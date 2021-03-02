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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

 


Относительно января средняя цена увеличилась на 0,6%. В долларовом эквиваленте - на 1,7%, до 1 574 долл. США/кв. м (±1%).

С февраля 2020 года средняя цена на жилье в Киеве увеличилась в гривнах - на 23,8%, в долларах - на 8,3%.

Индекс роста в гривнах составил 1,24, в долларах - 1,08.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,6% до 1 443 дол. США/кв.м, за год - на 11,1%.

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м
 

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно января средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 1,1%, до 25 172 грн./кв.м, в 20% высокого увеличилась - на 2,2%, до 71 400 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры: в «дорогом» сегменте увеличились на 3,3%, до 2 550 долл. США/кв.м, в «дешевом» без изменений, 899 долл./кв.м.

Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,84.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

 

За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 18,6%, а в «дешевом» - на 28,2%.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры повысились: в «дорогом» сегменте на 3,8%, в «дешевом» - на 12,2%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, февраль 2021 г.

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 9 877 76 3 454 037 44 077 0,6 123 358 1 574 1,7
  1-комн. 2 421 43 1 990 539 45 093 0,9 71 091 1 610 1,9
2-комн. 3 150 66 2 939 766 43 811 0,6 104 992 1 565 1,6
3-комн. 3 355 94 4 213 048 43 059 0,6 150 466 1 538 1,7
4-комн. 951 129 6 205 458 45 963 0,3 221 624 1 642 1,4
Голосеевский 1 295 75 3 576 067 45 855 -0,9 127 717 1 638 0,1
  1-комн. 374 44 2 051 857 45 919 -1,4 73 281 1 640 -0,4
2-комн. 396 66 2 983 851 44 505 -1,3 106 566 1 589 -0,2
3-комн. 425 97 4 628 386 46 033 0,1 165 299 1 644 1,2
4-комн. 100 137 7 149 437 50 202 -1,8 255 337 1 793 -0,8
Дарницкий 1 376 75 2 619 834 35 559 -1,0 93 565 1 270 0,1
  1-комн. 340 43 1 751 098 40 428 0,4 62 539 1 444 1,5
2-комн. 442 68 2 411 963 35 491 -1,4 86 142 1 268 -0,4
3-комн. 481 94 3 137 228 33 127 -1,3 112 044 1 183 -0,3
4-комн. 113 120 3 844 459 31 521 -1,2 137 302 1 126 -0,2
Деснянский 447 67 1 770 120 27 172 -0,7 63 219 970 0,3
  1-комн. 84 41 1 297 391 31 309 -2,9 46 335 1 118 -1,8
2-комн. 134 59 1 654 798 28 149 -0,6 59 100 1 005 0,5
3-комн. 188 77 1 977 163 25 500 -0,6 70 613 911 0,5
4-комн. 41 93 2 166 176 23 173 -1,3 77 363 828 -0,2
Днепровский 1 094 67 2 494 713 37 278 -0,6 89 097 1 331 0,4
  1-комн. 312 41 1 657 724 40 729 -1,8 59 204 1 455 -0,8
2-комн. 325 61 2 308 194 37 371 -0,3 82 436 1 335 0,8
3-комн. 359 83 2 972 008 35 076 0,3 106 143 1 253 1,3
4-комн. 98 112 4 029 515 34 053 -1,3 143 911 1 216 -0,3
Оболонский 624 76 3 132 624 39 999 -0,2 111 879 1 429 0,9
  1-комн. 152 44 1 781 204 40 827 2,4 63 614 1 458 3,5
2-комн. 170 66 2 568 565 38 663 1,4 91 734 1 381 2,5
3-комн. 228 88 3 521 639 38 637 -2,6 125 773 1 380 -1,6
4-комн. 74 128 6 005 735 45 559 -1,9 214 491 1 627 -0,8
Печерский 1 510 92 5 853 715 63 314 2,1 209 061 2 261 3,2
  1-комн. 254 51 3 410 606 67 042 1,4 121 807 2 394 2,5
2-комн. 502 73 4 561 973 62 272 2,6 162 928 2 224 3,7
3-комн. 543 108 6 849 555 62 547 1,7 244 627 2 234 2,8
4-комн. 211 145 9 305 195 63 282 1,4 332 328 2 260 2,5
Подольский 710 70 3 020 591 42 761 1,8 107 878 1 527 2,9
  1-комн. 203 43 1 907 759 44 430 1,6 68 134 1 587 2,7
2-комн. 229 64 2 720 090 42 173 2,3 97 146 1 506 3,4
3-комн. 225 87 3 644 154 41 249 1,8 130 148 1 473 2,9
4-комн. 53 127 5 934 135 45 332 1,4 211 933 1 619 2,5
Святошинский 605 66 2 130 426 32 875 -0,5 76 087 1 174 0,6
  1-комн. 178 40 1 442 537 36 543 -0,8 51 519 1 305 0,2
2-комн. 180 60 1 975 410 32 502 -1,3 70 550 1 161 -0,2
3-комн. 192 82 2 579 967 30 928 -0,6 92 142 1 105 0,5
4-комн. 55 111 3 294 705 29 024 -1,9 117 668 1 037 -0,9
Соломенский 962 72 2 886 545 39 251 2,0 103 091 1 402 3,1
  1-комн. 284 42 1 798 637 41 654 1,2 64 237 1 488 2,3
2-комн. 313 64 2 521 538 38 447 1,3 90 055 1 373 2,4
3-комн. 294 96 3 770 594 37 816 3,2 134 664 1 351 4,3
4-комн. 71 128 5 186 577 39 125 5,4 185 235 1 397 6,5
Шевченковский 1 254 79 4 270 267 52 263 0,6 152 510 1 867 1,7
  1-комн. 240 43 2 242 664 51 359 -0,3 80 095 1 834 0,8
2-комн. 459 65 3 368 587 50 985 0,7 120 307 1 821 1,8
3-комн. 420 98 5 414 195 53 498 0,9 193 364 1 911 2,0
4-комн. 135 135 7 381 721 54 375 1,0 263 633 1 942 2,1

