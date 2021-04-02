В марте средняя цена квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1 610 долл. США/кв. м

Относительно февраля средняя цена увеличилась на 2,3%. В национальной валюте - на 1,5%, до 44 756 грн./кв.м (±0,81%). Относительно марта 2020 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,3%, а в гривнах - на 11,2%, Индекс роста в долларах составил 1,12, в гривнах 1,11.

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно марта 2020 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,3%, а в гривнах - на 11,2%, Индекс роста в долларах составил 1,12, в гривнах 1,11.

Медианная цена квадратного метра увеличилась на 1,9%, и составила 1 471 дол. США/кв.м, с марта 2020 г. - на 14%.

Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве

Относительно февраля средняя цена предложения 20% на квартиры низкого ценового сегмента увеличилась на 1,1% до 25 437 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,9% до 72 753 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте увеличились на 1,8% до 915 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 2,6% до 2 617 долл./кв. м.

Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,86.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

С марта 2020 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 9,5%, а в «дешевом» - на 13,7%.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 10,7%, в «дешевом» - на 14,9%.

Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве (март 2021 г.)

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 9 090 76 3 536 020 44 756 1,5 127 195 1 610 2,3 Левый берег 2 617 72 2 518 257 35 379 1,3 90 585 1 273 2,0 1-комн. 622 42 1 713 966 40 319 2,0 61 653 1 450 2,8 2-комн. 820 64 2 318 763 35 540 1,3 83 409 1 278 2,0 3-комн. 940 88 2 957 636 33 101 2,1 106 390 1 191 2,9 4-комн. 235 112 3 585 646 30 854 -0,9 128 980 1 110 -0,2 Правый берег 4 414 72 3 123 761 42 292 1,6 112 365 1 521 2,3 1-комн. 1 249 43 1 968 908 44 759 2,1 70 824 1 610 2,8 2-комн. 1 453 65 2 738 420 41 330 1,7 98 504 1 487 2,5 3-комн. 1 352 91 3 889 506 40 720 1,4 139 910 1 465 2,1 4-комн. 360 127 5 809 930 43 514 0,5 208 990 1 565 1,2 Центр 2 059 92 5 713 390 61 958 0,6 205 518 2 229 1,3 1-комн. 296 49 3 132 727 63 181 0,9 112 688 2 273 1,6 2-комн. 671 71 4 417 679 62 091 0,8 158 909 2 233 1,6 3-комн. 787 104 6 519 280 61 592 0,7 234 506 2 216 1,4 4-комн. 305 145 8 989 004 61 423 -0,3 323 345 2 209 0,5

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен на 0,1% в Подольском, на 0,5% в Соломенском, на 0,7% в Святошинском районах. В остальных административных районах Киева увеличение - от 0,7% в Оболонском и Шевченковском до 1,5% в Деснянском.

В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась - от 0,01% в Святошинском до 2,3% в Деснянском.

