2 617
|72
|2 518 257
|35 379
|1,3
|90 585
|1 273
|2,0
|1-комн.
|622
|42
|1 713 966
|40 319
|2,0
|61 653
|1 450
|2,8
|2-комн.
|820
|64
|2 318 763
|35 540
|1,3
|83 409
|1 278
|2,0
|3-комн.
|940
|88
|2 957 636
|33 101
|2,1
|106 390
|1 191
|2,9
|4-комн.
|235
|112
|3 585 646
|30 854
|-0,9
|128 980
|1 110
|-0,2
|Правый берег
|4 414
|72
|3 123 761
|42 292
|1,6
|112 365
|1 521
|2,3
|1-комн.
|1 249
|43
|1 968 908
|44 759
|2,1
|70 824
|1 610
|2,8
|2-комн.
|1 453
|65
|2 738 420
|41 330
|1,7
|98 504
|1 487
|2,5
|3-комн.
|1 352
|91
|3 889 506
|40 720
|1,4
|139 910
|1 465
|2,1
|4-комн.
|360
|127
|5 809 930
|43 514
|0,5
|208 990
|1 565
|1,2
|Центр
|2 059
|92
|5 713 390
|61 958
|0,6
|205 518
|2 229
|1,3
|1-комн.
|296
|49
|3 132 727
|63 181
|0,9
|112 688
|2 273
|1,6
|2-комн.
|671
|71
|4 417 679
|62 091
|0,8
|158 909
|2 233
|1,6
|3-комн.
|787
|104
|6 519 280
|61 592
|0,7
|234 506
|2 216
|1,4
|4-комн.
|305
|145
|8 989 004
|61 423
|-0,3
|323 345
|2 209
|0,5
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен на 0,1% в Подольском, на 0,5% в Соломенском, на 0,7% в Святошинском районах. В остальных административных районах Киева увеличение - от 0,7% в Оболонском и Шевченковском до 1,5% в Деснянском.
В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась - от 0,01% в Святошинском до 2,3% в Деснянском.
Средние цены на квартиры в Киеве (сравнение по районам)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|9 090
|76
|3 536 020
|44 756
|1,5
|127 195
|1 610
|2,3
|1-комн.
|2 167
|44
|2 054 702
|46 001
|2,0
|73 910
|1 655
|2,7
|2-комн.
|2 944
|66
|3 004 271
|44 449
|1,5
|108 067
|1 599
|2,2
|3-комн.
|3 079
|94
|4 277 189
|43 729
|1,6
|153 856
|1 573
|2,3
|4-комн.
|900
|129
|6 306 498
|46 277
|0,7
|226 852
|1 665
|1,4
|Голосеевский
|1 225
|76
|3 609 823
|46 354
|1,1
|129 850
|1 667
|1,8
|1-комн.
|345
|44
|2 093 667
|46 551
|1,4
|75 312
|1 674
|2,1
|2-комн.
|387
|66
|3 053 966
|45 658
|2,6
|109 855
|1 642
|3,3
|3-комн.
|390
|98
|4 687 455
|46 440
|0,9
|168 613
|1 670
|1,6
|4-комн.
|103
|135
|6 696 361
|47 982
|-4,4
|240 876
|1 726
|-3,7
|Дарницкий
|1 218
|76
|2 682 621
|35 843
|0,8
|96 497
|1 289
|1,5
|1-комн.
|277
|44
|1 816 048
|41 316
|2,2
|65 325
|1 486
|2,9
|2-комн.
|395
|68
|2 474 585
|36 137
|1,8
|89 014
|1 300
|2,6
|3-комн.
|434
|94
|3 161 542
|33 372
|0,7
|113 725
|1 200
|1,5
|4-комн.
|112
|118
|3 703 720
|30 844
|-2,1
|133 227
|1 109
|-1,4
|Деснянский
|386
|67
|1 796 325
|27 587
|1,5
|64 616
|992
|2,3
|1-комн.
|82
|41
|1 308 083
|31 858
|1,8
|47 053
|1 146
|2,5
|2-комн.
|108
|60
|1 695 371
|28 385
|0,8
|60 985
|1 021
|1,6
|3-комн.
|157
|78
|2 017 778
|25 838
|1,3
|72 582
|929
|2,1
|4-комн.
|39
|94
|2 210 955
|23 435
|1,1
|79 531
|843
|1,9
|Днепровский
|1 013
|69
|2 595 720
|37 790
|1,4
|93 371
|1 359
|2,1
|1-комн.
|263
|41
|1 732 999
|41 907
|2,9
|62 338
|1 507
|3,6
|2-комн.
