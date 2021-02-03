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Ипотека под 7%: в правительстве установили ряд ограничений
16:57 03.02.2021 |
Ипотека под 7% позволит купить жилье стоимостью около 2 млн грн и площадью в зависимости от количества членов семьи. Также есть ограничения по возрасту. Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Это может быть 50 квадратных метров на одного человека, или на семью из двух человек, и, соответственно, плюс 20 квадратных метров на каждого следующего члена семьи. То есть, если это семья из трех человек - это может максимально быть 70 квадратных метров. Если четверо - соответственно, 90 метров... Но вопрос в том, нужно ли всем такое жилье, потому что мы понимаем, что каждый пытается под свои нужды, возможно, кто-то захочет смарт-квартиру, но выплатить ее быстрее", - сказал Олег Немчинов.
Он отметил, что такие квартиры смогут быть доступными всем категориям населения, однако есть ограничения по возрасту.
"То есть, на момент окончания кредита человеку не должно быть больше 70 лет... И плюс платежеспособность. То есть, максимальная сумма кредита, это предусмотрено 2 млн грн, общая сумма ипотеки всего до 2,5 млн грн", - сказал министр.
По его словам, банки будут "бороться" за клиентов и давать разные условия, поэтому возможны варианты с льготной комиссией или страховкой.
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