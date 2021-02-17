BIM-технологии в строительстве: Кабмин утвердил концепцию до 2025 года

Кабинет Министров утвердил концепцию внедрения технологий строительного информационного моделирования (BIM-технологий) до 2025 года и план ее реализации.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее распоряжение он принял на заседании 17 февраля.

Целью концепции является определение механизмов внедрения BIM-технологий в строительстве как инструмента реформирования, модернизации и цифровой трансформации строительной отрасли в Украине. В рамках реализации концепции запланировано: гармонизировать законодательство Украины с законодательством ЕС, обеспечить равные условия для всех субъектов рынка относительно применения BIM-технологий и стимулировать использовать такие технологии. Строителям будет обеспечена возможность свободно выбирать любое программное обеспечение и использовать открытые форматы представления данных.

В правительстве ожидают, что реализация концепции обеспечит эффективное использование бюджетных средств, повысит доступность, прозрачность и открытость информации об объектах строительства, повысит инвестиционную привлекательность отечественной строительной отрасли и будет способствовать устойчивому развитию отечественной строительной отрасли. Концепция будет реализована поэтапно с учетом уровней BIM-технологий.

Координация выполнения планов по реализации концепции возложена на Министерство развития громад и территорий.

Как сообщал Укринформ, в 2020 году в Украине разрешили проектировать здания с учетом ВИМ-технологии, а также подавать на утверждение и экспертизу проекты строительства в бумажной и электронной форме.

BIM-технологии - это новый подход к управлению цифровой информацией в строительной отрасли, который позволяет виртуально воссоздать объект еще до начала его строительства. Он позволяет повысить безопасность и надежность зданий и сооружений, контролировать качество и скорость строительных работ, существенно снизить вероятность ошибок в проектах, уменьшить стоимость строительства и оптимизировать расходы на стадии эксплуатации.