|317
|62
|2 336 986
|37 234
|-0,4
|84 064
|1 339
|0,4
|3-комн.
|349
|85
|3 126 870
|36 030
|2,7
|112 477
|1 296
|3,5
|4-комн.
|84
|113
|4 066 463
|34 314
|0,8
|146 276
|1 234
|1,5
|Оболонский
|569
|76
|3 203 654
|40 262
|0,7
|115 239
|1 448
|1,4
|1-комн.
|133
|44
|1 763 640
|40 354
|-1,2
|63 440
|1 452
|-0,4
|2-комн.
|167
|66
|2 610 191
|39 009
|0,9
|93 892
|1 403
|1,6
|3-комн.
|198
|88
|3 603 947
|39 171
|1,4
|129 638
|1 409
|2,1
|4-комн.
|71
|127
|6 180 723
|46 075
|1,1
|222 328
|1 657
|1,9
|Печерский
|1 480
|91
|5 869 748
|63 924
|1,0
|211 142
|2 299
|1,7
|1-комн.
|264
|50
|3 424 787
|67 906
|1,3
|123 194
|2 443
|2,0
|2-комн.
|483
|73
|4 636 384
|63 112
|1,3
|166 776
|2 270
|2,1
|3-комн.
|518
|106
|6 752 324
|62 763
|0,3
|242 889
|2 258
|1,1
|4-комн.
|215
|147
|9 516 306
|63 654
|0,6
|342 313
|2 290
|1,3
|Подольский
|681
|69
|2 981 996
|42 704
|-0,1
|107 266
|1 536
|0,6
|1-комн.
|194
|43
|1 906 803
|44 041
|-0,9
|68 590
|1 584
|-0,2
|2-комн.
|237
|64
|2 768 181
|42 460
|0,7
|99 575
|1 527
|1,4
|3-комн.
|206
|87
|3 674 155
|41 463
|0,5
|132 164
|1 491
|1,2
|4-комн.
|44
|123
|5 633 740
|43 934
|-3,1
|202 653
|1 580
|-2,4
|Святошинский
|510
|66
|2 134 922
|32 643
|-0,7
|76 796
|1 174
|0,01
|1-комн.
|145
|40
|1 438 870
|35 800
|-2,0
|51 758
|1 288
|-1,3
|2-комн.
|157
|60
|1 945 288
|32 405
|-0,3
|69 974
|1 166
|0,4
|3-комн.
|158
|82
|2 587 570
|30 984
|0,2
|93 078
|1 115
|0,9
|4-комн.
|50
|109
|3 318 560
|29 477
|1,6
|119 373
|1 060
|2,3
|Соломенский
|845
|72
|2 886 559
|39 073
|-0,5
|103 833
|1 405
|0,3
|1-комн.
|241
|42
|1 768 453
|41 071
|-1,4
|63 613
|1 477
|-0,7
|2-комн.
|278
|64
|2 537 200
|38 540
|0,2
|91 266
|1 386
|1,0
|3-комн.
|269
|95
|3 773 273
|37 840
|0,1
|135 729
|1 361
|0,8
|4-комн.
|57
|125
|5 133 219
|39 038
|-0,2
|184 648
|1 404
|0,5
|Шевченковский
|1 163
|80
|4 351 950
|52 624
|0,7
|156 545
|1 893
|1,4
|1-комн.
|223
|44
|2 334 875
|52 101
|1,4
|83 988
|1 874
|2,2
|2-комн.
|415
|66
|3 419 799
|51 043
|0,1
|123 014
|1 836
|0,8
|3-комн.
|400
|97
|5 422 927
|53 832
|0,6
|195 069
|1 936
|1,3
|4-комн.
|125
|138
|7 618 023
|54 941
|1,0
|274 030
|1 976
|1,8
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в Киеве в марте уменьшилось на 8% относительно февраля и составило 9 090 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 7,2%, в долларовом выражении - на 5,1%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2020 года количество квартир убавилось на 13,6%. Индекс роста составил 0,86.
Доля квартир в Киеве, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,3% дороже средней цены февраля и составляет 45 512 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - на 4%, 1 637 долл. США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу Киева - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 23%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 10,3%, на Правом берегу - на 7,4%, в Центре Киева - на 6,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных - на 10,5%, двухкомнатных квартир - на 6,5%, трехкомнатных - на 8,2%, четырехкомнатных - на 5,4%.
Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 16%, Голосеевском - 14%, Дарницком и Шевченковском - по 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 9%, в Подольском - 8%, в Святошинском и Оболонском - по 6%, Деснянском - 4%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах, от 2% в Печерском до 5,7 в Святошинском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 17%, до 50 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 10%.
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