В декабре средняя цена дома в пригороде Киева составила 22 754 грн./кв.м

Относительно сентября, средняя стоимость увеличилась на 3,9%. В долларовом эквиваленте - на 4% до 804 долл. США/кв. м, ±1,9%.

Динамика цен на дома в пригороде Киева

За год цены на дома в пригороде Киева увеличилась в гривнах на 26,6%, а в долларах - на 5%. Индекс роста в гривнах составил 1,18, в долларах - 1,05.

Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 3,5%, и составила 644 дол. США/кв.м.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 7% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 10,1% дороже средневзвешенной цены сентября и составляет 24 117 грн. за 1 кв. м (852 долл./кв.м, +10,3%).

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 8065 грн./кв.м (285 долл./кв.м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 48 450 грн./кв.м (1712 долл./кв.м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 6.

В долларовом эквиваленте средние цены увеличились во всех районах, от 2,3% в Обуховском до 5,6% в Васильковском районе. В национальной валюте рост от 2,1% до 5,4%.

Выставленные на продажу дома в пригороде Киева (декабрь 2020 г.)

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по районам 5368 250 6 579 032 22 754 3,9 232 475 804 4 Бориспольский 766 235 5 200 515 20 529 3,9 183 764 725 4,1 Броварской 459 210 3 651 487 16 946 4,6 129 028 599 4,8 Васильковский 600 216 4 586 235 17 438 5,4 162 058 616 5,6 Вышгородский 517 225 5 724 540 23 067 4,8 202 281 815 5 Киево-Святошинський 2397 253 6 386 912 23 308 3,1 225 686 824 3,2 Обуховский 629 343 13 729 506 32 403 2,1 485 142 1 145 2,3

Предложение

Количество выставленных на продажу домов в декабре уменьшилось на 13.3% до 5368 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 9,2%, в долларовом выражении - на 4,8%.

Динамика количества предложения домов в пригороде Киева

Относительно декабря 2019 года предложение домов под Киевом уменьшилось на 10,3%. Индекс роста составил 0,9.

Структура представленных к продаже домов

В декабре 2020 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 45%, Бориспольском - 14%. Меньшее количество - в Обуховском - 12%, Васильковском - 11%, Вышгородском - 10% и Броварском - 8%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв.м - 45%, и 250-500 кв.м - 28%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв.м - 17% и от 500 кв.м - 10%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 44%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 11%, от 300 до 500 тыс. долл. - 10% и от 500 тыс. долл. - 11%.