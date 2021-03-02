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В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м
12:52 02.03.2021 |
Относительно января средняя цена увеличилась на 0,6%. В долларовом эквиваленте - на 1,7%, до 1 574 долл. США/кв. м (±1%).
С февраля 2020 года средняя цена на жилье в Киеве увеличилась в гривнах - на 23,8%, в долларах - на 8,3%.
Индекс роста в гривнах составил 1,24, в долларах - 1,08.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,6% до 1 443 дол. США/кв.м, за год - на 11,1%.
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно января средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 1,1%, до 25 172 грн./кв.м, в 20% высокого увеличилась - на 2,2%, до 71 400 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры: в «дорогом» сегменте увеличились на 3,3%, до 2 550 долл. США/кв.м, в «дешевом» без изменений, 899 долл./кв.м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,84.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 18,6%, а в «дешевом» - на 28,2%.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры повысились: в «дорогом» сегменте на 3,8%, в «дешевом» - на 12,2%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, февраль 2021 г.
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|9 877
|76
|3 454 037
|44 077
|0,6
|123 358
|1 574
|1,7
|1-комн.
|2 421
|43
|1 990 539
|45 093
|0,9
|71 091
|1 610
|1,9
|2-комн.
|3 150
|66
|2 939 766
|43 811
|0,6
|104 992
|1 565
|1,6
|3-комн.
|3 355
|94
|4 213 048
|43 059
|0,6
|150 466
|1 538
|1,7
|4-комн.
|951
|129
|6 205 458
|45 963
|0,3
|221 624
|1 642
|1,4
|Голосеевский
|1 295
|75
|3 576 067
|45 855
|-0,9
|127 717
|1 638
|0,1
|1-комн.
|374
|44
|2 051 857
|45 919
|-1,4
|73 281
|1 640
|-0,4
|2-комн.
|396
|66
|2 983 851
|44 505
|-1,3
|106 566
|1 589
|-0,2
|3-комн.
|425
|97
|4 628 386
|46 033
|0,1
|165 299
|1 644
|1,2
|4-комн.
|100
|137
|7 149 437
|50 202
|-1,8
|255 337
|1 793
|-0,8
|Дарницкий
|1 376
|75
|2 619 834
|35 559
|-1,0
|93 565
|1 270
|0,1
|1-комн.
|340
|43
|1 751 098
|40 428
|0,4
|62 539
|1 444
|1,5
|2-комн.
|442
|68
|2 411 963
|35 491
|-1,4
|86 142
|1 268
|-0,4
|3-комн.
|481
|94
|3 137 228
|33 127
|-1,3
|112 044
|1 183
|-0,3
|4-комн.
|113
|120
|3 844 459
|31 521
|-1,2
|137 302
|1 126
|-0,2
|Деснянский
|447
|67
|1 770 120
|27 172
|-0,7
|63 219
|970
|0,3
|1-комн.
|84
|41
|1 297 391
|31 309
|-2,9
|46 335
|1 118
|-1,8
|2-комн.
|134
|59
|1 654 798
|28 149
|-0,6
|59 100
|1 005
|0,5
|3-комн.
|188
|77
|1 977 163
|25 500
|-0,6
|70 613
|911
|0,5
|4-комн.
|41
|93
|2 166 176
|23 173
|-1,3
|77 363
|828
|-0,2
|Днепровский
|1 094
|67
|2 494 713
|37 278
|-0,6
|89 097
|1 331
|0,4
|1-комн.
|312
|41
|1 657 724
|40 729
|-1,8
|59 204
|1 455
|-0,8
|2-комн.
|325
|61
|2 308 194
|37 371
|-0,3
|82 436
|1 335
|0,8
|3-комн.
|359
|83
|2 972 008
|35 076
|0,3
|106 143
|1 253
|1,3
|4-комн.
|98
|112
|4 029 515
|34 053
|-1,3
|143 911
|1 216
|-0,3
|Оболонский
|624
|76
|3 132 624
|39 999
|-0,2
|111 879
|1 429
|0,9
|1-комн.
|152
|44
|1 781 204
|40 827
|2,4
|63 614
|1 458
|3,5
|2-комн.
|170
|66
|2 568 565
|38 663
|1,4
|91 734
|1 381
|2,5
|3-комн.
|228
|88
|3 521 639
|38 637
|-2,6
|125 773
|1 380
|-1,6
|4-комн.
|74
|128
|6 005 735
|45 559
|-1,9
|214 491
|1 627
|-0,8
|Печерский
|1 510
|92
|5 853 715
|63 314
|2,1
|209 061
|2 261
|3,2
|1-комн.
|254
|51
|3 410 606
|67 042
|1,4
|121 807
|2 394
|2,5
|2-комн.
|502
|73
|4 561 973
|62 272
|2,6
|162 928
|2 224
|3,7
|3-комн.
|543
|108
|6 849 555
|62 547
|1,7
|244 627
|2 234
|2,8
|4-комн.
|211
|145
|9 305 195
|63 282
|1,4
|332 328
|2 260
|2,5
|Подольский
|710
|70
|3 020 591
|42 761
|1,8
|107 878
|1 527
|2,9
|1-комн.
|203
|43
|1 907 759
|44 430
|1,6
|68 134
|1 587
|2,7
|2-комн.
