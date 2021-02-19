Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинцам хотят позволить строить "мини-дома" без разрешений: какие штрафы за превышение лимита

 Мыкола Олиярнык / UBR.ua

На своем участке можно будет без согласований построить небольшой жилой дом, гараж, бассейн и еще ряд объектов. Но могут быть злоупотребления.

В парламент поступили два законопроекта №5071 и №5072, предложившие реформы в строительной индустрии, а также усиление ответственности за нарушения.

Первый из перечисленных предложил внести перечень важных изменений в ряд уже действующих нормативных актов с тем, чтобы урегулировать отрасль. Второй - ужесточить ответственность за нарушения в градостроительной сфере, вплоть до штрафов на десятки миллионов гривен и лишения свободы.

"Уровень доверия граждан к органам власти в сфере градостроительной деятельности существенно снизился в результате деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которая стала синонимом коррупции и вымогательства", - обосновал необходимость нормативных изменений в объяснительной записке к законопроекту №5071 его автор нардеп Олег Дунда ("Слуга народа").

По его словам, разрешительную деятельность в сфере строительства "эксперты и правоохранители считают основным источником коррупции" в отрасли. Наибольшее количество злоупотреблений и нарушений фиксируется на двух стадиях:

* Предоставление документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ.

* Принятие в эксплуатацию уже построенных объектов.

За самовольное строительство - громадные штрафы

Эксперты отметили, что реформа в строительной индустрии назрела давно. Но указанные законопроекты надо серьезно дорабатывать.

Юрист компании DreamDim, эксперт по градостроительному и земельному праву Юрий Брикайло в разговоре с UBR.ua отметил несколько важных нормативных нововведений.

Во-первых, ответственность за нарушения возлагается в том числе и на чиновников, представителей государственных органов.

Во-вторых, для категории СС3 (крупные объекты) значительно повышены суммы штрафов, которые могут составлять десятки миллионов гривен.

В качестве примера он привел невведенные в эксплуатацию "Эпицентры", один из которых расположен на улице Полярной в Киеве.

"Штраф предлагается сделать 29,5 млн грн. Наверное, для бизнеса такого масштаба - и если он работает там уже месяц - это действительно уже какой-то адекватный штраф, соизмеримый заработку", - подчеркнул юрист.

В-третьих, изменения коснутся и СС1 - к этой категории относятся небольшие магазины или жилые дома площадью до 500 кв.м. Штрафы начинаются от 68 тыс. грн и могут достигать 100-200 тыс. грн и больше.

"Как по мне, они не соответствуют реалиям", - убежден Юрий Брикайло. В сфере строительства очень высокий уровень коррупции, отметил он. И чем выше будут штрафы, тем больше станут взятки "для решения вопросов".

По мнению эксперта, предложенные в категории СС1 штрафы несопоставимы, их "нужно приблизить к нашим реалиям". Это же касается и предложений по жестким санкциям за самовольное строительство - лишение свободы, аресты.

"Мое мнение - в таком виде законопроект не пройдет", - считает юрист.

Переплатим за авторский надзор

В 2008 году строить частный дом на основании стройпаспорта можно было только при наличии проектной документации - это делало процесс и сложнее, и дороже.

Сейчас не нужно дополнительно оплачивать работу архитекторов, авторского и технического надзоров. Но проектом №5701 предлагается вернуть то, что было раньше, констатировал Юрий Брикайло.

Есть сомнительные пункты и в законопроекте №5071. Например, сейчас действует декларативный характер - подал уведомление и на следующий день можно начинать строительство.

Так вот авторы указанного законопроекта предложили ввести регистрацию - это усложнит процесс.

Лимит в 50 "квадратов"

Если говорить о приусадебных и дачных домах, то есть "совсем непонятная норма", отметил Юрий Брикайло. Это - норма о разрешении возводить без каких-либо документов пристройку площадью до 50 кв.м.

"Честно говоря, абсолютно непонятно в разрезе борьбы с коррупцией и с таким некачественным строительством, как можно такое разрешать?" - задался он риторическим вопросом.

Поэтому, пришел к выводу юрист, кроме нескольких моментов, касающихся страхования и сертификации, остальные новации вряд ли народные депутаты поддержат.

По мнению эксперта рынка недвижимости Виктории Берещак, проект закона №5701, "безусловно, содержит немало важных уточнений и изменений, касающихся регуляции "дикого поля" в строительной отрасли".

Документ усиливает контроль за объектами многоквартирного строительства, где, отметила она, наибольший процент злоупотреблений и нарушений градостроительных норм. А также "снимает петлю" с частного строительства.

В последнем случае речь идет о разрешении на строительство на приусадебных, дачных и садовых земельных участках.

