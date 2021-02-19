Мыкола Олиярнык / UBR.ua

На своем участке можно будет без согласований построить небольшой жилой дом, гараж, бассейн и еще ряд объектов. Но могут быть злоупотребления.

В парламент поступили два законопроекта №5071 и №5072, предложившие реформы в строительной индустрии, а также усиление ответственности за нарушения.

Первый из перечисленных предложил внести перечень важных изменений в ряд уже действующих нормативных актов с тем, чтобы урегулировать отрасль. Второй - ужесточить ответственность за нарушения в градостроительной сфере, вплоть до штрафов на десятки миллионов гривен и лишения свободы.

"Уровень доверия граждан к органам власти в сфере градостроительной деятельности существенно снизился в результате деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которая стала синонимом коррупции и вымогательства", - обосновал необходимость нормативных изменений в объяснительной записке к законопроекту №5071 его автор нардеп Олег Дунда ("Слуга народа").

По его словам, разрешительную деятельность в сфере строительства "эксперты и правоохранители считают основным источником коррупции" в отрасли. Наибольшее количество злоупотреблений и нарушений фиксируется на двух стадиях:

* Предоставление документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ.

* Принятие в эксплуатацию уже построенных объектов.

За самовольное строительство - громадные штрафы

Эксперты отметили, что реформа в строительной индустрии назрела давно. Но указанные законопроекты надо серьезно дорабатывать.

Юрист компании DreamDim, эксперт по градостроительному и земельному праву Юрий Брикайло в разговоре с UBR.ua отметил несколько важных нормативных нововведений.

Во-первых , ответственность за нарушения возлагается в том числе и на чиновников, представителей государственных органов.

Во-вторых , для категории СС3 (крупные объекты) значительно повышены суммы штрафов, которые могут составлять десятки миллионов гривен.

В качестве примера он привел невведенные в эксплуатацию "Эпицентры", один из которых расположен на улице Полярной в Киеве.

"Штраф предлагается сделать 29,5 млн грн. Наверное, для бизнеса такого масштаба - и если он работает там уже месяц - это действительно уже какой-то адекватный штраф, соизмеримый заработку", - подчеркнул юрист.

В-третьих , изменения коснутся и СС1 - к этой категории относятся небольшие магазины или жилые дома площадью до 500 кв.м. Штрафы начинаются от 68 тыс. грн и могут достигать 100-200 тыс. грн и больше.

"Как по мне, они не соответствуют реалиям", - убежден Юрий Брикайло. В сфере строительства очень высокий уровень коррупции, отметил он. И чем выше будут штрафы, тем больше станут взятки "для решения вопросов".

По мнению эксперта, предложенные в категории СС1 штрафы несопоставимы, их "нужно приблизить к нашим реалиям". Это же касается и предложений по жестким санкциям за самовольное строительство - лишение свободы, аресты.

"Мое мнение - в таком виде законопроект не пройдет", - считает юрист.

Переплатим за авторский надзор

В 2008 году строить частный дом на основании стройпаспорта можно было только при наличии проектной документации - это делало процесс и сложнее, и дороже.

Сейчас не нужно дополнительно оплачивать работу архитекторов, авторского и технического надзоров. Но проектом №5701 предлагается вернуть то, что было раньше, констатировал Юрий Брикайло.

Есть сомнительные пункты и в законопроекте №5071. Например, сейчас действует декларативный характер - подал уведомление и на следующий день можно начинать строительство.

Так вот авторы указанного законопроекта предложили ввести регистрацию - это усложнит процесс.

Лимит в 50 "квадратов"

Если говорить о приусадебных и дачных домах, то есть "совсем непонятная норма", отметил Юрий Брикайло. Это - норма о разрешении возводить без каких-либо документов пристройку площадью до 50 кв.м.

"Честно говоря, абсолютно непонятно в разрезе борьбы с коррупцией и с таким некачественным строительством, как можно такое разрешать?" - задался он риторическим вопросом.

Поэтому, пришел к выводу юрист, кроме нескольких моментов, касающихся страхования и сертификации, остальные новации вряд ли народные депутаты поддержат.

По мнению эксперта рынка недвижимости Виктории Берещак, проект закона №5701, "безусловно, содержит немало важных уточнений и изменений, касающихся регуляции "дикого поля" в строительной отрасли".

