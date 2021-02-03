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В январе 2021 года средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1 548 долл. США/кв. м
14:03 03.02.2021 |
Относительно декабря средняя цена увеличилась на 2,2%. В национальной валюте - на 2,2%, до 43 804 грн./кв.м (±0,8%).
С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 7,3%, в гривнах - на 23,4%.
Динамика цен на квартиры в Киеве
Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,07, в гривнах - 1,23.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 3,1% до 1435 дол. США/кв.м, за год - на 11,8%.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно декабря средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,4% до 25 442 грн./кв.м в 20% высокого - на 2,4% до 69 873 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 1,4%, до 899 долл. США/кв.м, в «дорогом» - на 2,4%, до 2 469 долл./кв.м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,75.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 16,2%, а в «дешевом» - на 30,1%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 1%, в «дешевом» - на 13,1%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, январь 2021 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|9 388
|76
|3 457 669
|43 804
|2,2
|122 179
|1 548
|2,2
|Левый берег
|2 764
|71
|2 474 602
|35 252
|2,6
|87 442
|1 246
|2,6
|1-комн.
|698
|42
|1 693 254
|39 901
|4,5
|59 832
|1 410
|4,5
|2-комн.
|849
|64
|2 310 759
|35 558
|2,5
|81 652
|1 256
|2,5
|3-комн.
|972
|87
|2 871 332
|32 594
|1,7
|101 461
|1 152
|1,7
|4-комн.
|245
|113
|3 694 445
|31 488
|1,8
|130 546
|1 113
|1,8
|Правый берег
|4 478
|72
|3 036 019
|41 007
|1,5
|107 280
|1 449
|1,5
|1-комн.
|1 254
|43
|1 866 713
|42 960
|1,2
|65 962
|1 518
|1,2
|2-комн.
|1 427
|65
|2 646 016
|40 061
|1,3
|93 499
|1 416
|1,3
|3-комн.
|1 416
|91
|3 766 306
|39 835
|2,1
|133 085
|1 408
|2,1
|4-комн.
|381
|127
|5 631 187
|42 476
|1,9
|198 982
|1 501
|1,9
|Центр
|2 146
|92
|5 603 681
|60 657
|2,2
|198 010
|2 143
|2,2
|1-комн.
|326
|50
|3 082 208
|61 737
|1,3
|108 912
|2 182
|1,3
|2-комн.
|696
|70
|4 270 591
|60 513
|3,1
|150 904
|2 138
|3,1
|3-комн.
|813
|106
|6 480 179
|60 130
|2,3
|228 982
|2 125
|2,3
|4-комн.
|311
|144
|8 938 855
|61 226
|1,2
|315 861
|2 163
|1,2
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 0,04% в Оболонском до 2,8% в Печерском.
В долларовом эквиваленте средняя цена во всех районах увеличилась, от 0,04% в Оболонском до 2,8% в Печерском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, январь 2021 г.
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|9 388
|76
|3 457 669
|43 804
|2,2
|122 179
|1 548
|2,2
|1-комн.
|2 278
|44
|1 987 510
|44 710
|2,0
|70 230
|1 580
|2,0
|2-комн.
|2 972
|66
|2 930 697
|43 564
|2,3
|103 558
|1 539
|2,3
|3-комн.
|3 201
|94
|4 183 821
|42 791
|2,1
|147 838
|1 512
|2,1
|4-комн.
|937
|129
|6 222 631
|45 826
|2,7
|219 881
|1 619
|2,7
|Голосеевский
|1 279
|76
|3 633 539
|46 282
|1,8
|128 394
|1 635
|1,8
|1-комн.
|373
|44
|2 084 525
|46 584
|1,7
|73 658
|1 646
|1,7
|2-комн.
|396
|67
|3 064 824
|45 089
|4,4
|108 298
|1 593
|4,4
|3-комн.
|411
|98
|4 660 875
|45 989
|-0,8
|164 695
|1 625
|-0,8
|4-комн.
|99
|141
|7 479 588
|51 143
|2,1
|264 296
|1 807
|2,1
|Дарницкий
|1 345
|75
|2 661 447
|35 903
|2,0
|94 044
|1 269
|2,0
|1-комн.
|338
|44
|1 767 040
|40 266
|3,2
|62 440
|1 423
|3,2
|2-комн.
|436
|69
|2 476 983
|36 006
|0,9
|87 526
|1 272
|0,9
|3-комн.
|456
|94
|3 179 732
|33 577
|1,7
|112 358
|1 186
|1,7
|4-комн.
|115
|121
|3 934 471
|31 911
|0,2
|139 027
|1 128
|0,2
|Деснянский
|403
|67
|1 800 176
|27 374
|0,5
|63 610
|967
|0,5
|1-комн.
|75
|42
|1 356 966
|32 231
|3,8
|47 949
|1 139
|3,8
|2-комн.
|108
|59
|1 670 908
|28 321
|0,4
|59 043
|1 001
|0,4
|3-комн.
|180
|77
|1 983 484
|25 648
|0,8
|70 088
|906
|0,8
|4-комн.
