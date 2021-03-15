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Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв. м. - исследование
11:26 15.03.2021 |
Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв. м, при этом две трети предложения, 89 тыс. кв. м, приходится на Киев, отмечается в исследовании, проведенном совместно URE Club и Ассоциацией коворкингов Украины (АКУ).
Согласно исследованию, в целом в стране насчитывается 125 коворкингов и гибких пространств. Лидирует по числу объектов такого формата столица - 53%. В Топ-5 также входят Харьков -12%, Львов - 7%, Днепр - 6% и Одесса - 4%.
"За восемь лет развития коворкинги и гибкие офисы сумели уже занять долю в 4,5% офисной недвижимости столицы, и мы видим растущий интерес к этому сегменту по всей Украине", - сообщила директор АКУ Виктория Журбас агентству "Интерфакс-Украина".
В 2020 году рынок гибких офисов в столице вырос на 24 тыс. кв. м, или на 30% по отношению к 2019 году. Ожидаемое новое предложение в 2021 году - 29 тыс. кв. м.
По данным исследования URE Club, средняя стоимость отдельного офиса для пяти человек в коворкингах городов из Топ-5 городов на конец 2020 года составила 23,7 тыс. грн/кв.м/мес.
"Девелоперы и управляющие коммерческими помещениями столицы и крупных городов заинтересованы в развитии сегмента коворкингов и гибких пространств. Очевидно, что этот сегмент будет активно развиваться, так как именно формат коворкингов максимально соответствует тренду адаптации формата работы в новых реалиях", - сообщила СЕО URE Club Ольга Соловей агентству.
Как отметила Соловей, URE Club планирует не только плотно работать с новосозданной АКУ, но и готов поддержать развитие новой структуры.
По данным АКУ, первые коворкинги открылись в Украине в 2012 году: во Львове два объекта Communa общей площадью в 1,3 тыс. кв. м, в Одессе - Impact Hub Odessa (1,29 тыс. кв. м). В 2013-м открылись также столичный "Времени Вагон" (360 кв. м) и харьковский "Уровень" (120 кв. м).
Созданная в 2020 году АКУ ставит целью изучение рынка, профессионализацию рынка, в том числе помощь с рекрутингом и обучением персонала, содействие формированию нормативно-правовой базы функционирования рынка коворкингов и гибких офисов.
Созданный в 2008 году URE Club (Украинский клуб недвижимости) - бизнес-ассоциация, объединяющая локальных и международных экспертов и практиков рынка недвижимости Украины.
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