Если закон вступит в силу, то небольшие сооружения (до 50 кв.м) можно будет возводить без строительного паспорта, градостроительных условий и ограничений и разрешительных документов.

 Что свободно позволят строить у себя во дворе или на даче:

* хозяйственные здания и сооружения;
* гаражи;
* элементы благоустройства (беседки, навесы, декоративные фонтаны и бассейны, искусственные парковые водопады, ограды);
* сооружения для сбора и вывоза отходов;
* пристройки к существующим жилым домам общей площадью до 50 "квадратов".

"Конечно, здесь открытым остается вопрос сознания наших отдельных граждан, которые могут для начала построить помещение 50 кв.м, а затем в нем самовольно достроить еще два этажа", - подчеркнула Виктория Берещак.

Если госконтроль по каким-либо причинам не выявил факт самовольного строительства в процессе возведения объекта, не осуществил необходимых мер, то должностные лица понесут ответственность.

В частности, законопроект предусматривает наказания, предусмотренные уголовным, административным кодексами и законом "Об ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности".

Этот пункт особенно интересен в связи с распространенным злоупотреблениями при возведении крупных объектов (класса СС3).

"По факту, новый законопроект разрабатывает "многосложную road map" для ведения девелоперской деятельности в правовом поле и четко намечает, по какому принципу объект оказывается вне правового поля", - констатировала эксперт рынка недвижимости.

Речь идет, прежде всего, об усилении регулирования на нескольких этапах:

* первый: обязательное требование к разработке проектной документации и внедрение комплексной экспертизы проектной документации. Сразу возникают вопросы из-за возможных коррупционных злоупотреблений проверяющих органов и экспертных организаций.

"Усиление персональной уголовной ответственности за поставленную подпись под неправомерной экспертизой и разрешительной документацией, убеждена, избавит от желания злоупотреблять служебным положением", - подчеркнула Берещак.

* второй: замена декларативного принципа регистрационным. Крайне важный шаг. Он установит, что начало строительных работ на площадке возможно только после госрегистрации такого права в реестре строительной деятельности. Причем подготовительные работы - это тоже вид строительной деятельности.

"Практика начинать завозить технику, ставить заборы, когда разрешений на руках нет, должна постепенно отойти в прошлое", - добавила эксперт.

* третий: изменение процедуры принятия объектов в эксплуатацию, что по классу относятся к группе с незначительными последствиями (СС1). Предлагается принимать объект после осмотра по представлению заказчика, путем регистрации акта готовности объекта к эксплуатации.

Первичка станет безопасней

В комментарии для UBR.ua гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько заявил, что в целом поддерживает предложенные нормативные изменения.

"В строительной отрасли уже давно пора навести порядок. Четкие и понятные законы и правила должны стабилизировать первичный рынок недвижимости. Ведь отсутствие одинаковых "правил игры" для застройщиков - это поле для коррупции", - подчеркнул он.

По его мнению, кроме усиления ответственности за нарушения в сфере градостроительства нужно усилить и права контролирующих органов за соблюдением норм. Ведь отсутствие наказания приводит к тысячам пострадавших - достаточно вспомнить инвесторов "Элита-центр", "Укрбуда", банка "Аркада".

Эксперт также отметил введение комплексной экспертизы проектной документации как завершающего этапа разработки проектов строительства.

"Это важный аспект не только с точки зрения соблюдения соответствия проекта, но и в первую очередь безопасность проживания в таком доме. Профильные специалисты должны подтвердить, что застройщик придерживался всех строительных норм", - убежден гендиректор Greenol.

По его словам, чем более сложный и опасный объект, тем более пристальное к нему должно быть внимание со стороны контроля за соблюдением строительных норм.

Олег Приходько также заявил, что соответствующим госорганам нужно обратить внимание и на качество строительных материалов. Ведь наиболее распространенное явление среди строителей для удешевления работ - использование самых дешевых и временами некачественных строительных материалов.

Потребитель, отметил он, обычно видит внешнее выполнение строительных работ и очень редко обращает внимание на экологичность, безопасность и будущий комфорт проживания в новых зданиях.
 

