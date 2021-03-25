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Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы
08:55 25.03.2021 |
Земля в Киевской области дорожает в течение последнего года, несмотря на общую ситуацию в экономике из-за карантина и пандемии. За год участки под застройку в пригородах столицы выросли в цене на 12% и сейчас обходятся в среднем в 1574 доллара за сотку.
Об этом говорится в исследованиях консалтинговой компании SV Development, которые есть в распоряжении РБК-Украина.
Самая дорогая земля в области - в Киево-Святошинском районе. Ее стоимость за последний год выросла с 2000 до 2300 долларов за сотку. За этот же период участки в Обуховском районе подорожали с 1673 долларов до 1924 долларов за сотку, а в Бориспольском - с 1527 долларов до 1726 долларов за сотку, сказано в аналитике SV Development.
Земля пошла в рост
Цены растут из-за оживления рынка. "В марте количество сделок выросло на 50% по сравнению с февралем. Весной прошлого года сделок практически не было из-за локдауна", - говорит РБК-Украина управляющий партнер SV Development Сергей Степенко.
Закрытые границы со странами ЕС и вынужденная необходимость проводить карантин в одной квартире всей семьей мотивировали покупателей приобретать землю и строить загородные дома. Некоторые и вовсе решились переезжать за город.
Как пояснил собеседник, среди главных требований покупателей к участку под застройку - возможность подвести коммуникации: свет, газ. Качество подъездных путей также играет важную роль при покупке участка. Покупатели с детьми хотят жить по соседству с лесом, озером или речкой, куда можно отправляться на прогулку всей семьей.
"Последние годы предприниматели выкупают большие участки земли, площадью около 20 га по соседству с населенными пунктами, делят их на небольшие наделы и продают под застройку. Сейчас 95% сделок касаются вот таких участков", - говорит Сергей Степенко.
Цены останутся стабильными
Земля в Киевской области не будет существенно дорожать в этом году, считают риелторы. "Стоимость земельных участков под частную застройку составляет от 900 долларов до 2500 долларов за сотку в зависимости от их расположения. Во второй половине апреля мы ожидаем, что стоимость земли под застройку может вырасти в среднем на 1,5-2%", - отметила председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ) Елена Гайдамаха.
Если же динамика заболеваемости COVID-19 выйдет из-под контроля, то это может негативно отразиться на рынке земли. "В случае, если будет объявлено всеукраинский локдаун, то количество сделок может снизиться в среднем на 30%. Однако на ценах это вряд ли скажется: на время локдауна они будут "заморожены", - рассказал эксперт.
Если же этого сценария удастся избежать, то в марте-мае рынок может выйти на 2 тысячи сделок купли-продажи земли в Киевской области в месяц, прогнозирует Сергей Степенко.
Напомним, ранее представительство президента Украины в АР Крым объяснило, как украинцам не потерять свои земельные участки на полуострове.
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