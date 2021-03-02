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Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м
13:06 02.03.2021 |
Относительно января средняя стоимость увеличилась на 1,8%, при уровне показателя погрешности ±2,7%. С февраля 2020 года средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 14,7%.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 2% и составила 27 550 грн., за год на 12,9%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось во всех административных районах Киева, от 0,8% в Печерском до 4,4% в Днепровском.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (февраль 2021 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|216
|77
|2 505 769
|32 174
|1,8
|Голосеевский
|36
|76
|2 552 787
|31 971
|1,4
|Дарницкий
|25
|81
|1 922 971
|25 624
|2,1
|Деснянский
|14
|61
|1 490 838
|23 865
|2,3
|Днепровский
|16
|76
|1 961 797
|26 424
|4,4
|Оболонский
|12
|78
|2 449 754
|31 759
|2,2
|Печерский
|31
|86
|4 875 137
|55 171
|0,8
|Подольский
|16
|75
|2 582 316
|35 117
|0,9
|Святошинский
|15
|65
|1 674 387
|25 819
|1,5
|Соломенский
|22
|73
|1 940 091
|26 759
|2,6
|Шевченковский
|29
|83
|3 171 752
|37 588
|1,6
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно января составило:
* эконом-класс - рост на 1,5% до 23 252 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 1,8% до 27 523 грн./кв.м;
* бизнес-класс - снижение на 0,1% до 44 242 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 1% до 71 125 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, февраль 2021 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|216
|77
|2 505 769
|32 174
|1,8
|Эконом
|40
|73
|1 659 885
|23 252
|1,5
|1-комн.
|43
|1 006 169
|23 768
|1,5
|2-комн.
|67
|1 491 614
|22 852
|1,8
|3-комн.
|88
|2 028 187
|23 429
|1,7
|4≥комн.
|137
|3 079 337
|22 787
|0,6
|Комфорт
|105
|73
|1 968 889
|27 523
|1,8
|1-комн.
|41
|1 172 567
|28 625
|0
|2-комн.
|66
|1 778 820
|27 266
|2,6
|3-комн.
|89
|2 329 325
|26 615
|1,9
|4≥комн.
|130
|3 495 822
|28 117
|3,2
|Бизнес
|50
|85
|3 750 984
|44 242
|-0,1
|1-комн.
|49
|2 260 004
|46 524
|-0,9
|2-комн.
|76
|3 262 942
|43 142
|1,2
|3-комн.
|104
|4 458 993
|42 617
|-1,2
|4≥комн.
|138
|6 503 651
|46 715
|1,4
|Премиум
|21
|96
|6 887 845
|71 125
|1
|1-комн.
|56
|3 787 609
|67 896
|-1,8
|2-комн.
|76
|5 705 030
|74 565
|4,1
|3-комн.
|110
|7 387 713
|67 201
|-0,3
|4≥комн.
|151
|11 683 844
|76 261
|1,9
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 54 835 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 20 224 грн./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В феврале к продаже предлагались квартиры в 216 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 49%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, эконом-класса - 18%, премиум-класса - 10% от общего количества.
В феврале большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Печерском - 14%, Шевченковском - 13%, Дарницком - 12%, Соломенском - 10% районах. Меньшее количество новостроек в Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском - по 7%, в Оболонском - 6%.
В феврале были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.
Прекращены продажи квартир в 6 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 65 ЖК.
Снижена стоимость квартир в 5 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 216.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.
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