ПО РУБРИКАМ

21:29 Украинцам хотят позволить строить "мини-дома" без разрешений: какие штрафы за превышение лимита

17:21 НБУ на этой неделе (15-19 февраля) отказался от интервенций на межбанке

16:51 Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна

15:55 Рада одобрила новую редакцию закона о платежных услугах

15:43 Дело компаний Суркисов: ПриватБанк настаивает на отводе двух экспертов

12:48 Евро 19 февраля ускорил рост к доллару на статистике из еврозоны

12:44 Азиатские биржи 19 февраля закрылись в основном в плюсе на оптимизме в Китае

12:39 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.02.21

12:31 Справочный курс гривны 19 февраля понижен на 0,23 коп до 27,8485 грн/$1

11:30 Маск пытается оправдать инвестиции Tesla в биткоин

10:47 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.02.21

10:39 Остаток средств на корсчетах банков 19.02.21

10:34 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.02.2021

09:47 Цена биткоина в Нигерии достигла $76 000

09:33 BlackRock заявила об интересе к биткоину

• дальше…

17:37 Высший суд Британии признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми

16:48 В Венгрии скандал из-за определения кандидата в Суд ЕС без конкурса

16:46 США официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению

09:22 Шанс для Саакашвили: как суд над лидером оппозиции разрушает власть в Грузии

08:48 ЕС начал процедуру о нарушении против Венгрии из-за закона о «борьбе с Соросом»

08:44 США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном при определенных условиях

08:38 США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном при определенных условиях

08:25 Чего ожидать от Мюнхенской конференции без участия России

18.02 ЕС надеется вместе с США реформировать ВТО, а торговые отношения с Китаем считает сложными

18.02 Facebook заблокировал новостные страницы в Австралии

18.02 В Конгрессе связали 15 судов со строительством «Северного потока - 2»

18.02 Глобальный долг в период пандемии вырос больше, чем в годы финансового кризиса - IIF

17.02 ЕС не внес Турцию в черный список налоговых гаваней, дал отсрочку

17.02 В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем «Спутник V», не вакцинировав свой народ

17.02 Новая стратегическая концепция НАТО будет направлена на сдерживание России и Китая

• дальше…

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

17.02 Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

17.02 Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

15.02 Институт глазных болезней им. Филатова впервые в мире провел уникальную операцию

15.02 На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк

15.02 Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта - Ляшко

15.02 В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

12.02 Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством

12.02 65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос

12.02 «Фармак» заявляет о информатаке со стороны застройщиков с целью манипулирования общественным мнением

11.02 Националную полицию переведут на новую модель

10.02 Руководство ВДНХ сообщило о попытке рейдерского захвата территории на 60 млн грн

08.02 Нацгвардия Украины в 2021-2022 гг. получит 10 французских вертолетов H225

05.02 Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и «Рошен Плаза» вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

• дальше…

18:40 СНБО решил национализировать «ПрикарпатЗападтранс»

18:34 СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

17:24 Более половины украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок - соцопрос

14:20 Зеленский против Порошенко: Как на Банковой пишут альтернативную историю для национал-патриотов

14:10 Без конкурсов и зарплат: Как Зеленский свел шахтеров и ЕС по одну сторону антипрезидентских баррикад

13:58 Замена Разумкова на Стефанчука не усилит Зеленского - интервью с политологом Виктором Небоженко

11:58 Сдвиг по фазе. Почему в новой войне между Зеленским и Порошенко может проиграть Бойко

11:51 Негде делать «Байрактары». Почему военное сотрудничество Украины с Турцией пошло не туда

10:55 Зеленский во второй раз ветировал закон о конкурсах, принятия которого ждет Евросоюз

09:07 Ход Кичуном: Заработает ли Конституционный Суд с приходом «судьи Зеленского»

08:12 Украинские моряки будут тренироваться на кораблях королевских ВМС Великобритании

08:08 Украина не будет отказываться от Минских соглашений - Резников

18.02 Порошенко объявил о покупке телеканала «Прямой»

18.02 Печерский суд забрал у НАБУ дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей на 730 миллионов

18.02 Законопроект относительно НАБУ лишит ведомство возможности разоблачать топ-коррупцию, – НАБУ

• дальше…

21:08 Nissan рассекретил новый Qashqai

18:24 Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook

17:37 Высший суд Британии признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми

17:13 Twitter запустил голосовые сообщения в личной переписке — пока всего в трёх странах

16:54 Новый автомобильный датчик Sony позволяет определять объекты на расстоянии до 300 метров

15:58 Электрический Mercedes-Benz EQC обзавелся двумя новыми версиями

18.02 NVIDIA программно ограничит производительность GeForce RTX 3060 в майнинге

18.02 Kia раскрыла внешность нового седана K8

18.02 ПК с установленной Windows 10 научили менять настройки смартфонов

18.02 Новый Tesla Roadster получит один электромагнитный «дворник»

18.02 Audi испытала систему антиаквапланирования

18.02 До 120 к/с в старых играх: Microsoft запустила FPS Boost для Xbox Series X|S

18.02 Apple готовит магнитный внешний аккумулятор, который будет заряжать iPhone посредством MagSafe

18.02 Citigroup: цены на оперативную память будут расти на протяжении всего 2021 года

18.02 Геймеры всё больше тратят на игры, оборудование и аксессуары. Отчёт NPD Group показывает рост во всех направлениях

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно