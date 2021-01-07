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В декабре средняя цена дома в пригороде Киева составила 22 754 грн./кв.м
20:33 06.01.2021 |
Относительно сентября, средняя стоимость увеличилась на 3,9%. В долларовом эквиваленте - на 4% до 804 долл. США/кв. м, ±1,9%.
Динамика цен на дома в пригороде Киева
За год цены на дома в пригороде Киева увеличилась в гривнах на 26,6%, а в долларах - на 5%. Индекс роста в гривнах составил 1,18, в долларах - 1,05.
Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 3,5%, и составила 644 дол. США/кв.м.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 7% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 10,1% дороже средневзвешенной цены сентября и составляет 24 117 грн. за 1 кв. м (852 долл./кв.м, +10,3%).
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 8065 грн./кв.м (285 долл./кв.м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 48 450 грн./кв.м (1712 долл./кв.м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 6.
В долларовом эквиваленте средние цены увеличились во всех районах, от 2,3% в Обуховском до 5,6% в Васильковском районе. В национальной валюте рост от 2,1% до 5,4%.
Выставленные на продажу дома в пригороде Киева (декабрь 2020 г.)
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл., кв.м.
|Ср. цена дома, грн.
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по районам
|5368
|250
|6 579 032
|22 754
|3,9
|232 475
|804
|4
|Бориспольский
|766
|235
|5 200 515
|20 529
|3,9
|183 764
|725
|4,1
|Броварской
|459
|210
|3 651 487
|16 946
|4,6
|129 028
|599
|4,8
|Васильковский
|600
|216
|4 586 235
|17 438
|5,4
|162 058
|616
|5,6
|Вышгородский
|517
|225
|5 724 540
|23 067
|4,8
|202 281
|815
|5
|Киево-Святошинський
|2397
|253
|6 386 912
|23 308
|3,1
|225 686
|824
|3,2
|Обуховский
|629
|343
|13 729 506
|32 403
|2,1
|485 142
|1 145
|2,3
Предложение
Количество выставленных на продажу домов в декабре уменьшилось на 13.3% до 5368 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 9,2%, в долларовом выражении - на 4,8%.
Динамика количества предложения домов в пригороде Киева
Относительно декабря 2019 года предложение домов под Киевом уменьшилось на 10,3%. Индекс роста составил 0,9.
Структура представленных к продаже домов
В декабре 2020 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 45%, Бориспольском - 14%. Меньшее количество - в Обуховском - 12%, Васильковском - 11%, Вышгородском - 10% и Броварском - 8%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв.м - 45%, и 250-500 кв.м - 28%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв.м - 17% и от 500 кв.м - 10%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 44%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 11%, от 300 до 500 тыс. долл. - 10% и от 500 тыс. долл. - 11%.
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