В январе 2021 года средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1 548 долл. США/кв. м

Относительно декабря средняя цена увеличилась на 2,2%. В национальной валюте - на 2,2%, до 43 804 грн./кв.м (±0,8%).

С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 7,3%, в гривнах - на 23,4%.

Динамика цен на квартиры в Киеве

Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,07, в гривнах - 1,23.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 3,1% до 1435 дол. США/кв.м, за год - на 11,8%.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно декабря средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,4% до 25 442 грн./кв.м в 20% высокого - на 2,4% до 69 873 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 1,4%, до 899 долл. США/кв.м, в «дорогом» - на 2,4%, до 2 469 долл./кв.м.

Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,75.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 16,2%, а в «дешевом» - на 30,1%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 1%, в «дешевом» - на 13,1%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, январь 2021 г.

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 9 388 76 3 457 669 43 804 2,2 122 179 1 548 2,2 Левый берег 2 764 71 2 474 602 35 252 2,6 87 442 1 246 2,6 1-комн. 698 42 1 693 254 39 901 4,5 59 832 1 410 4,5 2-комн. 849 64 2 310 759 35 558 2,5 81 652 1 256 2,5 3-комн. 972 87 2 871 332 32 594 1,7 101 461 1 152 1,7 4-комн. 245 113 3 694 445 31 488 1,8 130 546 1 113 1,8 Правый берег 4 478 72 3 036 019 41 007 1,5 107 280 1 449 1,5 1-комн. 1 254 43 1 866 713 42 960 1,2 65 962 1 518 1,2 2-комн. 1 427 65 2 646 016 40 061 1,3 93 499 1 416 1,3 3-комн. 1 416 91 3 766 306 39 835 2,1 133 085 1 408 2,1 4-комн. 381 127 5 631 187 42 476 1,9 198 982 1 501 1,9 Центр 2 146 92 5 603 681 60 657 2,2 198 010 2 143 2,2 1-комн. 326 50 3 082 208 61 737 1,3 108 912 2 182 1,3 2-комн. 696 70 4 270 591 60 513 3,1 150 904 2 138 3,1 3-комн. 813 106 6 480 179 60 130 2,3 228 982 2 125 2,3 4-комн. 311 144 8 938 855 61 226 1,2 315 861 2 163 1,2

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 0,04% в Оболонском до 2,8% в Печерском.

В долларовом эквиваленте средняя цена во всех районах увеличилась, от 0,04% в Оболонском до 2,8% в Печерском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, январь 2021 г.

