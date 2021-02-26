Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 10,6% - Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе 2021 года возросли на 10,6% по сравнению с январем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 6,6%, в нежилом - 7,1%, в инженерном - 16,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 2,8%, нежилых - на 3,5%, инженерных сооружений - на 4,3%.

Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м - на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

