Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м

Относительно января средняя стоимость увеличилась на 1,8%, при уровне показателя погрешности ±2,7%. С февраля 2020 года средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 14,7%.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 2% и составила 27 550 грн., за год на 12,9%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось во всех административных районах Киева, от 0,8% в Печерском до 4,4% в Днепровском.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (февраль 2021 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 216 77 2 505 769 32 174 1,8 Голосеевский 36 76 2 552 787 31 971 1,4 Дарницкий 25 81 1 922 971 25 624 2,1 Деснянский 14 61 1 490 838 23 865 2,3 Днепровский 16 76 1 961 797 26 424 4,4 Оболонский 12 78 2 449 754 31 759 2,2 Печерский 31 86 4 875 137 55 171 0,8 Подольский 16 75 2 582 316 35 117 0,9 Святошинский 15 65 1 674 387 25 819 1,5 Соломенский 22 73 1 940 091 26 759 2,6 Шевченковский 29 83 3 171 752 37 588 1,6

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно января составило:

* эконом-класс - рост на 1,5% до 23 252 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 1,8% до 27 523 грн./кв.м;

* бизнес-класс - снижение на 0,1% до 44 242 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 1% до 71 125 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, февраль 2021 г.

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 216 77 2 505 769 32 174 1,8 Эконом 40 73 1 659 885 23 252 1,5 1-комн. 43 1 006 169 23 768 1,5 2-комн. 67 1 491 614 22 852 1,8 3-комн. 88 2 028 187 23 429 1,7 4≥комн. 137 3 079 337 22 787 0,6 Комфорт 105 73 1 968 889 27 523 1,8 1-комн. 41 1 172 567 28 625 0 2-комн. 66 1 778 820 27 266 2,6 3-комн. 89 2 329 325 26 615 1,9 4≥комн. 130 3 495 822 28 117 3,2 Бизнес 50 85 3 750 984 44 242 -0,1 1-комн. 49 2 260 004 46 524 -0,9 2-комн. 76 3 262 942 43 142 1,2 3-комн. 104 4 458 993 42 617 -1,2 4≥комн. 138 6 503 651 46 715 1,4 Премиум 21 96 6 887 845 71 125 1 1-комн. 56 3 787 609 67 896 -1,8 2-комн. 76 5 705 030 74 565 4,1 3-комн. 110 7 387 713 67 201 -0,3 4≥комн. 151 11 683 844 76 261 1,9

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 54 835 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 20 224 грн./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В феврале к продаже предлагались квартиры в 216 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 49%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, эконом-класса - 18%, премиум-класса - 10% от общего количества.

В феврале большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Печерском - 14%, Шевченковском - 13%, Дарницком - 12%, Соломенском - 10% районах. Меньшее количество новостроек в Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском - по 7%, в Оболонском - 6%.

В феврале были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.

Прекращены продажи квартир в 6 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 65 ЖК.

Снижена стоимость квартир в 5 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 216.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.