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 9 388 76 3 457 669 43 804 2,2 122 179 1 548 2,2 1-комн. 2 278 44 1 987 510 44 710 2,0 70 230 1 580 2,0 2-комн. 2 972 66 2 930 697 43 564 2,3 103 558 1 539 2,3 3-комн. 3 201 94 4 183 821 42 791 2,1 147 838 1 512 2,1 4-комн. 937 129 6 222 631 45 826 2,7 219 881 1 619 2,7 Голосеевский 1 279 76 3 633 539 46 282 1,8 128 394 1 635 1,8 1-комн. 373 44 2 084 525 46 584 1,7 73 658 1 646 1,7 2-комн. 396 67 3 064 824 45 089 4,4 108 298 1 593 4,4 3-комн. 411 98 4 660 875 45 989 -0,8 164 695 1 625 -0,8 4-комн. 99 141 7 479 588 51 143 2,1 264 296 1 807 2,1 Дарницкий 1 345 75 2 661 447 35 903 2,0 94 044 1 269 2,0 1-комн. 338 44 1 767 040 40 266 3,2 62 440 1 423 3,2 2-комн. 436 69 2 476 983 36 006 0,9 87 526 1 272 0,9 3-комн. 456 94 3 179 732 33 577 1,7 112 358 1 186 1,7 4-комн. 115 121 3 934 471 31 911 0,2 139 027 1 128 0,2 Деснянский 403 67 1 800 176 27 374 0,5 63 610 967 0,5 1-комн. 75 42 1 356 966 32 231 3,8 47 949 1 139 3,8 2-комн. 108 59 1 670 908 28 321 0,4 59 043 1 001 0,4 3-комн. 180 77 1 983 484 25 648 0,8 70 088 906 0,8 4-комн. 40 93 2 155 328 23 474 -1,4 76 160 829 -1,4 Днепровский 1 016 67 2 494 766 37 514 3,9 88 154 1 326 3,9 1-комн. 285 41 1 694 242 41 488 5,6 59 867 1 466 5,6 2-комн. 305 60 2 299 712 37 481 5,1 81 262 1 324 5,1 3-комн. 336 82 2 928 422 34 980 1,8 103 478 1 236 1,8 4-комн. 90 112 4 071 797 34 509 6,4 143 880 1 219 6,4 Оболонский 608 78 3 247 086 40 085 0,04 114 738 1 416 0,04 1-комн. 147 45 1 775 028 39 862 0,3 62 722 1 409 0,3 2-комн. 165 67 2 571 530 38 138 -1,5 90 867 1 348 -1,5 3-комн. 226 91 3 784 271 39 685 1,9 133 720 1 402 1,9 4-комн. 70 130 6 196 447 46 437 -2,0 218 956 1 641 -2,0 Печерский 1 361 94 5 879 475 62 029 2,8 207 755 2 192 2,8 1-комн. 194 53 3 503 294 66 139 2,9 123 791 2 337 2,9 2-комн. 454 71 4 367 157 60 699 2,7 154 316 2 145 2,7 3-комн. 506 108 6 772 469 61 504 3,9 239 310 2 173 3,9 4-комн. 207 146 9 240 423 62 379 1,1 326 517 2 204 1,1 Подольский 686 69 2 931 216 42 002 1,8 103 577 1 484 1,8 1-комн. 201 43 1 880 032 43 738 0,2 66 432 1 546 0,2 2-комн. 221 64 2 678 527 41 235 2,6 94 648 1 457 2,6 3-комн. 214 85 3 515 820 40 530 2,3 124 234 1 432 2,3 4-комн. 50 126 5 771 756 44 711 2,9 203 949 1 580 2,9 Святошинский 549 67 2 168 702 33 026 2,5 76 633 1 167 2,5 1-комн. 149 39 1 439 806 36 846 1,9 50 877 1 302 1,9 2-комн. 158 61 2 024 095 32 927 3,1 71 523 1 164 3,1 3-комн. 184 81 2 545 092 31 099 2,9 89 933 1 099 2,9 4-комн. 58 107 3 241 077 29 595 1,3 114 526 1 046 1,3 Соломенский 919 72 2 802 787 38 491 1,8 99 038 1 360 1,8 1-комн. 283 43 1 804 271 41 174 0,9 63 755 1 455 0,9 2-комн. 288 66 2 539 072 37 965 1,5 89 720 1 342 1,5 3-комн. 279 95 3 578 249 36 650 1,3 126 440 1 295 1,3 4-комн. 69 127 4 863 311 37 124 8,8 171 848 1 312 8,8 Шевченковский 1 222 80 4 271 778 51 958 2,0 150 946 1 836 2,0 1-комн. 233 43 2 251 224 51 495 2,5 79 549 1 820 2,5 2-комн. 441 65 3 366 259 50 635 1,0 118 949 1 789 1,0 3-комн. 409 98 5 341 632 53 005 2,2 188 750 1 873 2,2 4-комн. 139 136 7 383 665 53 848 2,4 260 907 1 903 2,4

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в январе относительно декабря уменьшилось на 6% и составило 9388 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 4%, в долларовом выражении - на 1,9%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Предложение квартир, относительно января 2020 года, уменьшилось на 10,9%. Индекс роста составил 0,89.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 11% от всего объема предложения.

Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,6% меньше показателей декабря и составляет 42 609 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 0,6%, 1 506 долл.США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 23%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Правом берегу - на 6,6%, в Центре Киева - на 4%. На Левом берегу - без изменения.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 9,7%, двухкомнатных - на 5,9%, трехкомнатных - на 5,5%. Увеличилось четырехкомнатных - на 2,3%.

Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 15%, в Голосеевском и Дарницком - по 14%. Шевченковском - 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Подольском - 7%, Оболонском и Святошинском - по 6%, и у Деснянском - 4%.

Уменьшение предложения наблюдалось во всех районах, от 0,3% в Соломенском, до 11,9% в Святошинском.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 17%, до 50 тыс. долл. США - 10%, и от 250 тыс. долл. США - 9%.