|40
|93
|2 155 328
|23 474
|-1,4
|76 160
|829
|-1,4
|Днепровский
|1 016
|67
|2 494 766
|37 514
|3,9
|88 154
|1 326
|3,9
|1-комн.
|285
|41
|1 694 242
|41 488
|5,6
|59 867
|1 466
|5,6
|2-комн.
|305
|60
|2 299 712
|37 481
|5,1
|81 262
|1 324
|5,1
|3-комн.
|336
|82
|2 928 422
|34 980
|1,8
|103 478
|1 236
|1,8
|4-комн.
|90
|112
|4 071 797
|34 509
|6,4
|143 880
|1 219
|6,4
|Оболонский
|608
|78
|3 247 086
|40 085
|0,04
|114 738
|1 416
|0,04
|1-комн.
|147
|45
|1 775 028
|39 862
|0,3
|62 722
|1 409
|0,3
|2-комн.
|165
|67
|2 571 530
|38 138
|-1,5
|90 867
|1 348
|-1,5
|3-комн.
|226
|91
|3 784 271
|39 685
|1,9
|133 720
|1 402
|1,9
|4-комн.
|70
|130
|6 196 447
|46 437
|-2,0
|218 956
|1 641
|-2,0
|Печерский
|1 361
|94
|5 879 475
|62 029
|2,8
|207 755
|2 192
|2,8
|1-комн.
|194
|53
|3 503 294
|66 139
|2,9
|123 791
|2 337
|2,9
|2-комн.
|454
|71
|4 367 157
|60 699
|2,7
|154 316
|2 145
|2,7
|3-комн.
|506
|108
|6 772 469
|61 504
|3,9
|239 310
|2 173
|3,9
|4-комн.
|207
|146
|9 240 423
|62 379
|1,1
|326 517
|2 204
|1,1
|Подольский
|686
|69
|2 931 216
|42 002
|1,8
|103 577
|1 484
|1,8
|1-комн.
|201
|43
|1 880 032
|43 738
|0,2
|66 432
|1 546
|0,2
|2-комн.
|221
|64
|2 678 527
|41 235
|2,6
|94 648
|1 457
|2,6
|3-комн.
|214
|85
|3 515 820
|40 530
|2,3
|124 234
|1 432
|2,3
|4-комн.
|50
|126
|5 771 756
|44 711
|2,9
|203 949
|1 580
|2,9
|Святошинский
|549
|67
|2 168 702
|33 026
|2,5
|76 633
|1 167
|2,5
|1-комн.
|149
|39
|1 439 806
|36 846
|1,9
|50 877
|1 302
|1,9
|2-комн.
|158
|61
|2 024 095
|32 927
|3,1
|71 523
|1 164
|3,1
|3-комн.
|184
|81
|2 545 092
|31 099
|2,9
|89 933
|1 099
|2,9
|4-комн.
|58
|107
|3 241 077
|29 595
|1,3
|114 526
|1 046
|1,3
|Соломенский
|919
|72
|2 802 787
|38 491
|1,8
|99 038
|1 360
|1,8
|1-комн.
|283
|43
|1 804 271
|41 174
|0,9
|63 755
|1 455
|0,9
|2-комн.
|288
|66
|2 539 072
|37 965
|1,5
|89 720
|1 342
|1,5
|3-комн.
|279
|95
|3 578 249
|36 650
|1,3
|126 440
|1 295
|1,3
|4-комн.
|69
|127
|4 863 311
|37 124
|8,8
|171 848
|1 312
|8,8
|Шевченковский
|1 222
|80
|4 271 778
|51 958
|2,0
|150 946
|1 836
|2,0
|1-комн.
|233
|43
|2 251 224
|51 495
|2,5
|79 549
|1 820
|2,5
|2-комн.
|441
|65
|3 366 259
|50 635
|1,0
|118 949
|1 789
|1,0
|3-комн.
|409
|98
|5 341 632
|53 005
|2,2
|188 750
|1 873
|2,2
|4-комн.
|139
|136
|7 383 665
|53 848
|2,4
|260 907
|1 903
|2,4
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в январе относительно декабря уменьшилось на 6% и составило 9388 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 4%, в долларовом выражении - на 1,9%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир, относительно января 2020 года, уменьшилось на 10,9%. Индекс роста составил 0,89.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 11% от всего объема предложения.
Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,6% меньше показателей декабря и составляет 42 609 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 0,6%, 1 506 долл.США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 23%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Правом берегу - на 6,6%, в Центре Киева - на 4%. На Левом берегу - без изменения.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 9,7%, двухкомнатных - на 5,9%, трехкомнатных - на 5,5%. Увеличилось четырехкомнатных - на 2,3%.
Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 15%, в Голосеевском и Дарницком - по 14%. Шевченковском - 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Подольском - 7%, Оболонском и Святошинском - по 6%, и у Деснянском - 4%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех районах, от 0,3% в Соломенском, до 11,9% в Святошинском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 17%, до 50 тыс. долл. США - 10%, и от 250 тыс. долл. США - 9%.
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