За прошлый месяц в национальной валюте, средняя цена увеличилась в Шевченковском - на 0,6%, Подольском - на 1,8%, Соломенском - на 2%, Печерском - на 2,1%. В остальных районах уменьшение от 0,2% до 1%.

В долларовом эквиваленте зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 0,1% в Голосеевском и Дарницком до 3,2% в Печерском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, февраль 2021 г.

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 9 877 76 3 454 037 44 077 0,6 123 358 1 574 1,7
Левый берег 2 917 71 2 442 698 34 918 -0,9 87 239 1 247 0,1
  1-комн. 736 42 1 659 733 39 515 -1,0 59 276 1 411 0,1
2-комн. 901 64 2 261 924 35 077 -1,4 80 783 1 253 -0,3
3-комн. 1 028 87 2 867 378 32 413 -0,6 102 406 1 158 0,5
4-комн. 252 113 3 643 371 31 147 -1,1 130 120 1 112 0,0
Правый берег 4 765 72 3 064 567 41 621 1,5 109 449 1 486 2,6
  1-комн. 1 355 43 1 898 239 43 858 2,1 67 794 1 566 3,2
2-комн. 1 531 64 2 668 954 40 623 1,4 95 320 1 451 2,5
3-комн. 1 486 91 3 815 679 40 166 0,8 136 274 1 434 1,9
4-комн. 393 128 5 786 971 43 302 1,9 206 678 1 547 3,0
Центр 2 195 91 5 643 513 61 580 1,5 201 554 2 199 2,6
  1-комн. 330 49 3 107 322 62 608 1,4 110 976 2 236 2,5
2-комн. 718 71 4 367 828 61 571 1,7 155 994 2 199 2,8
3-комн. 841 106 6 560 062 61 185 1,8 234 288 2 185 2,8
4-комн. 306 142 8 852 882 61 581 0,6 316 174 2 199 1,7

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в феврале относительно января увеличилось на 5,2% и составило 9877 квартир. Объем предложения вырос в общей площади на 4,4%, в долларовом выражении - на 6,2%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

 

Предложение квартир относительно февраля 2020 года уменьшилось на 5%. Индекс роста составил 0,95.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 14,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,1% дороже показателей января и составляет 45142 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дороже на 4,2%, 1612 долл.США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.

Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,5%, на Правом берегу - на 6,4%, в Центре Киева - на 2,3%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 6,3%, двухкомнатных - на 6%, трехкомнатных - на 4,8%, четырехкомнатных - на 1,5%.

Большее количество квартир предлагалось в Печерском -15%, Дарницком - 14%, в Голосеевском и Шевченковском районах - по 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Подольском - 7%, в Оболонском и Святошинском - по 6%, Деснянском - 5%.

Увеличение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от 1,3% в Голосеевском до 10,9% в Деснянском и Печерском.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 20%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 16%, до 50 тыс. долл. США - 11% и от 250 тыс. долл. США - 10%.
 

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