|229
|64
|2 720 090
|42 173
|2,3
|97 146
|1 506
|3,4
|3-комн.
|225
|87
|3 644 154
|41 249
|1,8
|130 148
|1 473
|2,9
|4-комн.
|53
|127
|5 934 135
|45 332
|1,4
|211 933
|1 619
|2,5
|Святошинский
|605
|66
|2 130 426
|32 875
|-0,5
|76 087
|1 174
|0,6
|1-комн.
|178
|40
|1 442 537
|36 543
|-0,8
|51 519
|1 305
|0,2
|2-комн.
|180
|60
|1 975 410
|32 502
|-1,3
|70 550
|1 161
|-0,2
|3-комн.
|192
|82
|2 579 967
|30 928
|-0,6
|92 142
|1 105
|0,5
|4-комн.
|55
|111
|3 294 705
|29 024
|-1,9
|117 668
|1 037
|-0,9
|Соломенский
|962
|72
|2 886 545
|39 251
|2,0
|103 091
|1 402
|3,1
|1-комн.
|284
|42
|1 798 637
|41 654
|1,2
|64 237
|1 488
|2,3
|2-комн.
|313
|64
|2 521 538
|38 447
|1,3
|90 055
|1 373
|2,4
|3-комн.
|294
|96
|3 770 594
|37 816
|3,2
|134 664
|1 351
|4,3
|4-комн.
|71
|128
|5 186 577
|39 125
|5,4
|185 235
|1 397
|6,5
|Шевченковский
|1 254
|79
|4 270 267
|52 263
|0,6
|152 510
|1 867
|1,7
|1-комн.
|240
|43
|2 242 664
|51 359
|-0,3
|80 095
|1 834
|0,8
|2-комн.
|459
|65
|3 368 587
|50 985
|0,7
|120 307
|1 821
|1,8
|3-комн.
|420
|98
|5 414 195
|53 498
|0,9
|193 364
|1 911
|2,0
|4-комн.
|135
|135
|7 381 721
|54 375
|1,0
|263 633
|1 942
|2,1
За прошлый месяц в национальной валюте, средняя цена увеличилась в Шевченковском - на 0,6%, Подольском - на 1,8%, Соломенском - на 2%, Печерском - на 2,1%. В остальных районах уменьшение от 0,2% до 1%.
В долларовом эквиваленте зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 0,1% в Голосеевском и Дарницком до 3,2% в Печерском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, февраль 2021 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|9 877
|76
|3 454 037
|44 077
|0,6
|123 358
|1 574
|1,7
|Левый берег
|2 917
|71
|2 442 698
|34 918
|-0,9
|87 239
|1 247
|0,1
|1-комн.
|736
|42
|1 659 733
|39 515
|-1,0
|59 276
|1 411
|0,1
|2-комн.
|901
|64
|2 261 924
|35 077
|-1,4
|80 783
|1 253
|-0,3
|3-комн.
|1 028
|87
|2 867 378
|32 413
|-0,6
|102 406
|1 158
|0,5
|4-комн.
|252
|113
|3 643 371
|31 147
|-1,1
|130 120
|1 112
|0,0
|Правый берег
|4 765
|72
|3 064 567
|41 621
|1,5
|109 449
|1 486
|2,6
|1-комн.
|1 355
|43
|1 898 239
|43 858
|2,1
|67 794
|1 566
|3,2
|2-комн.
|1 531
|64
|2 668 954
|40 623
|1,4
|95 320
|1 451
|2,5
|3-комн.
|1 486
|91
|3 815 679
|40 166
|0,8
|136 274
|1 434
|1,9
|4-комн.
|393
|128
|5 786 971
|43 302
|1,9
|206 678
|1 547
|3,0
|Центр
|2 195
|91
|5 643 513
|61 580
|1,5
|201 554
|2 199
|2,6
|1-комн.
|330
|49
|3 107 322
|62 608
|1,4
|110 976
|2 236
|2,5
|2-комн.
|718
|71
|4 367 828
|61 571
|1,7
|155 994
|2 199
|2,8
|3-комн.
|841
|106
|6 560 062
|61 185
|1,8
|234 288
|2 185
|2,8
|4-комн.
|306
|142
|8 852 882
|61 581
|0,6
|316 174
|2 199
|1,7
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в феврале относительно января увеличилось на 5,2% и составило 9877 квартир. Объем предложения вырос в общей площади на 4,4%, в долларовом выражении - на 6,2%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно февраля 2020 года уменьшилось на 5%. Индекс роста составил 0,95.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 14,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,1% дороже показателей января и составляет 45142 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дороже на 4,2%, 1612 долл.США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.
Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,5%, на Правом берегу - на 6,4%, в Центре Киева - на 2,3%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 6,3%, двухкомнатных - на 6%, трехкомнатных - на 4,8%, четырехкомнатных - на 1,5%.
Большее количество квартир предлагалось в Печерском -15%, Дарницком - 14%, в Голосеевском и Шевченковском районах - по 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Подольском - 7%, в Оболонском и Святошинском - по 6%, Деснянском - 5%.
Увеличение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от 1,3% в Голосеевском до 10,9% в Деснянском и Печерском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 20%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 16%, до 50 тыс. долл. США - 11% и от 250 тыс. долл. США - 10%.
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