Цены на строймонтажработы в Украине в 2020г возросли на 3,7% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в 2020 году возросли на 3,7% по сравнению с 2019 годом, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, в течение года цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 4,8%, в нежилом – 1,3%, в инженерном – 4,7%.

В декабре-2020 к декабрю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве увеличилась на 7,4%, в нежилом – на 6,1%, однако в инженерном наблюдалось падение на 4,3%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в декабре-2020 по сравнению с ноябрем-2020 стоимость работ по строительству жилых зданий незначительно возросла – на 0,5%, нежилых – на 1%, тогда как стоимость строительства инженерных сооружений сократилась на 0,6%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018-м – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.