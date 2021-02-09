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Активность рынка жилой недвижимости Украины в 2020г снизилась на 2,9% - Минюст
09:26 09.02.2021 |
Число транзакций с жилой недвижимостью за 2020 год в Украине составило 486,283 тыс., что на 2,9% ниже результата 2019 года, говорится в отчет Минюста о работе нотариусов в минувшем году.
По данным Минюста, государственными и частными нотариусами за 2020 год оформлено 317,639 тыс. договоров купли-продажи квартир и домов, что на 5,4% меньше, чем в 2019-м.
Оформлено также 2 тыс. договоров мены (на 21,9% меньше), 118,320 тыс. договоров дарения (на 2,5% больше), 2,109 тыс. договоров пожизненного содержания (+9,9%), 141 договор пожертвования, 2 ренты и 25,552 тыс. иных договоров отчуждения.
Договоров ипотеки в 2020 году оформлено 20,520 шт.
Согласно отчетам главных региональных отделений юстиции в областях, лидером рынка недвижимости в 2020 году был Киев - всего 79369 трансакций, это на 4,5% больше, чем в 2019 году. В Днепропетровской области оформлено 45516 транзакций (-4,8%), в Харьковской - 42047 (+6,5%), во Львовской - 31045 (- 3,1%), в Одесской - 29365 транзакций (- 0,7%). Аутсайдером по числу транзакций является Луганская область - 6231 (- 2,7%).
По оценке компании "Олимп-Консалтинг", финансовая емкость жилой недвижимости в 2020 году составила 375,04 млрд грн.
"За 2020 год в Украине произошла смена собственников у 2,8% жилых квартир и домов. Этот показатель значительно выше в столичном регионе - 7,3% в Киеве и 4,1% в столичной области", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников.
Он уточнил, что во Львовской и Харьковской областях этот показатель по 3,4%, в Днепропетровской и Одесской - по 3,1%. "Среди регионов с самой низкой активностью по отношению к объему рынка - кроме Луганской (1,7%), Донецкой и Сумской (по 1,9%) в 2020 году попали вполне благополучные Винницкая (1,8%) и Житомирская (1,9%)", - отметил Гусельников.
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