Средние цены на квартиры в Киеве (сравнение по районам)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 9 090 76 3 536 020 44 756 1,5 127 195 1 610 2,3 1-комн. 2 167 44 2 054 702 46 001 2,0 73 910 1 655 2,7 2-комн. 2 944 66 3 004 271 44 449 1,5 108 067 1 599 2,2 3-комн. 3 079 94 4 277 189 43 729 1,6 153 856 1 573 2,3 4-комн. 900 129 6 306 498 46 277 0,7 226 852 1 665 1,4 Голосеевский 1 225 76 3 609 823 46 354 1,1 129 850 1 667 1,8 1-комн. 345 44 2 093 667 46 551 1,4 75 312 1 674 2,1 2-комн. 387 66 3 053 966 45 658 2,6 109 855 1 642 3,3 3-комн. 390 98 4 687 455 46 440 0,9 168 613 1 670 1,6 4-комн. 103 135 6 696 361 47 982 -4,4 240 876 1 726 -3,7 Дарницкий 1 218 76 2 682 621 35 843 0,8 96 497 1 289 1,5 1-комн. 277 44 1 816 048 41 316 2,2 65 325 1 486 2,9 2-комн. 395 68 2 474 585 36 137 1,8 89 014 1 300 2,6 3-комн. 434 94 3 161 542 33 372 0,7 113 725 1 200 1,5 4-комн. 112 118 3 703 720 30 844 -2,1 133 227 1 109 -1,4 Деснянский 386 67 1 796 325 27 587 1,5 64 616 992 2,3 1-комн. 82 41 1 308 083 31 858 1,8 47 053 1 146 2,5 2-комн. 108 60 1 695 371 28 385 0,8 60 985 1 021 1,6 3-комн. 157 78 2 017 778 25 838 1,3 72 582 929 2,1 4-комн. 39 94 2 210 955 23 435 1,1 79 531 843 1,9 Днепровский 1 013 69 2 595 720 37 790 1,4 93 371 1 359 2,1 1-комн. 263 41 1 732 999 41 907 2,9 62 338 1 507 3,6 2-комн. 317 62 2 336 986 37 234 -0,4 84 064 1 339 0,4 3-комн. 349 85 3 126 870 36 030 2,7 112 477 1 296 3,5 4-комн. 84 113 4 066 463 34 314 0,8 146 276 1 234 1,5 Оболонский 569 76 3 203 654 40 262 0,7 115 239 1 448 1,4 1-комн. 133 44 1 763 640 40 354 -1,2 63 440 1 452 -0,4 2-комн. 167 66 2 610 191 39 009 0,9 93 892 1 403 1,6 3-комн. 198 88 3 603 947 39 171 1,4 129 638 1 409 2,1 4-комн. 71 127 6 180 723 46 075 1,1 222 328 1 657 1,9 Печерский 1 480 91 5 869 748 63 924 1,0 211 142 2 299 1,7 1-комн. 264 50 3 424 787 67 906 1,3 123 194 2 443 2,0 2-комн. 483 73 4 636 384 63 112 1,3 166 776 2 270 2,1 3-комн. 518 106 6 752 324 62 763 0,3 242 889 2 258 1,1 4-комн. 215 147 9 516 306 63 654 0,6 342 313 2 290 1,3 Подольский 681 69 2 981 996 42 704 -0,1 107 266 1 536 0,6 1-комн. 194 43 1 906 803 44 041 -0,9 68 590 1 584 -0,2 2-комн. 237 64 2 768 181 42 460 0,7 99 575 1 527 1,4 3-комн. 206 87 3 674 155 41 463 0,5 132 164 1 491 1,2 4-комн. 44 123 5 633 740 43 934 -3,1 202 653 1 580 -2,4 Святошинский 510 66 2 134 922 32 643 -0,7 76 796 1 174 0,01 1-комн. 145 40 1 438 870 35 800 -2,0 51 758 1 288 -1,3 2-комн. 157 60 1 945 288 32 405 -0,3 69 974 1 166 0,4 3-комн. 158 82 2 587 570 30 984 0,2 93 078 1 115 0,9 4-комн. 50 109 3 318 560 29 477 1,6 119 373 1 060 2,3 Соломенский 845 72 2 886 559 39 073 -0,5 103 833 1 405 0,3 1-комн. 241 42 1 768 453 41 071 -1,4 63 613 1 477 -0,7 2-комн. 278 64 2 537 200 38 540 0,2 91 266 1 386 1,0 3-комн. 269 95 3 773 273 37 840 0,1 135 729 1 361 0,8 4-комн. 57 125 5 133 219 39 038 -0,2 184 648 1 404 0,5 Шевченковский 1 163 80 4 351 950 52 624 0,7 156 545 1 893 1,4 1-комн. 223 44 2 334 875 52 101 1,4 83 988 1 874 2,2 2-комн. 415 66 3 419 799 51 043 0,1 123 014 1 836 0,8 3-комн. 400 97 5 422 927 53 832 0,6 195 069 1 936 1,3 4-комн. 125 138 7 618 023 54 941 1,0 274 030 1 976 1,8

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в Киеве в марте уменьшилось на 8% относительно февраля и составило 9 090 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 7,2%, в долларовом выражении - на 5,1%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно марта 2020 года количество квартир убавилось на 13,6%. Индекс роста составил 0,86.

Доля квартир в Киеве, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,3% дороже средней цены февраля и составляет 45 512 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - на 4%, 1 637 долл. США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу Киева - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 23%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 10,3%, на Правом берегу - на 7,4%, в Центре Киева - на 6,2%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных - на 10,5%, двухкомнатных квартир - на 6,5%, трехкомнатных - на 8,2%, четырехкомнатных - на 5,4%.

Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 16%, Голосеевском - 14%, Дарницком и Шевченковском - по 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 9%, в Подольском - 8%, в Святошинском и Оболонском - по 6%, Деснянском - 4%.

Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах, от 2% в Печерском до 5,7 в Святошинском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 17%, до 50 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 10%.