Документ усиливает контроль за объектами многоквартирного строительства, где, отметила она, наибольший процент злоупотреблений и нарушений градостроительных норм. А также "снимает петлю" с частного строительства.

В последнем случае речь идет о разрешении на строительство на приусадебных, дачных и садовых земельных участках.

Если закон вступит в силу, то небольшие сооружения (до 50 кв.м) можно будет возводить без строительного паспорта, градостроительных условий и ограничений и разрешительных документов.

Что свободно позволят строить у себя во дворе или на даче:

* хозяйственные здания и сооружения;

* гаражи;

* элементы благоустройства (беседки, навесы, декоративные фонтаны и бассейны, искусственные парковые водопады, ограды);

* сооружения для сбора и вывоза отходов;

* пристройки к существующим жилым домам общей площадью до 50 "квадратов".

"Конечно, здесь открытым остается вопрос сознания наших отдельных граждан, которые могут для начала построить помещение 50 кв.м, а затем в нем самовольно достроить еще два этажа", - подчеркнула Виктория Берещак.

Если госконтроль по каким-либо причинам не выявил факт самовольного строительства в процессе возведения объекта, не осуществил необходимых мер, то должностные лица понесут ответственность.

В частности, законопроект предусматривает наказания, предусмотренные уголовным, административным кодексами и законом "Об ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности".

Этот пункт особенно интересен в связи с распространенным злоупотреблениями при возведении крупных объектов (класса СС3).

"По факту, новый законопроект разрабатывает "многосложную road map" для ведения девелоперской деятельности в правовом поле и четко намечает, по какому принципу объект оказывается вне правового поля", - констатировала эксперт рынка недвижимости.

Речь идет, прежде всего, об усилении регулирования на нескольких этапах:

* первый: обязательное требование к разработке проектной документации и внедрение комплексной экспертизы проектной документации. Сразу возникают вопросы из-за возможных коррупционных злоупотреблений проверяющих органов и экспертных организаций.

"Усиление персональной уголовной ответственности за поставленную подпись под неправомерной экспертизой и разрешительной документацией, убеждена, избавит от желания злоупотреблять служебным положением", - подчеркнула Берещак.

* второй: замена декларативного принципа регистрационным. Крайне важный шаг. Он установит, что начало строительных работ на площадке возможно только после госрегистрации такого права в реестре строительной деятельности. Причем подготовительные работы - это тоже вид строительной деятельности.

"Практика начинать завозить технику, ставить заборы, когда разрешений на руках нет, должна постепенно отойти в прошлое", - добавила эксперт.

* третий: изменение процедуры принятия объектов в эксплуатацию, что по классу относятся к группе с незначительными последствиями (СС1). Предлагается принимать объект после осмотра по представлению заказчика, путем регистрации акта готовности объекта к эксплуатации.

Первичка станет безопасней

В комментарии для UBR.ua гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько заявил, что в целом поддерживает предложенные нормативные изменения.

"В строительной отрасли уже давно пора навести порядок. Четкие и понятные законы и правила должны стабилизировать первичный рынок недвижимости. Ведь отсутствие одинаковых "правил игры" для застройщиков - это поле для коррупции", - подчеркнул он.

По его мнению, кроме усиления ответственности за нарушения в сфере градостроительства нужно усилить и права контролирующих органов за соблюдением норм. Ведь отсутствие наказания приводит к тысячам пострадавших - достаточно вспомнить инвесторов "Элита-центр", "Укрбуда", банка "Аркада".

Эксперт также отметил введение комплексной экспертизы проектной документации как завершающего этапа разработки проектов строительства.

"Это важный аспект не только с точки зрения соблюдения соответствия проекта, но и в первую очередь безопасность проживания в таком доме. Профильные специалисты должны подтвердить, что застройщик придерживался всех строительных норм", - убежден гендиректор Greenol.

По его словам, чем более сложный и опасный объект, тем более пристальное к нему должно быть внимание со стороны контроля за соблюдением строительных норм.

Олег Приходько также заявил, что соответствующим госорганам нужно обратить внимание и на качество строительных материалов. Ведь наиболее распространенное явление среди строителей для удешевления работ - использование самых дешевых и временами некачественных строительных материалов.

Потребитель, отметил он, обычно видит внешнее выполнение строительных работ и очень редко обращает внимание на экологичность, безопасность и будущий комфорт проживания в новых зданиях.



